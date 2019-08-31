Какой же «Интер» крутой! Пригласил топового босса, классного тренера и избавляется от внутренних раздражителей

Серьезная заявка в споре за чемпионство.

В последнее время «Милан» и «Интер» в плане амбиций и методов реализации задумок очень похожи друг на друга. Но все же есть огромное отличие. В апреле 2017-го «Милан» был продан китайскому бизнесмену Йонхану Ли (точнее, зарегистрированному им холдингу Rossoneri Sport Investment Lux). Проект сразу же определил стратегию на ближайшее будущее – вливание огромных инвестиций и получение результата здесь и сейчас.

Тем же летом «Милан» потратил на трансферы 191 миллион евро. Но выйти на космический уровень «Милану» не удалось. Монтелла психовал, не знал, что делать в экстренных ситуациях с такой дорогой игрушкой, и постепенно опускал команду поближе к середине турнирной таблицы. В конечном итоге его уволили.

Футболисты же не выходили на нормальный уровень – из тех, кто приехал в «Милан» летом-2017, так никто и не заиграл. Бонуччи отмучился сезон и вернулся в «Юве», Силва так и не понимает, рассчитывают ли на него или нет. Чалханоглу – один из кандидатов на продажу, Конти постоянно травмирован. Родригес и близко не набрал ту форму, которая у него была в «Вольфсбурге».

Параллельно с командой штормило и руководство: долги росли, а китайский холдинг закрывал офисы в Китае и Италии. Обо всех ужасах вы можете прочитать здесь. Под конец рассказа о «Милане» стоит заметить: огромные вливания и прицел на мгновенное получение результата не привели его ни к чему хорошему. Год назад китайцы продали клуб инвестиционному фонду, потому что просто не выплатили долги. Мощное начало спровоцировало один из сильнейших кризисов в истории «Милана».

«Интер» развивается примерно по той же стратегии: китайские руководители (Стивен Джан – президент клуба, он – одна из главных фигур этого консоциурма) строят шикарный офис, рядом с которым представляют всех новичков, вбухивают огромные деньги. Но действуют по-другому, умнее. Клуб укрепляется на всех уровнях (то есть не только команда, но и руководство), за счет чего и получает результат.

В «Интер» пришел человек, который вернул «Юве» после Кальчополи. До этого казалось, что из Турина он никогда не уедет

В конце октября «Ювентус» объявил об уходе генерального директора Беппе Маротты. Если коротко: этот человек притащил в «Юве» много топов, он же подписывал массу классных игроков. Если хотите прочитать историю подлиннее, то кликайте по ссылке.

В Италии у Маротты огромный авторитет. Были слухи о том, что им интересуются команды из Испании и Франции, но «Интер» подсуетился: схантил Маротту, предложив ему трехлетний контракт. Дальнейшие действия руководства: дали Маротте полную свободу действий. Результат – через месяц он договорился с Годином о свободном переходе летом-2019 (в «Юве» Маротта славился умением подписывать классных игроков без клуба – навык никуда не пропал). Через два – подписал предварительное соглашение с Конте.

Разница между работой Маротты в «Ювентусе» и «Интере» огромная. В Турине он мало контактировал с Аллегри по трансферам – общение с тренером случалось, когда «Юве» планировал действительно крупный трансфер, а не подписание свободного агента. В «Интере» же все по-другому: Маротта изначально обговорил все покупки с Конте. Если переходить к конечному результату трансферной кампании, то в «Интере» этим летом появились все футболисты, которых желал Конте.

Еще одно важное изменение для Маротты – теперь он напрямую решает проблемы, связанные с самой командой (а не делает это через нескольких помощников). Ситуацию с Икарди Маротта много раз комментировал лично и сам встречался с агентом Икарди, Вандой Нарой, несколько раз. А после – утверждал позицию Конте: Икарди в этом «Интере» не будет.

Еще одно решение по Икарди: Маротта всерьез хочет получить деньги с его продажи. По контракту, Икарди может расторгнуть соглашение с «Интером», если клуб не задействует его в 10% матчей сезона – «Интер» так и сделает. В остальном Икарди даже не будет заявлен на игру, он просто будет смотреть на «Интер» с трибун. В заявку команды на ЛЧ Икарди тоже вряд ли попадет. И в этом есть мощный вклад Маротты.

