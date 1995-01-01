Отец Мойзе Кена отправил сына в «Ювентус» в обмен на два трактора. Ему их так и не отдали

А сам футболист мечтал играть в Милане.

Когда пару недель назад Роберто Манчини объявил состав сборной Италии на отборочные матчи к ЧЕ, вся Италия была в шоке от вызова нападающего «Юве» Мойзе Кена. Ему только исполнилось 19 лет, и за «Ювентус» он почти не играет: всего четыре матча в этом сезоне, и только один – в основном составе.

Но Мойзе уже не раз демонстрировал, что он отлично умеет пользоваться моментами, которые внезапно появляются в его карьере. Еще в 2017-м году он обновил рекорд Серии А, забив первый гол в 17 лет. Теперь он забивает уже за сборную.

Забив Лихтенштейну (6:0), Кен стал первым игроком 2000-го года рождения, забивавшим за Италию . Кстати, 15 последних голов сборной забивали 15 разных футболистов.

. Кстати, 15 последних голов сборной забивали 15 разных футболистов. В Серии А у Кена всего 4 матча в этом сезоне, зато он уже забил два гола. Оба в ворота «Удинезе»: это тот самый единственный матч, где Мойзе вышел в основном составе, и уже к перерыву оформил дубль.

Зимой его хотел арендовать «Милан», но «Юве» ответил категорическим отказом. На тот момент Кен сыграл всего 13 минут в сезоне, и это решение выглядело странным, но, похоже, Аллегри всерьез рассчитывает на Мойзе в ближайшие месяцы.

Мать Мойзе родила его, хотя не могла иметь детей

Именно из-за этого ему дали такое необычное имя. Мойзе – итальянская версия имени библейского пророка Моисея.

«Мы назвали его так, потому что его рождение было чудом. Врачи говорили мне, что я бесплодна, и у меня больше никогда не будет детей. Мне оставалось только плакать и молиться», – рассказывает Изабелла, мать Мойзе. «Однажды мне приснился пророк Моисей, и через четыре месяца я узнала, что я снова беременна».

Но после рождения сына проще не стало. Чтобы прокормить двух детей, Изабелла работала в ночную смену на очистных сооружениях. Первое, что сделал Мойзе, когда подписал контракт с «Ювентусом» – перевез мать в Турин, где она могла больше не работать.

Отец Кена пообещал «Юве» удержать сына в Италии в обмен на тракторы

Родители Кена развелись давно, и каждый из них по-своему видел карьерный рост Мойзе. В детстве он выступал за другой туринский клуб – «Торино», но его мама хотела отправить сына в Англию.

Когда «Ювентус» нашел талантливого итальянца, он сразу связался с отцом Мойзе: «Я всегда болел за «Ювентус». Я пообещал им, что удержу Мойзе в Италии, но попросил взамен два трактора. Они сказали «Без проблем», но с тех пор так ничего и не сделали. Теперь они даже не отвечают на звонки.

Я счастлив за сына, несмотря на проблемы с его клубом. Раньше они всегда звали меня на стадион, но последнее время не присылают билетов».

Странному поведению «Ювентуса» можно найти только одно объяснение. Почти всю жизнь Мойзе и его брат Джованни прожили вместе с матерью, а с отцом, вроде как, общаются не так часто.

В детстве болел за «Интер» и «Милан»

Брат Мойзе, Джованни, утверждает, что любимый клуб брата – «Милан». Его отец наоборот говорит, что Кен в детстве просил купить ему футболку Обафеми Мартинса из «Интера».

И здесь нет никакого противоречия. Все дело в том, что Мартинс ушел из «Интера» в 2006-м году, когда Мойзе было 6 лет. Зато потом сначала за «Интер», а потом и за «Милан» играл Марио Балотелли.

И отец, и брат утверждают, что Бало – любимый игрок Кена. Они оба нападающие сборной Италии и оба из семьи африканских мигрантов. Не удивительно, что юный Мойзе вдохновлялся именно примером Балотелли.

Кстати, после перехода в «Марсель» Балотелли снова начал забивать. Ему всего 28, и очень вероятно, что скоро Мойзе сможет сыграть в сборной вместе с главным кумиром своего детства.

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