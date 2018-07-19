Умтити использует парфюм на матчах и ходит в душ с кубком ЧМ, а его статистика – феноменальная

Сэм снова удивил всех в матчах за сборную Франции.

Вчера сборная Франции встречалась с командой Исландии в отборочных матчах на Евро. Чемпионы мира уверенно победили, забив четыре мяча сопернику.

Особенно хорош в этом матче был защитник «Барселоны» Самуэль Умтити. Сэм успевал и в обороне, и в атаке: просто взгляните на его цифры.

Точность передач – 100% . 107 пасов из 107. По подсчетам Opta, это рекорд для футболистов сборной Франции за последние десять лет.

. 107 пасов из 107. По подсчетам Opta, это рекорд для футболистов сборной Франции за последние десять лет. Забил первый гол своей команды, с которого все и началось. Причем сделал он это не со штрафного или углового, как большинство защитников, а в самой обычной атаке: просто открылся на острие и головой переправил мяч в ворота после навеса Мбаппе.

Умтити уже забил четыре мяча за Францию с момента дебюта в 2016-м году. Это, как минимум, в два раза больше, чем у любого другого защитника сборной.

Сэм играет в «Барселоне» всего два с половиной года, но за это время он успел запомниться. У него уже пять трофеев с «Барсой» и две медали со сборной.

Умтити использует парфюм перед каждой игрой. И верит, что это приносит трофеи

«Футболисты «Юве» рассказывают, что когда они менялись футболкой с Бекхэмом, выступавшим за «Милан», она не воняла потом, а источала очень приятный аромат, от которого невозможно было оторваться», – шутил Клаудио Маркизио в сегодняшнем интервью.

Шутки шутками, а история очень хорошо вписывается в то, что рассказывал Умтити. «Когда я выступал за резерв «Лиона», к нам на занятие пришел Мамаду Диарра. От него исходил запах парфюма. Я спросил у него: «Ты пользовался парфюмом перед тренировкой?» Диарра ответил следующее: «Благодаря парфюму я выиграл много трофеев в «Реале». В Мадриде все используют духи в перерыве матчей».

Из Мадрида традиция дошла до Франции и Италии, а теперь вместе с Умтити вернулась в Испанию. На этот раз – в «Барселону». Сэм рассказывает, что это один из секретов его успеха: «С того самого дня я сказал себе, что тоже буду пользоваться парфюмом. Думаю, в «Барселоне» я не один так делаю. Поэтому мы и выиграли так много трофеев».

Он выиграл ЧМ и искупался с кубком в душе

На ЧМ Умтити сыграл в шести матчах из семи. Кстати, единственный матч, в котором Франция не выиграла (0:0 с Данией) – тот, в котором не играл Умтити.

В России он тоже забивал. Единственный гол в полуфинале с Бельгией на счету Сэма Умтити, благодаря чему французы и дошли до финала.

После победы Умтити отнес кубок в душевую. И искупался прямо с ним.

text text text Публикация от text (@samumtiti) 19 Июл 2018 в 8:36 PDT

У Умтити отличное чувство юмора

Один из самых забавных эпизодов – с пресс-конференции. Перед финалом ЧМ пресс-аташе французов Филипп Турнон предложил задать вопросы Полю Умтити. Сэм улыбнулся и со словами «да ладно» ушел с пресс-конференции.

Но 76-летний Турнон исправился и через пару секунд позвал на конференцию Самуэля Погба.

Подобные эпизоды – не редкость. Во время презентации автомобиля одного из спонсоров «Барселоны» всю команду заставили фотографироваться с представителями фирмы. Несмотря на всю серьезность мероприятия, Умтити уверенно ставил рожки всем директорам в костюмах, испортив фотографии. В итоге засмеялся даже Лео Месси.

Умтити – отличный парень, но последнее время его часто мучают травмы. В конце 2018-го, после очередного повреждения, «Барса» была вынуждена договариваться с Мурильо на замену французу, который отказался от операции на колене. Но сейчас Сэм в полном порядке. Хочется верить, что его яркая карьера только начинается.

Материалы по теме:

У Криштиану травма. Скоро матч ЛЧ с «Аяксом»

Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране