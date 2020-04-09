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    Как футболисты теряют деньги из-за остановки чемпионатов


    3.8
    Голосов: 4
    09.04.2020 13:15
    Главные кейсы по жизни в условиях коронавируса.

    Что в России?

    Сразу выделяется поведение «Зенита». Все рассказал Александр Медведев: «Мы договорились с игроками о снижении зарплат на 50% в апреле-мае». «Спартак» пошел на апрельское понижение на 40%, такие же меры на апрель и май у ЦСКА и «Крыльев». В каждом российском клубе индивидуально договариваются о сокращениях на время паузы в чемпионате.

    «Локомотив» не договорился – там прошли уже несколько раундов переговоров. «Сокращение зарплат? Клуб хочет снизить, футболисты не хотят. Не хотел бы комментировать ситуацию в «Локомотиве», у нас хотят урезать зарплаты, идет разговор. Надеюсь, что мы доиграем этот сезон чемпионата России», – говорил вратарь Антон Коченков. К утру 9 апреля ни о чем не договорились.

    Необычная ситуация получилась в «Уфе». Сначала писали, что «Уфа» просто снизила игрокам зарплату сразу на 70% (никого не спрашивали). Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов все опроверг: «Проценты я нигде не называл и называть не буду. Все нормально у нас. Мы обо всем договорились. Точка. Если возникнут проблемы, мы их решим. У меня ни с кем проблем из 200 работников клуба нет. Повторю, ни с кем! Это реально фэйк!».

    Что в топ-5 чемпионатах Европы?

    В Испании основной пример работы с финансами показала «Барселона». Сначала СМИ писали, что игроки «Барсы» против понижения зарплат, но всех заткнул Месси. В инстаграме он рассказал о снижении окладов игроков сразу на 70% на период пандемии коронавируса. Плюсом к этому футболисты сделают дополнительные взносы, чтобы остальные работники клуба получали зарплату в полном объеме.

    Первая команда «Ювентуса» и Маурицио Сарри вообще отказались от зарплаты до июня. В самой Италии это назвали примером поведения в подобных сложных ситуациях. «Ювентус» из-за такого решения сохранит финансовую стабильность. Если сезон в Италии не доиграют, то клубы понизят зарплаты игроков на треть за четыре месяца, если доиграют – заберут у них шестую часть (такие договоренности уже есть).

    Во Франции основное сокращение коснется игроков, которые зарабатывают больше 100 тысяч евро в месяц. Их оклад понизят сразу на 50%. Детали еще прорабатываются, но основные договоренности уже достигнуты. В Бундеслиге к ситуации относятся по-разному. Игроки «Униона» (11-я команда чемпионата) согласились на полный отказ от зарплат по примеру «Ювентуса». Игроки всех клубов стараются дополнительно оплатить расходы на персонал.

    Какие с этим проблемы?

    Основной вопрос – в одинаковых мерах для всех футболистов. Здесь выделяется пример Англии – АПЛ договаривается о снижении окладов игроков сразу на 30%. По ее примеру наверняка поступят в EFL, которая управляет низшими дивизионами.

    Абсурдность ситуации объяснил Уэйн Руни из «Дерби Каунти». Его мнение:

    • Если его попросили бы в «Дерби» (для спасения клуба), он бы согласился. Помочь покупкой медицинских средств – без проблем.
    • В своем положении Руни может от чего-то отказаться, но не каждый футболист способен нормально перенести отказ от 30% зарплаты.
    • Министр здравоохранения и АПЛ выступают за снижение зарплат, хотя футболисты сами обсуждают инициативы о помощи. Это странно.
    • Не все футболисты в одинаковом финансовом положении. Есть игрок, который живет с мамой в муниципальном поместье. На 30% от его зарплаты может жить его семья.
    • Если даже топ-клубам уровня «МЮ» и «МС» необходимо понижение зарплат на 30% ради выживания, то проблемы у всего футбола.

    В России о зарплатах высказывался тренер Сергей Юран. Он тоже объяснил проблему разного финансового состояния у игроков топ-клубов и аутсайдеров: «Если ты получил в «Тамбове» 200 тысяч рублей в месяц, ее тебе хватит на сколько, если тебе еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги? Получается, проблематично месяц прожить. Поэтому здесь нужно подразделять».

    Не все игроки топ-клубов нормально относятся к понижению зарплат. Так мыслит Тони Кроос из «Реала» (там сократили зарплаты на 10-20%): «Снижение зарплат напоминает пустое пожертвование. Я больше за полную зарплату, но с ее разумным использованием. В мире хватает мест, где реально необходима помощь – туда можно направить деньги». Позже Кроос сказал, что его слова могли неправильно понять. Если можно помочь клубу, игроки сделают (вот и снизили).

    Что еще почитать о последствиях коронавируса:

    Коронавирус в Китае – все. Там открываются города, но остается проблема со спортом

    Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: GES-Sportfoto/Yevgeny Philippov/ZUMAPRESS.com/www.imago-images.de/Global Look Press
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 4
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2361

      raritet 12 часов назад

      Мне здесь вообще непонятно ничего. Берем например нашего Дзюбу. Он зарабатывает в неделю более 7млн. рублей, 28.млн в месяц . И например , решили нужно понизить зарплату на треть- какая бы не была семья, хоть целый полк, но прокормить людей на (28-30%=19,6 млн рублей) эти деньги невозможно? И любые другие футболисты из любых чемпионатов тоже так сильно страдают что хоть в петлю лезь? ?? Лично я не вижу здесь ничего кроме тупости и алчности. Бизнес теряет гораздо больше и Федун не жалуется, Галицкий не требует ничего. у них и так все есть. Но и у футболистов все есть. И давно.

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      Рейтинг: +7567

      BRO_football 12 часов назад

      Футболисты совсем зажрались. Неужели на их банковских счетах нет никаких сбережений на черный день? Они как получают зарплату в несколько миллионов евро в год, так и сразу под ноль всю её тратят? Оно и понятно, каждый год нужно обязательно себе новую крутую машину купить (и плевать что у тебя их уже 10), снять целый отель для отдыха на курорте, купить алмазный унитаз. Как же они проживут без всех этих трат?

      0
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      Рейтинг: +76006

      zigbert 17 часов назад

      К сожалению не все футболисты понимают всю сложность в условиях мирового экономического кризиса и пандемии. А ведь основную тяжесть бытия возьмут на свои плечи люди с низким уровнем дохода. А многие и потерявшие работу.

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      Рейтинг: +10112

      KLIM777 19 часов назад

      Юран, получаешь 200 тысяч и проблема содержать детей и платить ЖКХ и налоги? Упал там вообще клоун.

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      Рейтинг: +32

      Vlasovvv51 > KLIM777 14 часов назад

      Ну и чудак ты на букву М

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      Рейтинг: +14118

      bset 21 час назад

      Сами не понимают, что, если экономическая ситуация ухудшится, они не 40-50% потеряют, а 100% - их клуб просто перестанет существовать. Тем более, что они сейчас ничего не делают, за что им платят деньги - тренировок нет, матчей нет, различных околофутбольных мероприятий нет.

      Я сам работаю программистом. Когда у нас объявили неделю выходных, я понял, что компания с этого потеряет. В самих выходных смысла конкретно для нашей компании нет - мы также можем продолжить работу из дома. И я был не один такой - где-то 80% сотрудников продолжили работать из дома. Это я все к тому, что каждый может внести какой-то вклад в этой форс-мажорной ситуации. Если можешь продолжить работать - работай, соблюдая все меры. Если не можешь и получаешь прилично - откажись от части зарплаты. Футболист себе точно может такое позволить.

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