«Ювентус» готов продать Кена за 30 миллионов с опцией обратного выкупа за 40 миллионов

«Ювентус» может продать нападающего Мойзе Кена в это трансферное окно.

19-летним игроком интересуются «Арсенал», «Севилья», «Эвертон», дортмундская «Боруссия», «Барселона» и «Интер».

Туринцы готовы отпустить итальянца, но на определенных условиях: за 30 миллионов евро с возможностью обратного выкупа за 40 миллионов.

Аналогичную схему использовал «Реал» при продаже в «Ювентус» в 2014 году форварда Альваро Мораты. Тогда туринский клуб заплатил за испанца 20 миллионов евро, а через два года «Реал» выкупил футболиста обратно за 30.