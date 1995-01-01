У Криштиану травма. Скоро матч ЛЧ с «Аяксом»

Травмы Роналду – редкость.

Криштиану Роналду не доиграл матч Португалии против Сербии (1:1). Уже на 30-й минуте матча форвард «Юве» неудачно ускорился, дернул мышцу и показал тренерскому штабу, что ему нужна замена. Предварительный диагноз – повреждение задней поверхности бедра.

twit text — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 25 марта 2019 г.

• Обычный срок восстановления при этой травме – 2-3 недели. Сам Криштиану настроен весьма позитивно: «Я знаю свой огранизм, и через одну-две недели я буду в порядке».

• Криштиану очень редко получает травмы. В последний раз он выбывал больше чем на месяц в 2016-м году, но тогда дело было в межсезонье. Скорее всего, его просто поберегли в начале сезона.

• Роналду только один раз пропускал больше десяти матчей из-за травмы. Это было в 2008-м году, когда он еще выступал за «МЮ»: тогда у португальца возникли проблемы с коленом.

• В «Ювентусе» у Криша еще не было травм. Неделю назад он пропустил матч с «Дженоа», но Макс Аллегри сказал, что просто дал португальцу отдохнуть. В итоге «Юве» впервые проиграл в сезоне – 0:2.

• Первый матч в ЛЧ «Ювентуса» с «Аяксом» – 10 апреля. У Роналду есть ровно две недели, чтобы восстановиться к важнейшему для «Юве» матчу.

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