Грусть, паника, безысходность – это «Милан» в 2019 году

Уволили одного тренера – лучше не стало.

22 декабря «Милан» проиграл «Аталанте» со счетом 0:5. Да, «Аталанта» в этом сезоне впечатлила: вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Но потратила на это кучу энергии: в чемпионате «Аталанта» отстала от лидеров уже на 11 очков.

Результат «Милана» – однозначный провал, который начался задолго до этого матча. Перед началом чемпионата полузащитник Лукас Пакета обещал бороться за победу в Серии А, а Кшиштоф Пентек говорил, что он рожден для голов. Итог – 11 место сейчас в шести очках от зоны вылета и лишь четыре гола Пентека в сезоне.

Часть причин – в финансовых ограничениях

Этим летом «Милан» пошел на сделку с УЕФА – добровольно отказался от участия в Лиге Европы, чтобы не получить аналогичные санкции через год. Проблемы начались еще несколько лет назад: «Милан» накупил дорогих игроков, но почти ничего не заработал. Самая странная покупка – Бонуччи за 42 миллиона. Через год его отдавали «Ювентусу» обратно уже на 7 миллионов дешевле.

«Милан» планировал отбить дорогие покупки попаданием в ЛЧ и заработком на китайском рынке. По обоим фронтам – провал. Из-за этого клуб на несколько лет застрял с необходимостью вернуть потраченные деньги.

Сделка с УЕФА позволила избежать возможных наказаний в будущем – но только при одном условии. «Милан» по итогам этого сезона все равно должен показать безубыточность, а значит – не может тратить слишком много. Мы увидим, что этот фактор объяснимо сказывается на некоторых проблемах «Милана», но совсем необъяснимо на других.

«Милан» уволил Джампаоло через семь матчей – но против нового тренера протестовали еще до назначения

Летом «Милан» искал замену ушедшему Гаттузо – в итоге на два года подписали Джампаоло из «Сампдории». Там он неплохо провел три года, а до этого успешно руководил «Эмполи».

Проблема – Джампаоло никогда не работал с большими клубами. Большой авторитет игроков, сложная структура, высокие цели, деньги – со всем этим тренер знакомится, когда попадает в крупную команду. Понятно, что когда-то надо начинать – и многие клубы сейчас дают шанс неопытным тренерам. Но «Милан» (со всеми его проблемами) явно не выглядел идеальной стартовой площадкой.

И вот «Милан» увольняет Джампаоло после четырех поражений в семи матчах. Главная проблема, что новый кандидат, Стефано Пиоли, был с теми же слабостями, что и Джампаоло – почти не работал в больших клубах, никогда не тренировал за пределами Италии. Единственная разница – у него был все-таки отрезок в «Интере». Но неудачный, все закончилось увольнением.

Еще перед назначением фанаты вывели хештег #PioliOut (#УвольтеПиоли) в топы твиттера. Результаты с ним лучше не стали: у Джампаоло было три победы в семи матчах, у Пиоли – три в десяти.

Оба решения объяснимы лишь с финансовой точки зрения – клуб сильно экономит на тренерах по сравнению с зарплатами Сарри или Конте в других топах Италии.

Все может спасти Ибрагимович

Сразу после ухода Ибры из МЛС президент лиги объявил: игрок уезжает в «Милан». С тех пор никакой официальной информации ни от игрока, ни от команды не было – но многие инсайдеры подтверждают, что ведутся серьезные переговоры.

За Ибру в «Милане» есть много доводов – несмотря на возраст, он не проваливался ни в одном из клубов. Вдобавок – громкое имя и фирменная манера общения с прессой, а значит – хорошие продажи атрибутики и много пиара.

Но есть и несколько вопросов к возможному трансферу:

ФФП. Дорогой Ибра – это точно ок? Да, он свободный агент, но зарплата вряд ли будет ниже 5 миллионов евро. Вдобавок – различные подъемные Райоле и бонусы.

Пентек. Он не очень себя чувствует с новыми тренерами – мало забивает, и из четырех голов в этом сезоне – три с пенальти. Кошмар для одного из лучших бомбардиров прошлого года. Если сейчас заменять его Иброй – шансы, что «Милан» отобьет 38 миллионов, потраченных на него, окончательно обнулятся.

Возраст. Златану 38 лет, последние годы он играл в США. Непонятно, сможет ли он сейчас играть на топовом уровне в Европе.