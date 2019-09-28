Лукаку? Санчес? Нет, обновленный «Интер» тащит неизвестный Сенси

Героя нашли в «Сассуоло».

Летом «Интер» совершил незаметный трансфер (он попал в одну из наших подборок). Стефано Сенси арендовали у «Сассуоло» за 5 миллионов евро с правом выкупа еще за 22 миллиона. За громкими переходами Санчеса и Лукаку фамилия Сенси потерялась, но на поле он приносит «Интеру» очень много пользы.

Сенси отмечался результативным действием в каждом матче Серии А, где выходил с первых минут:

«Лечче» (гол)

«Кальяри» (пас)

«Удинезе» (гол)

«Милан» (пас)

«Сампдория» (гол+пас)

Вот примеры моментов с его участием:

Сенси начинал карьеру в Серии С, где играл в команде «Сан-Марино». Да, в том самом клубе, который стал базовым для сборной Сан-Марино. В сезоне-2014/15 Сенси был там лучшим бомбардиром (восемь голов). Потом его купила «Чезена», а еще через сезон Сенси оказался в «Сассуоло». На уровне Серии А он никогда не терялся, но и прогрессировал медленнее.

Сенси уже почти повторил собственные показатели по прошлому сезону Серии А. Тогда у него было два гола и пять ассистов, сейчас – три мяча и столько же передач. Интересно, что конкуренцию за Сенси «Интер» выиграл у «Милана». Клубы вели Сенси еще с января 2018-го, но «Милану» помешала отставка Леонардо. Именно он договаривался с «Сассуоло» о переходе.

Сейчас игру Сенси отмечают даже те, кто далеко от «Интера». Вот эмоции Клаудио Раньери: «Он удивил меня спокойствием, с которым играет. Сенси был отличным игроком, но вы теперь он действительно показал себя в большой команде. У него очень хорошо получается в «Интере».

«Интер» победил во всех шести матчах Серии А с общей разницей мячей – 13:2. Единственный раз «Интер» не взял победу только в ЛЧ, где играл с крепкой «Славией» (1:1). Сенси нравится побеждать, но даже в лучших матчах он находит недостатки в игре. После игры с «Удинезе» (1:0) Сенси говорил, что «Интер» должен играть активнее и забивать больше.

Его же цитата после победы над «Сампдорией» многое объясняет по атмосфере в «Интере»: «Я не ожидал такого начала в «Интере», но все здесь помогли мне». Кажется, «Интер» наконец-то излечился от бесконечных скандалов с болельщиками, лидерами и женами игроков. Теперь тут раскрывают таланты и по-настоящему борются за лидерство. Этого и хотел Конте.

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