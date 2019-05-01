У Икарди все плохо. Руководство выгоняет из «Интера», Конте не считает частью команды

Ванда усугубила ситуацию.

Несколько событий из прошлого сезона, уничтожившие репутацию Икарди в «Интере»:

1. В очередной раз поругался с болельщиками. Они требовали отстранения Икарди от основы, он отказывался подходить к ним и благодарить за поддержку после нескольких матчей.

2. Разругался со Спаллетти и тренерским штабом из-за капитанской повязки, не полетел из-за этого на матч с «Рапидом».

3. Снялся с Вандой в откровенной фотосессии, получил выговор от боссов и сказал, что те ничего не понимают.

text text Публикация от text (@wanda_icardi) 1 Май 2019 в 7:45 PDT

4. Отклонил предложение «Интер» по новому контракту с зарплатой в 6,5 миллионов евро в год.

Что сейчас

Недавно генеральный директор «Интера» Беппе Маротта максимально точно высказался по поводу ситуации с Икарди:

«Мы ищем людей, которые подойдут этому проекту. Мы поговорили со всеми, кто вовлечен в процесс, донесли позицию клуба. Наингголан и Икарди знают ситуацию, но это не означает, что их способности подвергаются сомнению. Это отличные талантливые игроки. Таланты выигрывают матчи, но в чемпионате побеждает команда. Следовательно, они не являются частью нашего проекта. Я говорю это предельно конкретно и при всем уважении к ним. Одно дело сказать, что Икарди выставлен на трансфер, а другое – уважать контракт, обязывающий игрока принимать участие в тренировках. Мы не хотим нарушать обязанности. У тренера есть право выбирать состав для занятий».

У Наингголана две проблемы: он периодически нарушает режим, попадает в скандалы (например, когда проиграл в казино за ночь 300 тысяч) и просто не подходит Антонио Конте. В случае с Икарди все немного сложнее.

Еще в прошлом сезоне Маротта намекал на то, что Икарди может остаться в «Интере», если изменит свое отношение. Но теперь клубу надоели выкрутасы Икарди, и он избавляется от него. Последней каплей было обсуждение нового соглашения. От Икарди выступала его жена Ванда (которая с недавнего времени является его агентом) – она отклонила два улучшенных предложения от «Интера» и на всю Италию сказала, что Икарди заслуживает лучшего обращения.

Позицию руководства разделяет и Антонио Конте: «Я уже говорил с руководством на эту тему. Не могу скрывать, что мы немного запоздали с решением этого вопроса. Икарди – больше не часть «Интера». На данный момент это факт». Сейчас Икарди, пропустив один сбор «Интера», возвращается в расположение команды, но к матчам Конте его не допустит.

Что будет дальше

На данный момент «Интер» рассматривает два варианта.

Первый – просто продать Икарди. Вариантов немного. Либо «Наполи», либо «Юве», либо отправить куда-нибудь в Китай – но оттуда, судя по сообщениям La Gazzetto dello Sport, предложений по Икарди не было.

Второй – обменять Икарди на кого-нибудь. С этим сложнее. Недавно Конте признался, что ему дико нравится Ромелу Лукаку. Весь июль итальянская пресса говорила, что Лукаку близок к переходу в «Интер». В последние дни в гонку за форвардом включился «Ювентус», и теперь шансы на его переезд в Милан приближаются к нулю.

На данный момент агент Пауло Дибалы находятся в Манчестере. Sky Sports (очень авторитетный источник) сообщает: Дибала договорился с «МЮ» по условиям личного контракта, и теперь клубы документально оформляют его обмен на Лукаку.

Все это несколько осложняет жизнь Конте. Теперь ему точно придется искать новых покупателей на Икарди.

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