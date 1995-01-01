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Еще 15 важных трансферов, которые мы не заметили
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Главные новости
18:25
Президент «Марселя» подтвердил уход Балотелли из клуба
1
17:46
«Удинезе» объявил о переходе Бекао
5
16:35
Вице-президент «Сампдории»: «Если «Спартак» сделает хорошее предложение по Рамиресу, не станем препятствовать»
7
15:55
El Pais: «ПСЖ» снизит цену на Неймара до 150 миллионов, если не продаст его до конца августа
3
14:59
«Краснодар»: «Классон перенес операцию. Впереди у него долгий и сложный процесс восстановления»
5
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Все новости
19:09
Рэшфорд: «МЮ» работает усерднее, чем когда-либо, чтобы все исправить в этом сезоне»
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18:59
Бывший форвард «Локомотива» О’Коннор ругался и показывал гениталии в шотландском отеле
1
18:38
«Рома» хочет купить Алдервейрелда или Бартру
18:14
Замбийцы Банда и Кангва перешли в тульский «Арсенал»
3
17:46
Корниленко завершит карьеру и войдет в тренерский штаб «Крыльев Советов»
17:24
Роналду и Неймар вместе снялись в рекламе
2
16:59
Милитан прервал свою первую пресс-конференцию в «Реале» из-за головокружения
2
16:50
Тарасов: «В «Локомотиве» спросили: «А тебе кто будет операцию оплачивать?» Я охренел»
16
15:59
«Реал» представил Милитана
1
15:34
Манджукич может вернуться в «Баварию»
15:23
Роналду в первый сезон в Серии А забил в девяти выездных играх подряд. Этого никому не удавалось сделать в эпоху 3 очков за победу
14:49
Заболотный тренируется с «Зенитом-2»
21
14:30
Sport24: Помазун покинет ЦСКА в случае прихода Джанаева
3
14:13
«Мутко против»: Тарасов попросил у «Локомотива» на операцию 1,6 миллиона рублей, но получил отказ
22
13:57
Клуб из Китая предложил Бэйлу зарплату 68 миллионов в год, но не захотел платить за трансфер хавбека
4
13:43
Sport24: «Спартак» интересуется Рамиресом, на которого претендуют «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив»
13
13:22
Журналист Алланазаров: «Болельщики и Акинфеев недовольны возможным приходом в ЦСКА Джанаева»
20
12:59
Okko окупил покупку прав на показ АПЛ, подписав контракт с БК «Олимп»
2
12:50
Джанаева хочет видеть в ЦСКА Гончаренко. Клуб пока не одобрил переход
13
12:37
«Барселона» из-за трансфера Гризманна на три дня задержала зарплату своим сотрудникам
14
12:20
Тарасов: «Несмотря на то, что «Локомотив» пригрозил мне судом, душой и сердцем я всегда буду с этим клубом»
4
11:56
Главные новости утра. ЦСКА может подписать Джанаева на один год, Пентек сменил игровой номер в «Милане»
11:46
Орье получил травму запястья после удара кулаком по столу
11:29
Головин вышел на первую тренировку «Монако» с волосами белого цвета
21
10:46
Сульшер – о Погба: «Он большой профессионал с золотым сердцем»
2
10:22
«Чемпионат»: ЦСКА может подписать Джанаева на один год
15
09:50
Пентек сменил игровой номер в «Милане»
2
09:21
«ПСЖ» намерен сохранить Траппа в составе
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Еще 15 важных трансферов, которые мы не заметили
Бомбардир.ру
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4
5
4
Голосов:
1
Сегодня, 18:44
Весь мир
Ягиелка Фил
Ферманн Ральф
Родригес Джей
Тилеманс Юри
Перес Айосе
Мингс Тайрон
Крунич Раде
Раман Бенито
Кунде Жюль
Карлос Диего
Сенси Стефано
Мендес Тиаго
Саванье Тежи
Демирал Мерих
Непопсовые, но крутые сделки.
Источник:
Бомбардир.ру
Фото:
Global Look Press
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2
3
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