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ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы

Результат мог быть гораздо хуже

ЦСКА стремительно обновился в нынешнем сезоне. Некоторые приобретения казались спорными, некоторых вообще никто не знал, а команда не только не рухнула в середину таблицы РПЛ, а ушла на перерыв в тройке. После жеребьевки Лиги чемпионов в группе красно-синим чуть ли не напоминали о спартаковских 1:18, исходя из силы «Реала» и «Ромы» (помимо всего прочего, победителя и полуфиналиста прошлой ЛЧ) и тяжелых прошлых матчей с чехами.

Стартовать 0:2 в Пльзени после первого тайма было ужасно, но матч удалось спасти, а в следующем туре ЦСКА обыграл «Реал». Да, дальше армейцы проиграли три матча, но едва ли уступали по игре той же «Роме» дома, да и «Виктории» никак не должны были проигрывать. А в последнем туре было сумасшествие на «Сантьяго Бернабеу», от которого всем нам сейчас еще надо отдышаться. По результату все вышло здорово, учитывая обстоятельства. У ЦСКА – семь очков, у «Локо» – три, а по восприятию разница в выступлении просто колоссальная, да и группы по силе равными не назовешь.

Победа над «Реалом». И разгром «Реала»

В любой другой год 1:0 в «Лужниках» воспринимались бы с меньшим удивлением по одной простой причине: ЦСКА раньше был сильнее. Можно было поверить даже в то, что армейцы отыграют три гола у «Арсенала» в четвертьфинале Лиги Европы (и ведь в какой-то момент были близки). А сейчас… Еще весной Чернов играл за «Урал», Обляков за «Уфу», Ахметов за молодежный «Рубин», Бийол – за четвертую команду Словении, Бекао, если повезет, за «Баию», а в октябре эти люди вышли и вместе обыграли лучшую команду мира.

Средний возраст полевых игроков стартового состава ЦСКА тогда составил 23,2 года. Это просто чудо. О каком-то везении, смешанном составе «Реала» и его полосе неудач говорить даже несерьезно, все это проблемы испанцев, которые не интересуют никого кроме них самих. Этот результат будут помнить очень долго.

А 3:0 в Мадриде не забудут никогда.

Очень молодая команда

Просто вдумайтесь.

ЦСКА использовал 23 футболистов в матчах нынешней Лиге чемпионов.

15 из них еще не достигли 23-летия.

Пят-над-цать! Фактически, 2/3 от всего состава. Кто не вошел в этот список – Ефремов (23), Магнуссон (25), Щенников (27), Дзагоев, Эрнандес и Фернандес (по 28), Акинфеев и Набабкин (по 32).

Не опозорились, дрались, как могли, дважды уничтожили «Реал», да еще и опыта набрались. Что же будет, когда они начнут прогрессировать?

Характер

Команда юная, но бьется и не сдается. Опыта в таких матчах не было вообще, но кто это заметил? В гостях с чехами все складывалось ужасно в первом тайме, но после перерыва ЦСКА забил сразу четыре мяча, правда, засчитали всего два из них, но притом удалось спасти практически безнадежный матч. С «Реалом» дома сражались и победили, в гостях вытерпели и порвали. С «Ромой» дома тоже упирались насколько было возможно, перевернулось все за три минуты из-за удаления Магнуссона и гола Пеллегрини. В Риме было уж слишком тяжело.

Единственный вопрос по домашнему матчу против «Виктории», но и там при 1:1 было несколько сверхопасных моментов, а после 1:2 команда уже еле передвигала ноги. Но к характеру за эту Лигу вопросов к команде никаких. В том числе и поэтому ЦСКА не заслуживает критики.

Отличная посещаемость

Помимо всего прочего, тут два фактора: 1) гениальное решение руководства ЦСКА с продажей пакетов на все матчи ЛЧ в «Лужники» и дальнейшей реализацией билетов вне пакетов; 2) статус соперников. Само собой разумеется, что на «Реал» и «Рому» обязательно придут. Так и произошло – 71 тысяча человек на испанской команде, 64 тысячи – на итальянской.

За построением молодой и дерзкой команды в ЦСКА настолько интересно наблюдать, что посещаемость игры со скромной «Викторией» особо и не удивляет – 52 тысячи человек в минусовую температуру. При этом на матч с чехами пришло больше, чем на три домашние игры «Локомотива» вместе взятые. И дело тут далеко не только в размерах стадиона «Лужники».

И еще раз про 3:0 над «Реалом»

• В два гола к перерыву «Реал» уступал в ЛЧ впервые с 2000 года («Баварии» – 1:3)

• В последний раз «Реал» крупно проигрывал на групповом этапе «Лиону» в 2005 году (0:3)

• Это ПЕРВОЕ крупное домашнее поражение «Реала» в еврокубковой истории

А у ЦСКА это – самый красивый вылет из еврокубков в истории. Поскольку чешская «Виктория» выиграла у «Ромы».

«Глушаков дозвонился до чехов и не дал ЦСКА выйти в евровесну». Реакция страны

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Комментарии (81)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Хведя
1544644214
Дверью хлопнули. И мощно. Но влет от пильзенских лошар - непростительно! Особенно, когда опрокидываешь "Реал" на "Бернабеу".
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GM
1544644276
Красиво футбольный год завершили. С хорошим настроением. Молодцы, ребята!
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DENZILLO-Спартак
1544645256
не наводите тень на плетень! каждый год одно и тоже- обкакались,но молодцы-красывцы-постоянно! Может хватит уже восхвалять наши нулячие клубы?! Реал стоял,не играл-им не надо....а наши псевдожурналюги-ой какие молодцы,боролись,ах....ах..тьфу мать его!
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Simbirsk
1544645320
Объективно. 5 баллов. Потому как это не тот ЦСКА, что сезон назад. Потому как травмы, не сыгранность, опыт наконец, не помешали дважды подряд обыграть Реал (если не ошибаюсь впервые в истории Российского футбола) Поэтому, ребят спасибо вам за этот год. Верим в вас и поддерживаем. Молодцы! Все у вас будет! И у нас тоже)
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Simbirsk
1544646623
Не важен в этой истории итог, важно, что мы получили супер позитивные эмоции!!! Спасибо еще раз ребятам за эту феерию. Да многие скажут это второй состав Реала, только вот вам мой ответ - А наш состав типа первый? У нас не было Салаха, Роналдо, Силвы и Де Хеа, но мы все-таки выиграли у Бензема, Крооса, Бейла, Марсело и Куртуа
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САДЫЧОК
1544646965
Абсолютно для Реала не важный матч ! для Цска , только результат в истории ! А так , отвратительное выступление !...можно сказать-ПОЗОР !
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artur 10
1544680208
Молодцы!!!Не вышли,да,но зато опыт...выиграть Реал на Сантьяго в ЛЧ это многого стоит,вчера был праздник.....спасибо ЦСКА
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Ruryu
1544683141
Не понимаю "унылых"! Почему,просто не порадоваться такой победе? Второй или третий состав,какая разница? Есть престиж команды,желание пробиться в основу,да и просто,доказать что ты,из крутого клуба... а они,обмишурились,причём конкретно. А парни,из ЦСКА,получили опыт и осознание того,что играть можно со всеми,и даже выигрывать
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mamba9090909
1544684335
Браво парни! За такой хлопок дверью, напоследок, на глазах всего Мадрида, я горжусь, что ЦСКА РОССИЙСКАЯ команда.
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lotsman
1544684604
Спасибо парни за такую игру, от всей души спасибо!
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