Пандев заботится о футболе в Македонии и борется с несправедливостью в ФИФА. И да, он все еще играет

Удивительный 35-летний форвард, которого обожают в «Дженоа».

Матч «Дженоа» – «Ювентус» во втором круге прошлого сезона чемпионата Италии стал для многих сюрпризом. Во-первых, потому «Юве» потерпел первое поражение (0:2) в сезоне. Во-вторых, потому что забил Горан Пандев.

На тот момент ему было 35 лет, и это был всего лишь третий гол в сезоне Серии А. Нападающий уже 12 лет не забивал больше 10 сезон за сезон в лиге, но в Генуе его все равно любят и с удовольствием продлевают контракт.

«Дженоа» стал для него родным клубом

В Македонии Пандев прожил всего 18 лет. Дальше он путешествовал по Италии (и лишь однажды заезжал в Турцию). В его карьере были «Интер», «Специя», «Анкона», «Лацио», «Наполи». Но по-настоящему родным он почувствовал себя лишь в «Дженоа». В прошлом году Федерация футбола Македонии предложила ему чиновническую должность, но Пандев отказался. «Я слишком люблю футбол, чтобы закончить карьеру. Еще больше я обожаю «Дженоа» – мне будет сложно покинуть клуб», – говорил Пандев.

В «Дженоа» Пандев играет всего четыре года, но за это время он стал своим. Последние три года генуэзцы заключают с ним только годичные контракты – так с ветераном проще расстаться, если он объявит о завершении карьеры. Но Пандев не спешит с этим, и клуб в третий раз подряд перезаключает с ним соглашение еще на один сезон. При этом инициатива всегда идет от руководства. «Горан – пример поведения на поле и в раздевалке. Он не итальянец, но все молодые нападающие советуются с ним, решают вопросы с Гораном, а не с Джанлукой Лападулой, который недавно играл в сборной», – говорит президент «Дженоа» Энрико Прециози.

«Лацио» он посвятил пять лет, но там с ним поступили по-свински

В Италии Пандев начинал карьеру в «Интере», но там не закрепился: его съедали конкуренты, поэтому он не провел ни одного матча в основе. Зато после аренд в «Специи» и «Анконе» он приглянулся «Лацио». А потом и вовсе трансфернулся в римскую команду, где провел пять лет. Конец долгим и вполне продуктивным взаимоотношениям (за это время он забил 57 голов) наступил в 2009 году – в тот момент, когда «Интер» захотел вернуть нападающего.

Летом 2009-го Пандев провел успешные переговоры с «Интером», но «Лацио» отказался отпускать его. Тогда нападающий подал официальный запрос на трансфер, но клуб снова отказал ему в переходе. Тогда Пандев пообещал, что не будет выкладываться в полную силу, если его не отпустят, и президент команды Клаудио Лотито применил к нему санкции.

Лотито сказал тогдашнему тренеру Эдоардо Рейе не включать Пандева в заявку команды на матчи. Более того, форвард мог тренироваться только со второй командой, но не играл за них в официальных матчах опять же по приказу Лотито. В результате Пандев и его агент пожаловались на клуб в палату по разрешению споров за моббинг (травля сотрудника организация со стороны всех остальных работников) и выиграли это дело. В конце декабря 2009-го Федерация футбола Италии поручила «Лацио» расторгнуть контракт с Пандевым и выплатить ему 150 тысяч евро в качестве компенсации. После этого нападающий перешел в «Интер», с которым выиграл Серию А, кубок Лиги чемпионов клубный чемпионат мира.

Пандев помогал выявлять подтасовку в ежегодных наградах ФИФА

В 2012 году лучшим тренером по версии ФИФА стал Висенте Дель Боске. Вокруг этого события сразу возникли множество споров, когда были опубликованы результаты голосования.

Первым недовольство высказал именно Горан Пандев. От Македонии голосовал именно он. По словам Пандева, ФИФА изменила его голос (он отдал его за Моуринью, но его зачли в пользу Дель Боске), а позже опубликовала бюллетень с поддельной подписью. «Не знаю, зачем это нужно. Я голосовал за Жозе Моуринью. Считаю его лучшим тренером. Мой голос изменили, а подпись подделали», – говорил Пандев. За него, кстати, в этом споре впрягалась Федерация футбола Македонии, но это не особо помогло Моуринью победить. ФИФА изменила голос Пандева в пользу бывшего коуча «Интера», но тренером года в 2012-м все равно остался Дель Боске.

Моуринью же потом просто сказал: «Хочется, чтобы люди понимали, почему я не поехал на церемонию в Цюрихе. Мне сообщили, что в процессе голосования что-то было не так. Теперь у нас есть доказательство. Я хочу поблагодарить Пандева, который является одним из многих людей, позвонивших мне и предупредивших, что что-то происходит. Я благодарен ему за проявленное мужество, за то, что он нашел силы, чтобы публично противостоять этому вопросу».

Пандев завершал карьеру в сборной, но возвращался из-за того, что хотел быть примером для детей

Горан Пандев не раз отмечал проблему футбола в Македонии: «У меня в стране людям все равно на местный футбол. Причина в том, что они либо не интересуются игрой, либо болеют за иностранные команды. Местная лига – отстой. У сборной же нет никаких достижений» (слова четырехлетней давности).

Игра за сборную нагоняла на Пандева депрессию. Дважды он получал травму в расположении команды. В конце концов Пандев не выдержал: «Я счастлив выступать за свою страну. Но сейчас я считаю вызовы в сборную обузой. Я не могу сосредоточиться на высоких задачах в клубе, потому что приезжаю часто с повреждениями. Больше я не хочу выступать за нее».

От решительного шага Пандева отговорил бывший тренер сборной Македонии Игорь Ангеловский, аргументировав это тем, что главной команде стране нужен лучший футболист в ее истории. В результате Пандев до сих играет за сборную. А в 2016-м настолько проникся идеей, что основал собственную академию, которую представляет команда «Академия Пандева» в высшей лиге страны.

«Я очень хочу, чтобы мой пример стал полезным для детей. Для этого я и создал собственную академию. Каждый год мы, я и мои партнеры, выделяем по 700 тысяч евро. Надеюсь, что все не зря: когда-нибудь мы будем гордиться выступлениями македонских клубов в еврокубках».

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