Как футболисты теряют деньги из-за остановки чемпионатов

Главные кейсы по жизни в условиях коронавируса.

Что в России?

Сразу выделяется поведение «Зенита». Все рассказал Александр Медведев: «Мы договорились с игроками о снижении зарплат на 50% в апреле-мае». «Спартак» пошел на апрельское понижение на 40%, такие же меры на апрель и май у ЦСКА и «Крыльев». В каждом российском клубе индивидуально договариваются о сокращениях на время паузы в чемпионате.

«Локомотив» не договорился – там прошли уже несколько раундов переговоров. «Сокращение зарплат? Клуб хочет снизить, футболисты не хотят. Не хотел бы комментировать ситуацию в «Локомотиве», у нас хотят урезать зарплаты, идет разговор. Надеюсь, что мы доиграем этот сезон чемпионата России», – говорил вратарь Антон Коченков. К утру 9 апреля ни о чем не договорились.

Необычная ситуация получилась в «Уфе». Сначала писали, что «Уфа» просто снизила игрокам зарплату сразу на 70% (никого не спрашивали). Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов все опроверг: «Проценты я нигде не называл и называть не буду. Все нормально у нас. Мы обо всем договорились. Точка. Если возникнут проблемы, мы их решим. У меня ни с кем проблем из 200 работников клуба нет. Повторю, ни с кем! Это реально фэйк!».

Что в топ-5 чемпионатах Европы?

В Испании основной пример работы с финансами показала «Барселона». Сначала СМИ писали, что игроки «Барсы» против понижения зарплат, но всех заткнул Месси. В инстаграме он рассказал о снижении окладов игроков сразу на 70% на период пандемии коронавируса. Плюсом к этому футболисты сделают дополнительные взносы, чтобы остальные работники клуба получали зарплату в полном объеме.

Первая команда «Ювентуса» и Маурицио Сарри вообще отказались от зарплаты до июня. В самой Италии это назвали примером поведения в подобных сложных ситуациях. «Ювентус» из-за такого решения сохранит финансовую стабильность. Если сезон в Италии не доиграют, то клубы понизят зарплаты игроков на треть за четыре месяца, если доиграют – заберут у них шестую часть (такие договоренности уже есть).

Во Франции основное сокращение коснется игроков, которые зарабатывают больше 100 тысяч евро в месяц. Их оклад понизят сразу на 50%. Детали еще прорабатываются, но основные договоренности уже достигнуты. В Бундеслиге к ситуации относятся по-разному. Игроки «Униона» (11-я команда чемпионата) согласились на полный отказ от зарплат по примеру «Ювентуса». Игроки всех клубов стараются дополнительно оплатить расходы на персонал.

Какие с этим проблемы?

Основной вопрос – в одинаковых мерах для всех футболистов. Здесь выделяется пример Англии – АПЛ договаривается о снижении окладов игроков сразу на 30%. По ее примеру наверняка поступят в EFL, которая управляет низшими дивизионами.

Абсурдность ситуации объяснил Уэйн Руни из «Дерби Каунти». Его мнение:

Если его попросили бы в «Дерби» (для спасения клуба), он бы согласился. Помочь покупкой медицинских средств – без проблем.

В своем положении Руни может от чего-то отказаться, но не каждый футболист способен нормально перенести отказ от 30% зарплаты.

Министр здравоохранения и АПЛ выступают за снижение зарплат, хотя футболисты сами обсуждают инициативы о помощи. Это странно.

Не все футболисты в одинаковом финансовом положении. Есть игрок, который живет с мамой в муниципальном поместье. На 30% от его зарплаты может жить его семья.

Если даже топ-клубам уровня «МЮ» и «МС» необходимо понижение зарплат на 30% ради выживания, то проблемы у всего футбола.

В России о зарплатах высказывался тренер Сергей Юран. Он тоже объяснил проблему разного финансового состояния у игроков топ-клубов и аутсайдеров: «Если ты получил в «Тамбове» 200 тысяч рублей в месяц, ее тебе хватит на сколько, если тебе еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги? Получается, проблематично месяц прожить. Поэтому здесь нужно подразделять».

Не все игроки топ-клубов нормально относятся к понижению зарплат. Так мыслит Тони Кроос из «Реала» (там сократили зарплаты на 10-20%): «Снижение зарплат напоминает пустое пожертвование. Я больше за полную зарплату, но с ее разумным использованием. В мире хватает мест, где реально необходима помощь – туда можно направить деньги». Позже Кроос сказал, что его слова могли неправильно понять. Если можно помочь клубу, игроки сделают (вот и снизили).

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