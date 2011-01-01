Еще не забыли Пандева? Он до сих пор забивает суперголы: то с центра поля, то лежа головой

36 лет – не предел.

«Дженоа» идет предпоследней в Серии А, хотя начинала сезон ярко – с 3:3 против «Ромы» и победы над «Фиорентиной». Сейчас – больше всех пропущенных голов наряду с «Лечче», всего три победы за 18 туров и отчаянная борьба за невылет.

Сэйвы голкипера Раду, крутые штрафные Шене, активность Пинамонти, чехарда тренеров – этим «Дженоа» запомнилась в первом круге. Но самая яркая фигура – 36-летний Горан Пандев.

Пандев – уже пятый сезон в «Дженоа». Много не забивает (всего 17 мячей – маловато), но и чистого форварда играет не всегда, а в этом сезоне его голы запоминаются особо – слишком они яркие и разнообразные.

В первом матче Тиаго Моты во главе «Дженоа» была победа 3:1 над «Брешией». Команда забила красиво все три гола. Один из них – на счету Пандева. Смотрелось изящно – сместился и точно пробил в верхний угол:

Второй гол македонец забил в ворота «Удинезе». И он тоже шикарный – посмотрите, какая крутая комбинация:

Третий гол Пандева в сезоне никогда не забудет голкипер «Лечче» Габриэл, который выбил прямо на него мяч. До ворот было очень далеко, но Пандев рискнул и здорово попал – почти с центра поля!

В первом матче 2020 года «Дженоа» обыграла «Сассуоло», победный гол забил Пандев. Мы видели красоту удара, классную комбинацию, мощный выстрел издалека, что теперь? Теперь получилось весело – Пандев упал и забил головой лежа. Часто видели подобное?

Все видео – с официального канала Серии А

Пандев забил четыре гола за «Дженоа», и все они запомнились. Четыре-пять – стандарт для Пандева в последние годы, но сейчас он опережает график – впереди еще половина сезона. А значит, наверняка и больше красоты.

А тут о нем очень интересно почитать:

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