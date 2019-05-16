Очень жалко Лофтус-Чика. Он пропустит финал ЛЕ, хотя силен и протащил туда «Челси»

Травма в пустом матче.

Спустя три дня после завершения АПЛ «Челси» улетел в Америку на товарищеский матч. Имиджевые дела клуба навязали команде эту игру и обязали Сарри выпустить основной состав. Тренер был недоволен и жаловался на усталость футболистов: в этом сезоне лондонцы сыграли больше всех игр в Европе – 62, плюс предстоящий финал Лиги Европы. Как выяснилось, Сарри переживал не зря – в благотворительном матче сломался Рубен Лофтус-Чик. Англичанин за две недели мая сыграл в четырех матчах, в каждом доигрывая до 80 минуты.

twit text — James Masters (@Masters_JamesD) May 16, 2019

Футболист ушeл с поля при помощи врачей, а после игры передвигался на костылях. Теперь он вряд ли сыграет в финале Лиги Европы. Для «Челси» это большая проблема – Лофтус-Чик набрал суперформу и…

… стал важнейшим игроком для Сарри

В первой половине сезона Сарри расценивал 23-летнего англичанина как игрока ротации. В чемпионате Лофтус-Чик стабильно начинал матчи на лавке и иногда выходил на последние 20 минут. Стабильное место в основе Чик получил только в апреле. Зато в Лиге Европы он был в основе практически всегда.

В октябре Сарри объяснял, почему Лофтус-Чик не проходит в состав: «Он был хорошим игроком, а теперь хороший игрок, который больше подходит под мой стиль. Он очень силен в атакующих действиях, но должен прибавлять в защите».

Лофтус-Чик услышал тренера, много работал – и к весне тот уже говорил по-другому: «Он сильно прибавил, особенно в тактическом плане, – говорил Сарри в апреле. – В начале сезона он был исключительно атакующим полузащитником, но сейчас это очень хороший с тактической точки зрения полузащитник. Сейчас он близок к совершенству».

Спустя месяц Сарри ещe больше восторгался Лофтус-Чиком и отмечал его труд: «Он прогрессирует в каждом матче. Лофтус-Чик может стать одним из лучших хавбеков не только в Англии, но и в Европе. У него огромный потенциал. Определeнно, в следующем сезоне он будет одним из лучших».

Выиграл конкуренцию у Ковачича и Баркли

Атакующий центральный полузащитник в системе Сарри должен на приличном уровне совмещать несколько качеств: дриблинг, последний пас, умение врываться в штрафную и прессинг. Гамшик всe это умел и был идеальным игроком на эту роль в сарриевском «Наполи».

Ковачич хорош в дриблинге и прессинге, но ужасен в завершении: за сезон он отдал только два ассиста и ни разу не забил. Баркли забивает и отдаeт (5+6 за сезон), но безграмотно прессингует и идeт в обводку даже реже Канте.

Лофтус-Чик сочетает в себе все эти качества, просто пока не таком высоком уровне, как Гамшик. Он лучше врывается в штрафную и забивает чаще Ковачича и Баркли – у Рубена десять голов и пять ассистов за сезон.

В атакующих действиях Сарри котирует Лофтуса выше его партнeров по центру полузащиты. Отличная иллюстрация – матч против «Кардиффа»: Рубен вышел на замену вместо Жоржиньо. Ковачич сместился в опорную зону, Баркли спустился чуть ниже, а Лофтус стал самым атакующим полузащитником и забил победный гол на 91 минуте.

После игры англичанин рассказал о замысле Сарри: «Перед заменой тренер сказал мне передать Баркли, чтобы он чуть больше оборонялся, и попросил, чтобы я максимально часто оказывался в штрафной соперника. Я так и сделал».

В АПЛ Лофтус-Чик лучший по соотношению касаний в чужой штрафной и голов оттуда (62 касания и шесть голов). Плюс он на одном уровне с Азаром (они лучшие в команде) по созданию моментов для партнeров (xA). По сезону Рубен ассистирует и забивает каждые 113 минут. В чемпионате на гол ему нужны 163 минуты – меньше, чем Сону, Сане и Ляказетту.

Сравнительная статистика с игроками его позиций Алли и Погба:

По качеству дриблинга Рубен примерно на одном уровне с Ковачичем и точно лучше Баркли . Он второй в команде по успешным обводкам (выше Педро и Виллиана). В Лиге Европы Чик вообще лучший дриблeр – 40 обводок за турнир. Успешность дриблинга Лофтуса не в его супертехничности и космической координации. Рубен обводит оппонентов за счeт широкого шага, напора и стартовой скорости.

Универсален

В этом сезоне Лофтус-Чик чаще всего играл в центре полузащиты, но при необходимости подменял обоих латералей и четыре раза выходил на фланг атаки. Внутри команды Сарри это вообще большая редкость, что игрок играет на нескольких позициях.

В прошлом сезоне в «Кристал Пэлас», Рубен играл вообще везде. Чаще всего – на флангах полузащиты. В центре он действовал и в опорке, и под нападающим. Причeм его позиция часто менялась прямо во время игры.

Рой Ходжсон был сильно впечатлeн игрой молодого англичанина и жалел, что тот всего лишь в аренде: «Он был фактически нашим лучшим игроком на поле. Могу сказать точно – немногие футболисты, с которыми я работал, были лучше Рубена. У него есть шанс стать лучшим игроком на клубном и международном уровне, так как у него нет слабых мест».

Прошлым летом Рубен мог уйти из «Челси», им интересовались «Монако», «Арсенал» и «Шальке». В клубе опасались, что парень не впишется в футбол Сарри. Похоже, он и сам не особо верил в Лофтус-Чика: отмалчивался по поводу его ухода и почти не выпускал в первые месяцы. Азар через прессу просил руководство не продавать его, и он остался. Много трудился, вписался в футбол Сарри и стал игроком основы.

В следующем сезоне Лофтус должен сделать ещe один шаг – отыграть всю кампанию в основе. И доказать, что он не просто выскочка, которая выходит на замены, добивает уставших соперников и набивает статистику. Он должен показать, что на дистанции, выходя в основе в каждом матче, он может показывать тот же футбол, что и в последний отрезок.

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