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    ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы


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    Голосов: 17
    13.12.2018 03:00
    Брависсимо, парни.

    Результат мог быть гораздо хуже

    ЦСКА стремительно обновился в нынешнем сезоне. Некоторые приобретения казались спорными, некоторых вообще никто не знал, а команда не только не рухнула в середину таблицы РПЛ, а ушла на перерыв в тройке. После жеребьевки Лиги чемпионов в группе красно-синим чуть ли не напоминали о спартаковских 1:18, исходя из силы «Реала» и «Ромы» (помимо всего прочего, победителя и полуфиналиста прошлой ЛЧ) и тяжелых прошлых матчей с чехами.

    Стартовать 0:2 в Пльзени после первого тайма было ужасно, но матч удалось спасти, а в следующем туре ЦСКА обыграл «Реал». Да, дальше армейцы проиграли три матча, но едва ли уступали по игре той же «Роме» дома, да и «Виктории» никак не должны были проигрывать. А в последнем туре было сумасшествие на «Сантьяго Бернабеу», от которого всем нам сейчас еще надо отдышаться. По результату все вышло здорово, учитывая обстоятельства. У ЦСКА – семь очков, у «Локо» – три, а по восприятию разница в выступлении просто колоссальная, да и группы по силе равными не назовешь.

    Победа над «Реалом». И разгром «Реала»

    В любой другой год 1:0 в «Лужниках» воспринимались бы с меньшим удивлением по одной простой причине: ЦСКА раньше был сильнее. Можно было поверить даже в то, что армейцы отыграют три гола у «Арсенала» в четвертьфинале Лиги Европы (и ведь в какой-то момент были близки). А сейчас… Еще весной Чернов играл за «Урал», Обляков за «Уфу», Ахметов за молодежный «Рубин», Бийол – за четвертую команду Словении, Бекао, если повезет, за «Баию», а в октябре эти люди вышли и вместе обыграли лучшую команду мира.

    Средний возраст полевых игроков стартового состава ЦСКА тогда составил 23,2 года. Это просто чудо. О каком-то везении, смешанном составе «Реала» и его полосе неудач говорить даже несерьезно, все это проблемы испанцев, которые не интересуют никого кроме них самих. Этот результат будут помнить очень долго.

    А 3:0 в Мадриде не забудут никогда.

    Очень молодая команда

    Просто вдумайтесь.

    ЦСКА использовал 23 футболистов в матчах нынешней Лиге чемпионов.

    15 из них еще не достигли 23-летия.

    Пят-над-цать! Фактически, 2/3 от всего состава. Кто не вошел в этот список – Ефремов (23), Магнуссон (25), Щенников (27), Дзагоев, Эрнандес и Фернандес (по 28), Акинфеев и Набабкин (по 32).

    Не опозорились, дрались, как могли, дважды уничтожили «Реал», да еще и опыта набрались. Что же будет, когда они начнут прогрессировать?

    Характер

    Команда юная, но бьется и не сдается. Опыта в таких матчах не было вообще, но кто это заметил? В гостях с чехами все складывалось ужасно в первом тайме, но после перерыва ЦСКА забил сразу четыре мяча, правда, засчитали всего два из них, но притом удалось спасти практически безнадежный матч. С «Реалом» дома сражались и победили, в гостях вытерпели и порвали. С «Ромой» дома тоже упирались насколько было возможно, перевернулось все за три минуты из-за удаления Магнуссона и гола Пеллегрини. В Риме было уж слишком тяжело.

    Единственный вопрос по домашнему матчу против «Виктории», но и там при 1:1 было несколько сверхопасных моментов, а после 1:2 команда уже еле передвигала ноги. Но к характеру за эту Лигу вопросов к команде никаких. В том числе и поэтому ЦСКА не заслуживает критики.

    Отличная посещаемость

    Помимо всего прочего, тут два фактора: 1) гениальное решение руководства ЦСКА с продажей пакетов на все матчи ЛЧ в «Лужники» и дальнейшей реализацией билетов вне пакетов; 2) статус соперников. Само собой разумеется, что на «Реал» и «Рому» обязательно придут. Так и произошло – 71 тысяча человек на испанской команде, 64 тысячи – на итальянской.

    За построением молодой и дерзкой команды в ЦСКА настолько интересно наблюдать, что посещаемость игры со скромной «Викторией» особо и не удивляет – 52 тысячи человек в минусовую температуру. При этом на матч с чехами пришло больше, чем на три домашние игры «Локомотива» вместе взятые. И дело тут далеко не только в размерах стадиона «Лужники».

    И еще раз про 3:0 над «Реалом»

    • В два гола к перерыву «Реал» уступал в ЛЧ впервые с 2000 года («Баварии» – 1:3)

    • В последний раз «Реал» крупно проигрывал на групповом этапе «Лиону» в 2005 году (0:3)

    • Это ПЕРВОЕ крупное домашнее поражение «Реала» в еврокубковой истории

    А у ЦСКА это – самый красивый вылет из еврокубков в истории. Поскольку чешская «Виктория» выиграла у «Ромы».

    «Глушаков дозвонился до чехов и не дал ЦСКА выйти в евровесну». Реакция страны

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ЦСКА
    Рейтинг: 4 Голосов: 17
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +13

      ultrasmsk123 15 декабря 2018, 09:13

      Хоть и болею за спартак. но очень рад за отечественный футбол, цска конечно взорвало всё что можно в этом году. 5+.... но как же жаль что после таких побед над такими грандами, мы не выходим из группы.

      0
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      Рейтинг: +7746

      mihail200606 14 декабря 2018, 20:43

      от этого еще обиднее потери очков чехами...

      0
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      Рейтинг: +26

      за ЦСКА с детства 14 декабря 2018, 13:25

      цска вперед!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1533

      zarsm 14 декабря 2018, 01:32

      Ого, даже люди с мясными аватарками расхваливают. Стыдно за вас.

      -1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 13 декабря 2018, 20:28

      Пущай неудачники бесславно копошатся в ЛЕ. ЦСКА свою денежку и славу заработал. Теперь может сосредоточиться на ЧР.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 13 декабря 2018, 16:39

      Не вышли даже в КУЕФА, значит неуд. Не выполнено даже задание минимум.(

      1
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      Рейтинг: +4475

      Snek 13 декабря 2018, 12:19

      Если бы не разгромили Реал на выезде, я думаю, что по большому счёту выступление в ЛЧ можно было записать в провал, но умеют же исправится...

      3
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      Рейтинг: +69

      Nemchinevich I.P. 13 декабря 2018, 12:17

      Браво! Вперёд ребята! История вас не забудет! А Мадрид пускай решает ребус при выборе состава когда Русские приедут.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 13 декабря 2018, 12:06

      ЦСКА молодцы Бились до последнего

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 13 декабря 2018, 11:33

      Вот она, история))) Браво МУЖИКИ! БРАВО!
      Почаще бы таких матчей от российских команд!

      1
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