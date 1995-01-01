Нападающий «Милана» Пентек: «Я рожден, чтобы забивать голы»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Я всегда ожидаю, что забью много голов. Я очень рад, что забил много мячей в Серии А и всегда верил в себя. Это прекрасно.

Я рожден, чтобы забивать, и я знаю, что в серии А это очень сложно сделать. Но когда я перешел в «Дженоа», я хотел показать что-то замечательное.

Я не думаю о голах. Важно усердно работать на тренировках и в течение предсезонной подготовки. Поэтому я провел отличный сезон. Я не нервничаю. Я сосредоточен на своей задаче, всегда хочу забить и надеюсь, что новый сезон будет таким же.

Фанаты «Милана» – великолепны, и сейчас я чувствую себя лучше. У меня больше уверенности, и я хочу провести отличный сезон для них.

Все защитники в Италии обладают хорошими качествами, но для меня в футболе все возможно. Можно справиться с любым игроком, и в прошлом сезоне я показал все это на поле.

В молодости я равнялся на многих нападающих. Один из лучших – Криштиану Роналду, вторым был Тьерри Анри. Когда я наблюдаю за игрой лучших форвардов, я хочу перенять от них что-то отличное и смотрю, как они действуют на поле.

Надеюсь, я сохраню свою прошлогоднюю форму и забью много мячей. Команда должна быть в порядке, и, я надеюсь, мы выйдем в Лигу чемпионов», – сказал Пентек.