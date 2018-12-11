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    Коман – феномен, но готов закончить карьеру в 22. Его достала больная нога


    3.1
    Голосов: 10
    11.12.2018 14:30
    Жутко обидно.

    Карьера Кингсли Комана состоит из вечного пребывания в топ-клубах. Он воспитывался в «ПСЖ» и даже сыграл три матча во взрослую команду. Потом бесплатно попал в «Ювентус», где вырос в топ-игрока и приглянулся «Баварии». Сейчас Кингсли оценивают в 50 миллионов евро. Забавно, что в любой команде он каждый сезон выигрывал национальный чемпионат: дважды с «ПСЖ», один с «Ювентусом и уже три раза в «Баварии».

    Одна проблема: у Комана невероятная склонность к травмам. Особенно ужасным для него вышел 2018-й. Прошлый сезон испортился еще в феврале, когда он повредил голеностоп. Потом Кингсли не поехал на ЧМ, а в августе разорвал связки лодыжки. «С меня хватит операций. Если нога не будет пригодна для футбола, значит, такова судьба. Завершу карьеру, раз потребуется», – сказал Коман телеканалу TF1. Его ногу оперировали уже дважды.

    Контракт 22-летнего Комана с «Баварией» действует до 2023-го года. За все это время в его карьере было много хорошего.

    • Кингсли Коман – самый быстрый футболист Евро-2016. В матче против Швейцарии он разогнался до 32,8 км/ч. Забавно, что в чемпионате Германии француз показывал и более высокую скорость. На том турнире Коман заработал еще одно промежуточное достижение: он стал самым молодым игроком из Франции на Евро (19 лет и 362 дня).

    • Коман следит за собственным здоровьем и уменьшает количество вредной пищи. «Я уделяю большое внимание питанию: не пью газированные напитки, ем овощи. Обязательно немного сплю днем. Такие детали влияют на физическую форму», – рассказывал Коман перед подписанием полноценного контракта с «Баварией». Уберечь ноги как-то не получилось.

    • Комана давно хочет подписать «Арсенал». Когда «Бавария» только арендовала Кингсли из «Ювентуса», в состав он почти не попадал. Полузащитник думал о переходе, но согласился остаться в «Баварии» ради хорошего будущего. Он не ссорился с партнерами и снова отказался от предложения «Арсенала» этим летом. Речь шла о 50-ти миллионах евро.

    Единственной негативной новостью про Кингсли Комана долго была сложная ситуация летом 2017-го. Его бывшая девушка обратилась в полицию и обвинила футболиста в домашнем насилии. Все оказалось не так страшно: без разрешения Комана она разместила в его инстаграме рекламный пост, после чего завязалась ссора. Футболист сотрудничал с полицией и избежал серьезного наказания. Сейчас в инстаграме Кингсли есть только футбол.

    В «Баварии» в него действительно верят, потому что Кингсли умеет многое. Только посмотрите на вещи, которые он исполняет:

    Видео взяты с официального канала Бундеслиги на YouTube

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 11 декабря 2018, 20:29

      +++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 11 декабря 2018, 18:13

      Если не о чем писать, то лучше воздержаться от создания подобных статей. Уважаемый автор, ознакомьтесь со статистикой выступлений игрока, прежде чем писать такие заголовки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7746

      mihail200606 11 декабря 2018, 17:53

      мда, жаль..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 11 декабря 2018, 16:54

      Лишь бы не пошёл по пути других экс-звёзд Баварии Дайслера и Бадштубера.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 11 декабря 2018, 15:20

      Вот хватит нести ахинею! Всё у него нормально! Кингсли Коман полетел вместе с командой в Амстердам на матч с Аяксом! Мало ли что мог сказать человек в состоянии стресса после последней травмы?!

      6
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv > zatonn 12 декабря 2018, 01:38

      Спасибо за точную инфу, т.к. вы фанат Баварии, значит знаете больше о нём. здоровья конечно Коману, футболист очень талантливый)

      0
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