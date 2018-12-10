22-летний Коман может завершить карьеру из-за травмы

Форвард «Баварии» Кингсли Коман рассматривает вопрос о завершении спортивной карьеры. В последние месяцы француз перенес не одну операцию на лодыжке. Если потребуется следующая, игрок прекратит выступать на профессиональном уровне.

«Еще одна операция? С меня хватит. Если нога не будет пригодна для футбола, значит, такова судьба. Завершу карьеру, раз потребуется», – сказал футболист, чьи слова приводит Football Italia.

За свою карьеру Коман побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Германии.