Коман – феномен, но готов закончить карьеру в 22. Его достала больная нога

Карьера Кингсли Комана состоит из вечного пребывания в топ-клубах. Он воспитывался в «ПСЖ» и даже сыграл три матча во взрослую команду. Потом бесплатно попал в «Ювентус», где вырос в топ-игрока и приглянулся «Баварии». Сейчас Кингсли оценивают в 50 миллионов евро. Забавно, что в любой команде он каждый сезон выигрывал национальный чемпионат: дважды с «ПСЖ», один с «Ювентусом и уже три раза в «Баварии».

Одна проблема: у Комана невероятная склонность к травмам. Особенно ужасным для него вышел 2018-й. Прошлый сезон испортился еще в феврале, когда он повредил голеностоп. Потом Кингсли не поехал на ЧМ, а в августе разорвал связки лодыжки. «С меня хватит операций. Если нога не будет пригодна для футбола, значит, такова судьба. Завершу карьеру, раз потребуется», – сказал Коман телеканалу TF1. Его ногу оперировали уже дважды.

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Контракт 22-летнего Комана с «Баварией» действует до 2023-го года. За все это время в его карьере было много хорошего.

• Кингсли Коман – самый быстрый футболист Евро-2016. В матче против Швейцарии он разогнался до 32,8 км/ч. Забавно, что в чемпионате Германии француз показывал и более высокую скорость. На том турнире Коман заработал еще одно промежуточное достижение: он стал самым молодым игроком из Франции на Евро (19 лет и 362 дня).

• Коман следит за собственным здоровьем и уменьшает количество вредной пищи. «Я уделяю большое внимание питанию: не пью газированные напитки, ем овощи. Обязательно немного сплю днем. Такие детали влияют на физическую форму», – рассказывал Коман перед подписанием полноценного контракта с «Баварией». Уберечь ноги как-то не получилось.

• Комана давно хочет подписать «Арсенал». Когда «Бавария» только арендовала Кингсли из «Ювентуса», в состав он почти не попадал. Полузащитник думал о переходе, но согласился остаться в «Баварии» ради хорошего будущего. Он не ссорился с партнерами и снова отказался от предложения «Арсенала» этим летом. Речь шла о 50-ти миллионах евро.

Единственной негативной новостью про Кингсли Комана долго была сложная ситуация летом 2017-го. Его бывшая девушка обратилась в полицию и обвинила футболиста в домашнем насилии. Все оказалось не так страшно: без разрешения Комана она разместила в его инстаграме рекламный пост, после чего завязалась ссора. Футболист сотрудничал с полицией и избежал серьезного наказания. Сейчас в инстаграме Кингсли есть только футбол.

В «Баварии» в него действительно верят, потому что Кингсли умеет многое. Только посмотрите на вещи, которые он исполняет:

Видео взяты с официального канала Бундеслиги на YouTube