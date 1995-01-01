Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    У Криштиану травма. Скоро матч ЛЧ с «Аяксом»


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 12:20
    Травмы Роналду – редкость.

    Криштиану Роналду не доиграл матч Португалии против Сербии (1:1). Уже на 30-й минуте матча форвард «Юве» неудачно ускорился, дернул мышцу и показал тренерскому штабу, что ему нужна замена. Предварительный диагноз – повреждение задней поверхности бедра.

    • Обычный срок восстановления при этой травме – 2-3 недели. Сам Криштиану настроен весьма позитивно: «Я знаю свой огранизм, и через одну-две недели я буду в порядке».

    • Криштиану очень редко получает травмы. В последний раз он выбывал больше чем на месяц в 2016-м году, но тогда дело было в межсезонье. Скорее всего, его просто поберегли в начале сезона.

    • Роналду только один раз пропускал больше десяти матчей из-за травмы. Это было в 2008-м году, когда он еще выступал за «МЮ»: тогда у португальца возникли проблемы с коленом.

    • В «Ювентусе» у Криша еще не было травм. Неделю назад он пропустил матч с «Дженоа», но Макс Аллегри сказал, что просто дал португальцу отдохнуть. В итоге «Юве» впервые проиграл в сезоне – 0:2.

    • Первый матч в ЛЧ «Ювентуса» с «Аяксом» – 10 апреля. У Роналду есть ровно две недели, чтобы восстановиться к важнейшему для «Юве» матчу.

    Материалы по теме:

    Оказывается, бывает и так: к тебе в страну впервые приезжают чемпионы мира, а ты недоволен. Репортаж о гастролях Франции

    Джано спас игрока сборной Швейцарии прямо на поле. Герой!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +270

      Victor.Vings 3 минуты назад

      Мне кажется, лучше бы ему нормально подлечиться и выйти на ответную игру, В первом матче я думаю Юве по силам и так сдержать Аякс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      roshka_1981 26 минут назад

      Думаю Криш успеет восстановиться к играм с Аяксом и проявить себя самым лучшим образом. Как в ответной игре с Атлетико !!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru