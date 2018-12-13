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Мюллер чуть не убил игрока «Аякса». Чудовищный фол

В группе Е оставалась одна единственная интрига: «Аякс» принимал «Баварию» и выиграл бы группу в случае победы над немцами. Левандовски открыл счет, Тадич сравнял, а затем команды обменялись прямыми красными карточками.

Сначала французский рефери Клеман Тюрпен выгнал с поля игрока «Аякса» Вобера, а затем отдыхать отправился Мюллер. Фол немецкого форварда будут помнить еще долго – он влетел ногой в голову Тальяфико. Жуть какая.

«Аякс» и «Бавария» продолжили меняться, теперь пришел черед пенальти. В конце игры Боатенг привез одиннадцатиметровый, и Тадич оформил дубль. Своим дублем ответил Левандовски, он тоже забил пенальти.

Обмен голами состоялся даже на последних минутах: казалось, немцы еще и вырвали победу благодаря точному удару Комана, которому мы сильно сочувствовали на этой неделе, но «раненый» Тальяфико на пару с Зюле снова сравнял счет – 3:3. «Бавария» выиграла группу, а Мюллера теперь могут надолго дисквалифицировать.

Аякс (Голландия) – Бавария (Германия) – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Левандовски, 13; 1:1 – Тадич, 61; 2:1 – Тадич, 81 (с пенальти); 2:2 – Левандовски, 86 (с пенальти); 2:3 – Коман, 90; 3:3 – Тальяфико, 90+5.

Удаления: Вобер, 67 – Мюллер, 75.

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Комментарии (24)
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Мы ЦСКА
1544652284
Джеки Чан завидует.......
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Dart Veider
1544667432
Немцы я вижу всегда были ********* с грубыми нарушениями все началось с чемпионата мира 82 когда Шумахер снес Батистона коленом в челюсть к его счастью Батистон несмотря на выбитые зубы и легкое сотрясения мозга по востонавлению простил Шумахера за это и даже пригласил на свою свадьбу,второй случай был когда Нойер в финале 14 года влетел аргентинцу коленом и даже не извинился а судья сыкло вонючие как в эпизоде с Шумахером даже красную побоялся показать нарушителю даного эпизода и что неудивительно
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Konyshev_RW
1544681213
Что-то у Мюллера в карьере совсем печаль беспросветная.
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Sanloko
1544682280
Брюс Ли оценил бы. За такое надо долгосрочную дисквалификацию давать
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PNZ1985
1544683982
что ж бывает, сдается, что игровой эпизод..
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Vladimir93rus
1544685296
Голову с мячем перепутал . Мюллер запомни волосатых мячей не бывает !!! Благо все обошлось
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.LEON
1544689235
это из разряда каратэ
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Бестолковый
1544713979
Еслиб Мюллер играл за Спартак и это было бы в матче РПЛ, ну скажем против Крылья Советов, то судья в лучшем случае не заметил бы этот эпизод. В худшем, наградил бы пострадавшего игрока Крыльев ЖК за симуляцию или опасную игру. Потому-что РПЛ создан ради Спартака и его болельщиков!!! Ха-ха-ха... P.S. Эпизод один в один сродни эпизоду в матче Зенит-Спартак, - Фернандо въехал ногой в голову Дриусси. И опять в центре внимания всё тот же Москалев.
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ilichkadr
1544717365
Ужасть............аж мне больно стало.
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Zubo
1544789934
А вот если бы у нас этот фол был против Зенита, то в гневных комментариях сказали бы что был игровой момент, что нарушения не было, что судья куплен и нужно срочно устанавливать ВАР , если бы это был Павлюченко а не Мюллер то судья получил бы в торец, ВАР-ные вы клоуны, ну что понадобился повтор ?чтобы удалить Мюллера ?
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