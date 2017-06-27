Коман был задержан полицией по подозрению в насилии на финансовой почве

Футболист мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман оказался задержан французской полицией. Основание – показания его бывшей подруги, которая обвиняет экс-спутника в домашнем насилии. Europe 1 информирует, что полузащитник уже допрошен правоохранителями. В качестве причины конфликтов называется финансовый вопрос.

По данному факту возбуждено дело, которое будет заслушано в сентябре текущего года.

В минувшем сезоне Бундеслиги Коман провел 17 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.