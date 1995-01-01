Вундеркинд из «Юве» уехал в «Эвертон» за 27 миллионов. Три причины, почему этот трансфер – не странный

А с первого взгляда кажется, что в Италии сошли с ума.

Мойзе Кен перешел из «Ювентуса» в «Эвертон». В прошлом сезоне молодой итальянец хорошо гремел в Серии А (6 голов при 5 матчах в основе и 8 на замену), а потом и в Европе. В марте он забил за сборную Италии и сделал это первым из игроков 2000 года рождения.

Для начала – причины, по которым этот трансфер не понимают:

Кен – отличный игрок для «Ювентуса» прямо сейчас. В Серии А конкуренции обычно нет, и уже с весны клуб может давать отдыхать ключевым игрокам в чемпионате. В такие моменты есть все шансы дать молодому талантливому форварду поиграть в основе топ-клуба, как это было в прошлом сезоне.

27 миллионов – это что? Мы привыкли, что даже за постаревших звезд сейчас редко платят меньше 50, а тут – молодая звезда с большими перспективами. Тяжело поверить, что в будущем Кен будет стоить дешевле 30 миллионов, так зачем тогда продавать его за такую сумму сейчас? Кстати, это мнение подтверждает Transfermarkt, который поставил итальянцу ценник в 40 миллионов.

Ну и наконец: почему «Эвертон»? Можем поверить, что клуб из Ливерпуля не мог заплатить за игрока больше этой суммы, но неужели по Кену не было других предложений? Тем более, были слухи об интересе «Барсы» и «Арсенала».

Но не переживайте, «Ювентус» все продумал. Есть три причины поступать именно так, и в будущем мы увидим другие похожие трансферы.

Первая – «Юве» добавил в трансфер опцию выкупа

По большому счету, это что-то типа продвинутой аренды. Пару недель назад Football Italia писал, что опция выкупа в случае продажи составит 40 миллионов. Если учесть, что все это время «Ювентус» не платит игроку зарплату, можно считать, что через год или два он выкупит его обратно за те же деньги, за которые продал сейчас.

Именно поэтому Кена продают в «Эвертон», а не в «Барсу» или «Арсенал». Другим топ-клубам нет никаких причин брать игрока, которого сразу же перехватит «Ювентус», как только он начнет много забивать. С «Эвертоном» таких опасений нет.

Вторая – финансовый фэйр плэй

Мы редко задумываемся над тем, как именно работает ФФП, и что клубы делают для его соблюдения (кстати, об этом выходил хороший текст на «Голе»). Но командам часто приходится идти на разнообразные юридические уловки, которые позволяют вписаться в правила при гигантских тратах: как с оформлением трансферов Неймара и Мбаппе в «ПСЖ».

Переход Кена – тоже из этой категории. Сейчас клуб получит 27,5 миллиона евро и немного разгрузит зарплатный бюджет. Это весьма кстати с учетом того, что «Ювентус» уже много потратил в это трансферное окно: например, за одного Де Лигта заплатили больше 80 миллионов.

В это трансферное окно клуб будет немного свободнее и позволит себе пару трансферов подороже. А когда Кен дойдет до уровня основы, его позовут обратно.

Третья – Маурицио Сарри

Помните, мы в начале говорили, что в прошлом сезоне у Кена были шансы играть в основе «Ювентуса» в конце чемпионата? Так вот: это все справедливо с учетом того, что главный тренер клуба – Массимилиано Аллегри. А он уже ушел.

Никто не знает, как именно Сарри будет подходить к ротации. Есть все шансы, что у него другое мнение относительно того, как давать играть молодым игрокам. Например, в «Челси» он вообще не стеснялся отдавать в аренду игроков, которые не попадали в старт: Мората, Батшуайи, Пашалич, Зума, Бакайоко и даже Пулишич. Весьма вероятно, что сейчас Сарри уже знает: для незрелых игроков времени в составе будет мало, и смысла держать Кена на скамейке нет.

Кстати, как правильно – Кен или Кин?

Кен. Мойзе – итальянец, и его сограждане читают эту фамилию именно так. Произношение «Кин» возможно, если мы произнесем его фамилию по французским или английским правилам, но тогда и его имя придется читать иначе.

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