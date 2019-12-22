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    Лукаку отдал пенальти 17-летнему пацану. Тот забил и отпраздновал гол с мамой


    4.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 11:35
    Чудесный матч для Себастьяно Эспозито.

    Милейший момент тура в Серии А. «Интер» дежурно выносил «Дженоа» (матч закончился со счетом 4:0), и во втором тайме Лукаку сделал крутой поступок.

    Тогда счет уже был 2:0. Гальярдини ворвался в штрафную, заработал пенальти. И постоянный автор одиннадцатиметровых в «Интере» Лукаку отдал право исполнить пенальти 17-летнему Себастьяно Эспозито.

    Эспозито не промахнулся: увеличил отрыв от «Дженоа» и почти сломал рекорд, который держится уже больше 60 лет. Реализовав пенальти, Эспозито вторым самым молодым автором гола в истории «Интера». На момент исполненного пенальти ему было 17 лет и 172 дня. Рекорд принадлежит Марио Корсо – он установил его в 1958 году в возрасте 17 лет и 92 дней.

    Еще одна классная история из этого гола – Эспозито отпраздновал его с мамой. «Моя мама – мой ангел. Она направляла меня, она всегда делала меня сильнее. Это и ее достижение тоже. Спасибо, мама, я люблю тебя», – говорил Эспозито после игры.

    О маме он говорил еще так: «Моя семья ездит на все мои матчи. Мой брат Сальваторе болеет за «Интер». Один из своих будущих голов я посвящу ему. Следующую татуировку я посвящу маме».

    Эспозито – юниор, которого привлекают к основе уже два сезона подряд. В Примавере «Интера» он считался одним из самых больших универсалов – может сыграть на всех позициях в атаке. Спаллетти и Конте уважают его ровно за то же самое.

    В юношеских командах он начинал играть в середине поля. Но, чем старше он становился, тем ближе к атаке его переводили тренеры. Главные качества Эспозито, которые отмечали тренеры молодежных команд «Интера»: чувство гола, дриблинг, скорость и необыкновенное понимание игры.

    А так о нем говорят более именитые персонажи.

    Антонио Конте: «Он станет великолепным игроком. Понятно, что ему нужно много работать. Но Себастьяно – невероятно трудолюбивый парень. Он может стать важнейшим игроком «Интера» в будущем».

    Лучано Спаллетти: «Эспозито делает большие шаги в футболе. Он очень умен. Этим он и привлекает тренеров. Думаю, у него хорошее будущее, если он сохранит свой настрой».

    Легенда «Интера» Джузеппе Бергоми: «Он ответственный мальчик, который прогрессирует. Прекрасно, что он делает это под руководством Антонио Конте».

    К своим 17 годам Себастьяно Эспозито установил пару важных достижений:

    • Дебютировал в Лиге Европы в возрасте 16 лет и 255 дней. Стал вторым самым юным итальянцем в истории ЛЕ – после Габриэле Дзербо.
    • Стал вторым самым молодым автором гола в истории «Интера» (об этом сказано в самом начале текста).

    Сам Эспозито говорит:

    а) Что кайфует от тренировок при Антонио Конте.

    б) Что знает репутацию Мауро Икарди среди болельщиков «Интера», но хочет приблизиться к его уровню.

    в) Что пока не представляет жизнь без «Интера». Мечтает закрепиться в родном клубе и стать его звездой.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36262

      portero 54 минуты назад

      Лукаку праздник подарил семье парня

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Jurabay 1 час назад

      Респект Лукаку

      2
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