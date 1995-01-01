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    Нападающий «Милана» Пентек: «Я рожден, чтобы забивать голы»

    Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

    «Я всегда ожидаю, что забью много голов. Я очень рад, что забил много мячей в Серии А и всегда верил в себя. Это прекрасно.

    Я рожден, чтобы забивать, и я знаю, что в серии А это очень сложно сделать. Но когда я перешел в «Дженоа», я хотел показать что-то замечательное.

    Я не думаю о голах. Важно усердно работать на тренировках и в течение предсезонной подготовки. Поэтому я провел отличный сезон. Я не нервничаю. Я сосредоточен на своей задаче, всегда хочу забить и надеюсь, что новый сезон будет таким же.

    Фанаты «Милана» – великолепны, и сейчас я чувствую себя лучше. У меня больше уверенности, и я хочу провести отличный сезон для них.

    Все защитники в Италии обладают хорошими качествами, но для меня в футболе все возможно. Можно справиться с любым игроком, и в прошлом сезоне я показал все это на поле.

    В молодости я равнялся на многих нападающих. Один из лучших – Криштиану Роналду, вторым был Тьерри Анри. Когда я наблюдаю за игрой лучших форвардов, я хочу перенять от них что-то отличное и смотрю, как они действуют на поле.

    Надеюсь, я сохраню свою прошлогоднюю форму и забью много мячей. Команда должна быть в порядке, и, я надеюсь, мы выйдем в Лигу чемпионов», – сказал Пентек.

    • Поляк перешел в «Милан» из «Дженоа» в январе этого года за 35 миллионов евро
    • В прошлом сезоне форвард суммарно провел за генуэзцев и миланцев 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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