Это будущая звезда «Интера»: не ходит на тусовки, вдохновляется Батистутой, любит баскетбол

А еще его отец наезжает на Спаллетти.

Лаутаро Мартинес играет за «Интер» только полгода, но уже влюбил в себя болельщиков миланцев. Лучано Спаллетти рассчитывал увидеть в нем помощника Икарди в атаке – желание Спала исполнилось. Спустя несколько месяцев после появления Мартинеса в команде коуч назвал его цепким нападающим, который никогда не сдается. Вчера благодаря характеру Лаутаро «Интер» спасся от безвольной ничьи в матче с «Пармой».

Видео взято с официального канала Серии А на YouTube

Вот – самое важное, что нужно знать о Мартинесе:

• Нападающий любит забивать голы во вторых таймах. В прошлом сезоне он отличился 18 раз. Из них 10 он забивал во вторые сорокапятиминутки. В этом сезоне, в Италии, традиция Мартинеса продолжается. Из 4 мячей во втором тайме соперники «Интера» получили от Мартинеса 3 гола. При этом 2 из них были забиты в самом конце: с 75 минуты и позже. Кстати, болельщики «Интера» иногда посмеиваются над аргентинцем: «Когда шансов больше нет, обязательно появится Мартинес и спасет игру».

• Мартинеса лично хотел видеть в «Интере» Лучано Спаллетти – в нем тренер видел потенциального помощника Икарди в атаке. Пока что Лаутаро справляется со своими обязанностями, но Спаллетти не слишком часто выпускает его на поле. За это на тренера часто наезжает отец футболиста. Правда, сам Мартинес пытается разрулить ситуацию: «У меня нет никаких проблем с товарищами по команде, у меня нет проблем со Спаллетти. Моя задача – использовать ту возможность, которая мне предоставилась. Уровень футбола в Италии гораздо выше, чем в Аргентине, и, возможно, я еще недостаточно хорош».

• Мартинес никогда не скрывал, что фанатеет от Батистуты. Еще когда играл за «Расинг», Лаутаро говорил: «Я переспрашивал тренеров, которые видели, как играет Батистута: узнавал о его стиле, особенностях игры. Однажды, когда я переходил в команду «Расинга» U-17 и на наших майках начали печатать фамилии, я попросил администратора написать на моей «Бати». Тот рассказал тренеру, после чего я получил самый запоминающийся разговор в моей жизни. Он сказал самое простое: «Батистута – это Батистута, а я – это я. Нужно делать свою историю, а не копировать чью-то. Наверное, это самый важный урок в моей жизни».

• В 2016-м «Интер» приобрел еще одного мегаталанта – Габигола. Тот взял с собой из «Сантоса» несколько здоровенных кейсов с одеждой, украшениями, уговорил «Интер» снять ему большой дом, перевез из Бразилии личного стилиста и физиотерапевта. Карьера Габигола в Италии провалилась. Болельщики «Интера» проводили параллели между ним и Мартинесом. Но Лаутаро как бы сразу развеял подозрения насчет себя. В Милан нападающий прилетел всего с двумя сумками вещей. Да и сначала он вообще не хотел лететь на частном лайнере.

Кстати, в отличие от Габигола, который часто тусовался в шумных ночных клубах, Мартинес ведет достаточно скрытный образ жизни. Он не посещает тусовки, его инстаграм забит фотографиями с матчей и тренировок. Иногда, конечно, встречаются нефутбольные снимки – на них Лаутаро со своей девушкой.

• В детстве Мартинес практически не думал о футболе, так как все свободное время проводил на паркете – играл вместе с друзьями в баскетбол. Мартинес родился и вырос в городе Баия-Бланка, на родине баскетбольной звезды Ману Джинобили, поэтому, как и все сверстники, фанател от этого вида спорта. Но стать баскетболистом ему помешала одна печальная деталь. «Я совсем небольшого роста. В детстве я записался в баскетбольную школу, но уже тогда все сверстники были значительно выше меня. У меня был классный трехочковый, но соперники без труда блокировали мои удары. Так я ушел в футбол», – признавался Мартинес.

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