В июньском интервью GdS (Маротта крайне редко долго говорит с журналистами) Беппе сказал: «Интер» – новая глава в моей карьере. Здесь все по-новому. Это амбициозный проект, боссы которого хотели видеть меня здесь в качестве руководителя. Отличие от «Ювентуса» в плане работы? Оно не очень глобальное. Сейчас я выполняю массу небольших дел по работе именно с командой – в «Юве» за меня это делали другие люди».

Конте играет большую роль, чем в «Ювентусе»: требует у руководства игроков, самостоятельно разруливает конфликты

Перед тем, как перейти в «Интер», Конте выдвинул несколько требований руководству «Интера»:

• Существенное обновление состава. Барелла, Лазаро, Сенси, Лукаку (в списке фигурировал Джеко) – все пожелания Конте.

• Изменение схемы в зависимости от видения Конте. Так «Интер» перешел на расстановку с двумя латералями и двумя нападающими.

• Покупка и продажа футболистов в зависимости от надобности. На предсезонке Конте поставил Перишичу условие: либо тот меняет позицию, либо уходит. Перишич выбрал первый вариант, сместился пониже (как раз на позицию латераля), не впечатлил коуча и ушел в «Баварию».

Сейчас Конте захотел мощного игрока атаки – так в «Интере» появился Санчес. Сделка по Санчесу оказалась волшебным вариантом для клуба благодаря Маротте: «Интер» будет платить лишь треть от общей зарплаты Алексиса (она – около 500 тысяч евро в неделю).

Конфликт с Икарди – еще один показатель влияния Конте на «Интер». Точнее, между Конте и Икарди особо разногласий нет. Конте лишь знает, как Икарди вел себя в прошлом сезоне и что Ванда говорил об «Интере» и руководстве в прессе. Поэтому Конте в этом вопросе принципиален: Икарди в клубе быть не должно. В этом он нашел поддержку от боссов.

По игре Конте уже сделал ряд важных нововведений.

Первое – перешел на ту самую схему с пятью защитниками. В матче с «Лечче» тактика полностью оправдала себя. Но есть два вопроса: а) Прокатит ли она в матчах с топ-клубами; б) Какую роль сыграет Санчес, будет ли он в паре с Лукаку или Конте попробует его на полупозиции.

Второе – выпустил двух нападающих. «Интер» не играл так с тех времен, когда Икарди и Родриго Паласио в паре выходили в нападении. В матче с «Лечче» же в атаке вышли Лаутаро Мартинес и Лукаку. При этом Лукаку играл типичную для себя роль таранного форварда. Лаутаро же врывался в свободные зоны – получалось очень эффектно, с Конте он только получил больше свободы в своих действиях.

Третье – Конте систематизировал игру «Интера». Точнее, он просто улучшил позиционную игру, которую так тщательно выстраивал Спаллетти. Графика показывает: вся зона поделена на несколько пространств, в которых расположены по одному игроку.

In fase di costruzione , il Gioco Posizionale di #Conte sembra un 3-3-4#InterLecce pic.twitter.com/akY5g7JDY6 — Branko Nikovski (@NikovskiBranko) August 26, 2019

У Брозовича самая большая зона, и это сильно повлияло на его показатели. В матче с «Лечче» он сделал 102 (!) паса – больше всех в команде, и это лучший результат, если сравнивать с прошлым сезоном. При этом точность передач Брозовича составляла 92%.

Самое интересное, что Брозович забил шикарный мяч, но не сделал ни одной голевой в этом матче. После матча с «Лечче» он отметил: «Возможно, в первые 10-15 минут матча мы слишком часто ошибались в передачах, затем мы стали действовать лучше, и у меня получилось забить. Мы очень сплочены и делаем то, о чем просит нас тренер: сражаемся и отдаем все силы ради победы».

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После победы над «Лечче» Антонио Конте сказал: «Мы не должны быть искрой, нам нужно стать динамитом. Так что давайте зажжем его – будем продолжать работать и делать это усерднее, чем когда-либо».

«Интер» за пару лет работы с китайцами придумал грамотный план развития, сделал из тускнеющего клуба перспективный проект, пригласил классного тренера и избавляется от внутренних раздражителей. Пару месяц назад Стивен Джан сказал, что для него важно построить отличную команду и здоровый коллектив.

Кажется, у китайских владельцев из «Интера» это получилось. В этом и есть их преимущество над соотечественниками из «Милана».

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