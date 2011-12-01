Возвращение Златана в «Милан» – провал. Он не улучшит ситуацию и потускнеет сам

Зато это хороший ход в плане пиара.

Пока итальянские СМИ обкладывают клубы Серии А слухами о переходах всех игроков мира, «Милан» первым сделал важный шаг – подписал Златана. Главные детали из этого соглашения:

• Контракт действует до конца сезона. Стороны в праве продлить его при общем согласии еще на год.

• За полгода игры в «Милане» Ибрагимович заработает 3 миллиона евро. Если контракт продлят, то его зарплата увеличится до 4,5-6 миллионов.

• «Милан» официально анонсировал переход Ибрагимовича в социальных сетях. Прибытие Златана в Италию отложено до начала 2020-го (говорят, что запланировано на 2 января).

Мы все привыкли: есть Златан – есть жесткий и дерзкий футбол, есть результаты. Златан уничтожал АПЛ в 35 (!!!) – в сезоне-2016/17 настрелял 17 голов в 28 матчах. Он даже вернул статус бога после разрыва крестообразных связок. Правда, сделал это в МЛС, но статистика – огонь: 58 матчей – 53 гола и 15 голевых передач.

А теперь несколько важных моментов, которые действительно смущают.

Во-первых, этим трансфером «Милан» снова показал слабость.

Есть Кшиштоф Пентек, который за полсезона забил 4 гола. Есть Рафаэль Леау – у него 1 забитый мяч. Оба достались «Милану» за большие деньги (в сумме потрачен 61 миллион). И подписанием полупрестарелого игрока «Милан» как бы должен возрождать погасшую конкуренцию среди нападающих.

Но клуб делает только хуже. По кадрам нужно решать здесь и сейчас. Пентек не справляется с ролью главного нападающего, и его по-хорошему нужно сплавлять уже зимой. Желательно за ту же сумму (38 миллионов), что был куплен. Леау недостаточно хорош, чтобы быть в основе. Получается, политика, основанная на покупке и развитии перспективных кадров, снова дала сбой (как было с Бертолаччи, Густаво Гомесом, Андре Силвой, Конти, Чалханоглу, Рикардо Родригесом и многими другими).

Во-вторых, кто вообще пообещал, что Златан с ходу раззабивается?

Нелегко вернуться в топ-5 (= играть на нормальном уровне), когда тебе 38. МЛС – это круто, стильно и потрясающе. Но в Серии А играют в сложный оборонительный футбол, и повторить такую результативность Златану почти наверняка не удастся. Серьезно: Роналду забил 10 голов в 14 матчах, но мы все равно говорим, как тяжело он вошел в этот сезон.

Тем более, времени на ожидания, когда Ибрагимович наберет нужную форму, у «Милана» нет: пообещали бороться за чемпионство, а сами плетутся в середине турнирной таблицы в 7 очках от зоны вылета.

В-третьих, Златан – футболист-единоличник. И это плохо.

В современном футболе, в котором соперники еще до матча разбирают друг друга на атомы, без труда справляются с этим явлением: ставят дополнительного игрока к опеке самого опасного соперника и так далее. Скорее всего, Златан будет дико хорош в матчах с середняками и аутсайдерами. Но предстоящие встречи с топ-клубами шквал голов ему точно не гарантируют – просто у них есть ресурсы на оборону.

«Милан» сейчас – собрание по-своему талантливых игроков, которым нужен объединяющий их лидер. Плохая новость: Ибра не подходит на эту роль. В США он перегрузил статистиков результативностью, потому что на него в «ЛА» играли ровно все. Современный «Милан» не настроен на выделение одной звезды, иначе Пентек бы давно обогнал Иммобиле в гонке бомбардиров.

В «Милане»-2011/12 сразу 4 игрока (кроме Златана) пробили отметку «5+» по голевым передачам – Кассано, Робиньо, Аквилани и Эмануэльсон. Все вместе за тот сезон сделали 30 голевых передач. 14 из них полетели на Ибрагимовича.

Тот Златан был частью системы, которая работала на него. В современном «Милане» другая ситуация: у него нет такой толпы распасовщиков, а вся команда после 17 туров отдала всего лишь 8 голевых передач. Что делать Златану, когда партнеры просто не ориентированы на создание моментов для него, а лучший ассистент (Сусо) отдал 2 голевые и сжимается под бесконечным прессом из критики?

Трансфер Златана – это плюс к пафосу и дерзости. За несколько часов в статусе игрока «Милана» он уже выдал несколько громких фраз: «Тот же Златан. Другой дьявол», «Я буду бороться вместе с партнерами по команде, чтобы изменить ход этого сезона».

Возвращение Златана – сильный ход с точки зрения пиара. «Милан» продаст много футболок, обеспечит себе за счет этого дополнительные пару миллионов дохода и привлечет некоторую часть болельщиков на стадион. К тому же трансфер совершенно бесплатный. В этом плане логика «Милана» понятна.

Но что действительно смущает: «Милан» снова поступает нерационально и усиливается локальными на данный момент героями. Еще раз: Ибрагимович сейчас – бог МЛС, не очень понятно, чего ждать от него в Италии. Для переформирования и для нормальных результатов «Милану» нужны реально топовые игроки. На них «Милан» не тратит свои сбережения.

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