Ожидание «Фиорентины»: место в топ-6. Реальность – последняя строчка

Что там за безумие?

«Фиорентина» в этом сезоне: 4 матча, 2 поражения (от «Наполи» и «Дженоа») и 2 ничьи (с «Юве» и «Аталантой»). Вместо достойных ответов на вопросы про неудачи Монтелла штампует странные отмазки. После матча с «Аталантой» он сказал: «Не хочу ничего слышать про результат. Мы играли достойно. Это уже не та «Фиорентина», которая была в прошлом сезоне. Мы сделали существенный рывок. Не хватает лишь немного удачи».

«Фиорентина» действительно стала другой. Но результаты остались примерно те же. Последний раз «Фио» выигрывала в Серии А в феврале. После этого – серия из 18 матчей без побед.

Действующий владелец ни при чем – он делает все ради развития команды

Предыдущих владельцев (братьев Делла Валле) болельщики буквально выгоняли из клуба: те любили потрепать языком (наобещать кучу миллионов и много стоящих трансферов), но в итоге «Фиорентина» не получала ничего.

Новый владелец, американский бизнесмен с итальянскими корнями Рокко Комиссо (о нем мы писали на нашем партнерском проекте), сразу же отметил, что предпочитает планомерное развитие, а не пустое вбухивание денег. «У меня есть вопросы к некоторым рабочим моментам семьи Делла Валле. Я планирую разрешить их в самое ближайшее время, чтобы сделать эту команду лучше», – говорил Комиссо.

Одним из таких вопросов был Винченцо Монтелла. В «Фиорентину» он вернулся в апреле, но с тех пор у клуба не было никаких продвижений. Комиссо всерьез задумывался о смене тренера, но против этого шага выступал совет директоров и лично помощник Комиссо Джо Барроне. В итоге клуб оставил Монтеллу на посту. Самое забавное, что Комиссо вообще не говорил о главном тренере.

Комиссо только за лето потратил почти 30 миллионов евро, исполнил несколько желаний Монтеллы (например, подписал Рибери – за него Винченцо предлагал ужин, взял в аренду Далберта). Зимой Комиссо пообещал вернуться на трансферный рынок и найти крепкого нападающего – Симеоне почему-то не оказался в планах бизнесмена, а усилий Боатенга мало, чтобы вывести «Фио» в шестерку.

Получается, виноват Монтелла? И снова нет: руководство верит в него

Во Флоренции поползли слухи об увольнении Монтеллы, но Tuttosport разнесла их одним инсайдом: руководство полностью доверяет Монтелле и не думает о смене тренера. Рокко Комиссо доволен игрой команды на предсезонке. А главным аргументом в пользу действующего тренера считает то, что команда почти полностью обновилась (к примеру, в матче с «Аталантой» в старте вышли 7 новичков), и Монтелле потребуется время, чтобы наиграть новых футболистов.

Tuttosport в том же инсайде говорит: какое-то время новое руководство «Фиорентины» рассматривало кандидатуру Лучано Спаллетти, но посчитало Монтеллу более перспективным вариантом.

Главный успех Монтеллы – прогресс Кьезы, неплохая игра Рибери (он уже забил гол и стал лучшим игроком матча с «Аталантой») и неплохое вливание Боатенга в игру (не являясь футболистом старта, он забил мяч в четырех встречах Серии А).

Единственный минус Монтеллы связан с частым изменением плана на игру. В мачте с «Аталантой» он вышел с двумя нападающими, хотя соперников надо было додавить тремя форвардами. В игре с «Юве» он выпустил трех нападающих – но там центру поля жестко не хватало одного игрока.

Монтелла постоянно стремится к красивому футболу, хотя ситуация требует сыграть исключительно на результат. В этом и проблема: творчество (вроде двух ложных девяток, латералей, поддерживающих атаку) пока что убивает эффективность, хотя второе важнее.

Проблема в календаре – это действительно так

Самая банальная отмазка для «Фиорентины». Матч с «Наполи» (вице-чемпион) – поражение. Матч с «Дженоа» (в гостях) – поражение. Матч с «Юве» (чемпион) – ничья. Матч с «Аталантой» (в гостях) – обидная ничья.

Даже Винченцо Монтелла прокомментировал жесткий календарь на старте сезона: «Мы играли против «Наполи», «Ювентуса» и «Аталанты», команд из тройки лидеров прошлого сезона мы очень хорошо сыграли против всех. Мы заслуживали чего-то большего от всех этих игр, поэтому нам следует отдать должное за невероятно сложные первые туры».

Дальше у «Фиорентины» будут «Сампдория», «Милан», «Удинезе», «Брешиа» и «Лацио». Комиссо ждет от Монтеллы минимум 3 победы в этих встречах.

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