«Ювентус» готов продать Кена за 30 миллионов с опцией обратного выкупа за 40 миллионов

Ну на такой лохотрон только Эвертон согласиться
«Ювентус» может продать нападающего Мойзе Кена в это трансферное окно.
19-летним игроком интересуются «Арсенал», «Севилья», «Эвертон», дортмундская «Боруссия», «Барселона» и «Интер».
Туринцы готовы отпустить итальянца, но на определенных условиях: за 30 миллионов евро с возможностью обратного выкупа за 40 миллионов.
Аналогичную схему использовал «Реал» при продаже в «Ювентус» в 2014 году форварда Альваро Мораты. Тогда туринский клуб заплатил за испанца 20 миллионов евро, а через два года «Реал» выкупил футболиста обратно за 30.
- В сезоне-2018/19 Кен сыграл за «Ювентус» 17 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
- Контракт нападающего рассчитан до июня 2020 года.