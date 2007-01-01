Помните Ансальди? Ему сейчас 33 года, и он проводит лучший сезон в карьере

А еще забивает только левой ногой, а угловые подает – правой.

Кристиан Ансальди приехал в Россию в начале 2008-го. Он перешел из аргентинского клуба детства «Ньюэллс Олд Бойз» в «Рубин».

Через пять с половиной лет его купил «Зенит». Там он играл мало, два раза съездил в аренду (в «Атлетико» и «Дженоа») и летом 2016-го уехал в Италию. Сезон отыграл в «Интере», а потом перешел в «Торино», где играет до сих пор.

Сейчас Ансальди 33 года, и он проводит лучший сезон в карьере. В 18 играх он забил пять голов и отдал пять голевых передач. И это при том, что он играет латераля (по всей бровке) в схеме с тремя центральными защитниками.

Позиция латераля – одна из самых энергозатратных. Но Ансальди в свои 33 справляется. Его хвалит тренер «Торино» Вальтер Мадзарри:

«Я полностью уверен в нем. И прошу его чаще подключаться к атакам. Когда он сосредоточен – он один из лучших: успевает и в защите, и в нападении».

Прошла всего половина сезона, а у Ансальди уже лучшие показатели в карьере (5+5). Такой результативности за сезон у него не было ни разу в карьере. К тому же он лучший в команде по качеству и количеству созданных для партнеров моментов (xA).

Но самое-самое прикольное – то, как Ансальди забивает и ассистирует. Смотрите:

• Пять его голов: четыре он забил левой, один головой. Ну вроде обычная статистика левши. Но не все так просто.

• Пять его ассистов: два левой, три правой.

То есть из 10 голевых действий – шесть левой, три правой, одно головой.

Совпадение? Да ничего подобного. Ансальди даже стандарты подает правой ногой. Он абсолютно двуногий игрок.

Владислав Радимов рассказывал: «Я играл против Ансальди, смотрел много матчей с его участием, но так до конца и не понял, левша он или правша! Уверен, что никто с ходу не даст ответ на этот вопрос».

Спаллетти, тренируя его в «Зените»: «Он двуногий игрок. И, не теряя уровень, может сыграть на обоих флангах».

Сам Ансальди говорит, что он левша, который хорошо работает правой ногой. Да, настолько хорошо, что подает правой стандарты.

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Красивая история с Ансальди произошла в 2009-м году. «Рубин» тогда играл с «Барселоной» в Лиге чемпионов (0:0, помните?). После матча некоторых игроков заставили сдавать допинг-тест. В том числе Месси и Ансальди.

Дальше историю рассказывает Юрий Солано, который тогда работал тренером «Рубина»:

«Мы на допинг-контроле общались втроем: с Месси и Ансальди. Минут пять разговаривали, у Месси не было никакого пафоса. Наоборот, он сказал Кристиану: «Блин, как же сложно против тебя играть! Достанешь любого, вечно мяч отбираешь».