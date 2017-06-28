Коман был задержан полицией из-за попытки девушки воспользоваться его инстаграмом

В прошедший понедельник форвард «Баварии» Кингсли Коман был задержан полицией по обвинению в домашнем насилии, сообщает L’Équipe. Ранее сообщалось, что причиной этому послужили финансовые споры пары.

Сегодня стали известны некоторые подробности этого инцидента. На самом деле причиной спора послу жило то, что девушка футболиста пыталась воспользоваться его аккаунтом в инстаграме, разместив там рекламный пост.

Напомним, что Коман был отпущен через несколько часов после задержания и признания своей вины. Слушание по этому делу в суде состоится в сентябре.

В минувшем сезоне Бундеслиги Коман провел 17 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.