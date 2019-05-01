Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    У Икарди все плохо. Руководство выгоняет из «Интера», Конте не считает частью команды


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 12:21
    Ванда усугубила ситуацию.

    Несколько событий из прошлого сезона, уничтожившие репутацию Икарди в «Интере»:

    1. В очередной раз поругался с болельщиками. Они требовали отстранения Икарди от основы, он отказывался подходить к ним и благодарить за поддержку после нескольких матчей.

    2. Разругался со Спаллетти и тренерским штабом из-за капитанской повязки, не полетел из-за этого на матч с «Рапидом».

    3. Снялся с Вандой в откровенной фотосессии, получил выговор от боссов и сказал, что те ничего не понимают.

    Публикация от text (@wanda_icardi)

    4. Отклонил предложение «Интер» по новому контракту с зарплатой в 6,5 миллионов евро в год.

    Что сейчас

    Недавно генеральный директор «Интера» Беппе Маротта максимально точно высказался по поводу ситуации с Икарди:

    «Мы ищем людей, которые подойдут этому проекту. Мы поговорили со всеми, кто вовлечен в процесс, донесли позицию клуба. Наингголан и Икарди знают ситуацию, но это не означает, что их способности подвергаются сомнению. Это отличные талантливые игроки. Таланты выигрывают матчи, но в чемпионате побеждает команда. Следовательно, они не являются частью нашего проекта. Я говорю это предельно конкретно и при всем уважении к ним. Одно дело сказать, что Икарди выставлен на трансфер, а другое – уважать контракт, обязывающий игрока принимать участие в тренировках. Мы не хотим нарушать обязанности. У тренера есть право выбирать состав для занятий».

    У Наингголана две проблемы: он периодически нарушает режим, попадает в скандалы (например, когда проиграл в казино за ночь 300 тысяч) и просто не подходит Антонио Конте. В случае с Икарди все немного сложнее.

    Еще в прошлом сезоне Маротта намекал на то, что Икарди может остаться в «Интере», если изменит свое отношение. Но теперь клубу надоели выкрутасы Икарди, и он избавляется от него. Последней каплей было обсуждение нового соглашения. От Икарди выступала его жена Ванда (которая с недавнего времени является его агентом) – она отклонила два улучшенных предложения от «Интера» и на всю Италию сказала, что Икарди заслуживает лучшего обращения.

    Позицию руководства разделяет и Антонио Конте: «Я уже говорил с руководством на эту тему. Не могу скрывать, что мы немного запоздали с решением этого вопроса. Икарди – больше не часть «Интера». На данный момент это факт». Сейчас Икарди, пропустив один сбор «Интера», возвращается в расположение команды, но к матчам Конте его не допустит.

    Что будет дальше

    На данный момент «Интер» рассматривает два варианта.

    Первый – просто продать Икарди. Вариантов немного. Либо «Наполи», либо «Юве», либо отправить куда-нибудь в Китай – но оттуда, судя по сообщениям La Gazzetto dello Sport, предложений по Икарди не было.

    Второй – обменять Икарди на кого-нибудь. С этим сложнее. Недавно Конте признался, что ему дико нравится Ромелу Лукаку. Весь июль итальянская пресса говорила, что Лукаку близок к переходу в «Интер». В последние дни в гонку за форвардом включился «Ювентус», и теперь шансы на его переезд в Милан приближаются к нулю.

    На данный момент агент Пауло Дибалы находятся в Манчестере. Sky Sports (очень авторитетный источник) сообщает: Дибала договорился с «МЮ» по условиям личного контракта, и теперь клубы документально оформляют его обмен на Лукаку.

    Все это несколько осложняет жизнь Конте. Теперь ему точно придется искать новых покупателей на Икарди.

    Материалы по теме:

    Безумное лавстори Икарди и Ванды: ни слова про измену и бывшего мужа

    Егоров говорит, что «Интер» должен продать Икарди. Нет, он не сошел с ума

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS, /Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1101

      Dizayner 13 минут назад

      а ванда ничего))) ну а если о футболе то мауро сам виноват, нечего жене доверять вести дела

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +741

      Benifacto 28 минут назад

      В последние дни в гонку за форвардом включился «Манчестер Юнайтед»
      За своим же Лукаку МЮ включился да?вот кто новости выкладывает, хотя бы читает что написал?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32

      Илья Егоров > Benifacto 12 минут назад

      Да-да, спасибо, исправили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4122

      серега кашин 36 минут назад

      сам губит свою карьеру

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +530

      Дима Цэ > серега кашин 33 минуты назад

      Именно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +530

      Дима Цэ 40 минут назад

      Женщины - ЗЛО)))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72795
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru