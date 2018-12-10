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    22-летний Коман может завершить карьеру из-за травмы

    Форвард «Баварии» Кингсли Коман рассматривает вопрос о завершении спортивной карьеры. В последние месяцы француз перенес не одну операцию на лодыжке. Если потребуется следующая, игрок прекратит выступать на профессиональном уровне.

    «Еще одна операция? С меня хватит. Если нога не будет пригодна для футбола, значит, такова судьба. Завершу карьеру, раз потребуется», – сказал футболист, чьи слова приводит Football Italia.

    За свою карьеру Коман побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Германии.

    Источник: Football Italia

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    10.12.2018 19:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 декабря 2018, 23:22

      нифига се...
      хотя вон у Касорлы шрам в стиле Фредди Крюгера на полноги, и до сих пор ещё играет.

      3
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 декабря 2018, 22:05

      представьте, для пацана в 22 года карьера уже заканчивается...
      А у нас в 68 - хер начнётся...
      Ха ха ха. Отдыхайте, друзья, завтра на работу.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Par Mezan 10 декабря 2018, 22:10

      Не заканчивается. Ещё раз повторюсь, это жёлтая пресса написала. А ей верить стоит не всегда.

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 10 декабря 2018, 21:40

      Итальянская пресса любит утки запускать. В последнем матче с Нюрнбергом он вышел на замену и едва не забил. После финального свистка покидал поле без признаков травмы. Просто в наше время пресса может выдернуть его пост из соцсетей, сделанный после последней операции и сотворить из этого сенсацию. Ну а Бомбардир подхватил.

      1
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 10 декабря 2018, 20:53

      Печально. Скорость - его конёк...

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 декабря 2018, 20:47

      Печально. Очень быстрые ноги у парня. Как фланговый нап мог бы стать звездой!

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > cska-62 10 декабря 2018, 21:42

      И ещё станет. Как говорится, не всё правда, что жёлтая пресса напишет

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > zatonn 11 декабря 2018, 08:33

      Хорошо бы. Здоровья парню!

      0
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 10 декабря 2018, 20:45

      Кингсли!Не отчаявайся,у тибья фсё будет карашё! Ты ещё очень молод! Я верю в тебя,мой мальчик!

      0
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      Рейтинг: +286

      Milaninho 10 декабря 2018, 20:32

      Жесть

      0
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 10 декабря 2018, 20:32

      Очень жаль, надеюсь поправится! Здоровья!

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 декабря 2018, 20:19

      жалко парня ! Был очень перспективным игроком !

      3
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 10 декабря 2018, 19:35

      очень жаль хороший игрок, крепкого здоровья

      8
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