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    «Ювентус» готов продать Кена за 30 миллионов с опцией обратного выкупа за 40 миллионов

    «Ювентус» может продать нападающего Мойзе Кена в это трансферное окно.

    19-летним игроком интересуются «Арсенал», «Севилья», «Эвертон», дортмундская «Боруссия», «Барселона» и «Интер».

    Туринцы готовы отпустить итальянца, но на определенных условиях: за 30 миллионов евро с возможностью обратного выкупа за 40 миллионов.

    Аналогичную схему использовал «Реал» при продаже в «Ювентус» в 2014 году форварда Альваро Мораты. Тогда туринский клуб заплатил за испанца 20 миллионов евро, а через два года «Реал» выкупил футболиста обратно за 30.

    • В сезоне-2018/19 Кен сыграл за «Ювентус» 17 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт нападающего рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1780

      InterMilLano1908 11 минут назад

      Ну на такой лохотрон только Эвертон согласиться

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