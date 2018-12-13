Мюллер чуть не убил игрока «Аякса». Чудовищный фол

В группе Е оставалась одна единственная интрига: «Аякс» принимал «Баварию» и выиграл бы группу в случае победы над немцами. Левандовски открыл счет, Тадич сравнял, а затем команды обменялись прямыми красными карточками.

Сначала французский рефери Клеман Тюрпен выгнал с поля игрока «Аякса» Вобера, а затем отдыхать отправился Мюллер. Фол немецкого форварда будут помнить еще долго – он влетел ногой в голову Тальяфико. Жуть какая.

«Аякс» и «Бавария» продолжили меняться, теперь пришел черед пенальти. В конце игры Боатенг привез одиннадцатиметровый, и Тадич оформил дубль. Своим дублем ответил Левандовски, он тоже забил пенальти.

Обмен голами состоялся даже на последних минутах: казалось, немцы еще и вырвали победу благодаря точному удару Комана, которому мы сильно сочувствовали на этой неделе, но «раненый» Тальяфико на пару с Зюле снова сравнял счет – 3:3. «Бавария» выиграла группу, а Мюллера теперь могут надолго дисквалифицировать.

Аякс (Голландия) – Бавария (Германия) – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Левандовски, 13; 1:1 – Тадич, 61; 2:1 – Тадич, 81 (с пенальти); 2:2 – Левандовски, 86 (с пенальти); 2:3 – Коман, 90; 3:3 – Тальяфико, 90+5.

Удаления: Вобер, 67 – Мюллер, 75.

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