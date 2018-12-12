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  • «Глушаков дозвонился до чехов и не дал ЦСКА выйти в евровесну». Реакция страны

«Глушаков дозвонился до чехов и не дал ЦСКА выйти в евровесну». Реакция страны

ЦСКА поколотил «Реал» 3:0 в Мадриде, но остался с семью очками на последнем месте в группе. Фантастическая победа, но грустный исход – в обсуждениях в твиттере.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА
Комментарии (28)
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Павел Буре
1544648075
У черданцева память плохая, Динамо Киев разорвало барселону 3,0 и 4,0. Но это не важно, ЦСКА с победой, но реальный облом получился.((
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R015RK
1544651741
Зачем сюда похоронного Глушакова приписали?
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Олег Колесов
1544652317
Бомбардир-не смешно.
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САДЫЧОК
1544653522
Я НЕ ПОНИМАЮ !..Футбол -это прежде всего результат ! Его нет !. последнее место !-ПОЗОР !..Откуда в этих головах столько радости ?! ..Выиграть у не мотивированного полурезервного Реала . который копит силы на чемпионат..., другое дело в важном матче выиграть 1-0 или исходя из турнирной значимости сыграть в ничью ! Это важнее !..Эти черданцевы стогниенко и прочая... радуются из за того , чтобы обозначить свою никчемность !
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Andrering87
1544657242
Не умоляю победы ЦСКА!! Молодцы, но состав Реала был даже не второй, и когда он включался, ЦСКА очень везло, и когда они включались меньше чем на пол силы ЦСКА отскакивал, да и Виктория победила тоже благодаря везению и состав у Ромы был так же как у реала, обе не мотивированные команды, и составы не актив...
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Fan Loko mik
1544682814
Причём тут Глушаков???
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giluxa1963
1544685769
ну везде свинья поковырялась -причем тут Глушаков
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Агасфер
1544691207
Французы это называют :Остроумие на лестнице".Это когда событие свершилось,а потом все изгаляются. Лучше всего вчера в 18:55 пошутил я,написав : " ЦСКА и "Реал" встречались трижды,итог-по дной победе и ничья.Сегодня Гончар выведет ЦСКА вперёд,победив 3-1,за это я его признаю настоящим тренером и прощу Ваню ******** в составе ЦСКА"! Эх,если бы я знал,что это-правда,и хоть раз поставил на тотализаторе пару тысяч рублей! Ведь потеря могла быть невелика...
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momwig_
1544692020
Странная логика. Глушаков мог скорее дозвониться до Ромы и каким-то образом убедить их (хотя бы на какое-то время) ,что зимой он переходит к ним... такое в принципе деморализует любую нормальную команду...
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амани
1544872725
Бомбардир......вот обязательно было все испортить?.причем тут Глушаков.....?
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