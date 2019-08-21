Теперь Балотелли вернулся в город, где все начиналось. Туда его заманили деньгами и семейной любовью

Райола организовал трансфер.

Балотелли подписал контракт с «Брешией». На самом деле у него были несколько вариантов: «Фламенго» и несколько российских. Но бразильцы не сильно привлекли внимание самого Марио, а «Динамо», «Краснодар» и «Локо» отказались от него – их не устроили условия игрока и Райолы (Балотелли хотел пять миллионов евро в год, агент – столько же).

По данным La Gazzetta dello Sport, «Брешиа» оказалась единственным действительно возможным вариантом для Балотелли. GdS сообщает, что Балотелли просто согласился, потому что хотел вернуться в родной город.

text text text Публикация от text (@mb459) 19 Авг 2019 в 9:43 PDT

В этом трансфере нет ничего удивительного: вся семья Балотелли болеет за «Брешию»

Балотелли родился в Палермо (через некоторое время семья перевезла его в Брешию). В раннем возрасте врачи нашли у него несколько желудочных заболеваний. Мальчику требовались несколько дорогостоящих операций, которые биологические родители не могли себе позволить.

Зато смогла позволить другая семья, Сильвия и Франческо Балотелли. На тот момент у них уже было трое детей, но они не отказались от еще одного. Впоследствии Марио много говорил о Сильвии и Франческо в интервью: «Это мои настоящие родители, они живут в Брешии. Однажды папа привез меня к дому моих биологических родителей, но те даже отказались открывать двери. Для меня их не существует. Негодую, когда они с печальными лицами приходят на телевидение и говорят, что скучают по мне».

Франческо Балотелли всю жизнь болел за «Брешию» и мечтал увидеть приемного сына в ее составе. Но этому помешали две причины. Первая – карьера Бало развивалась слишком быстро, и интерес топ-клубов был значительно заманчивее, чем скромная итальянская команда. Вторая – Франческо умер еще в 2015-м, когда Балотелли играл за «Ливерпуль».

По словам Марио, его приемная мать, Сильвия, расплакалась, когда узнала, что Балотелли возвращается в город, в котором провел все детство. «Папа? Он болел за «Брешию». Думаю, он был бы счастлив, если бы я узнал, что перехожу в его любимую команду», – сказал Балотелли после возвращения в Италию.

Кажется, Балотелли настроен вполне серьезно, хотя его заманили деньгами

Как говорил Балотелли, вариант с «Брешией» появился еще давно, когда он играл в Англии. Тогда он встретился с президентом клуба, но отказался от контракта из-за веры, что может еще попылить в топ-клубе.

Прошло три года, сейчас трансфер Балотелли организовал уже Мино Райола. И теперь Бало говорит о том, что настроен зажигать в новой команде. «Никаких трудностей не возникло. Я ничего не боюсь, все в порядке. Моя цель в том, чтобы команда стала как можно сильнее. Я должен поддерживать своих партнеров по команде, а они – меня. Когда появился вариант с «Брешией, я уже ни о чем другом не думал. Этой команде я способен дать гораздо больше, чем другим. Это мой город», – рассказал игрок.

Цель-максимум для Балотелли – поехать на Евро-2020 в составе сборной Италии. Цель-минимум – хотя бы немного приблизиться к уровню, который был в «Интере», и стабильно забивать в Серии А. Балотелли подписал с «Брешией» долгосрочный контракт (правда, на официальном сайте команды не уточняются детали сделки), но подстраховался в случае общекомандного провала.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, Балотелли может расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если «Брешиа» улетит в Серию В после сезона-2019/20. С другой стороны, на данный момент его зарплата составляет 3,5 миллиона евро в год, и она может подняться до 4,5, если «Брешиа» проведет два сезона подряд в Серии А. После каждого сезона в Серии А «Брешиа» будет дополнительно накидывать на счет Марио 3 миллиона евро (так говорит Ди Марцио).

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После презентации Балотелли главный тренер «Брешии» Эудженио Корини сказал: «Брешиа» – небольшая команда, если сравнивать ее со многими клубами Серии А. Мы уступаем многим по именам и финансам, поэтому боремся за сильных недорогих или свободных игроков. Балотелли – отличный вариант, нам нужны футболисты с мировым именем. Маркизио? Не знаю, следите за развитием событий».

Интересный момент: Балотелли дебютирует за «Брешию» только в пятом туре, в игре с «Ювентусом». В последнем матче прошлого сезона Лиги 1 с «Монпелье» он удалился и получил бан на 4 игры – наказание Балотелли будет отбывать уже в Серии А.

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