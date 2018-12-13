6 событий испортили эту Лигу чемпионов

Выступление российских клубов

Два четвертых места, восемь (!) поражений в 12 матчах, в целом, все у ЦСКА и особенно у «Локомотива» в этот раз было довольно безнадежно. От красно-синих феерии не ждали с учетом перестройки, но у них было два праздника после побед над «Реалом». «Локо» же провел свою кампанию отвратительно, был один лишь всплеск – победа над слабым «Галатасараем», но этого уж очень мало.

Есть один позитивный момент: уже пятый год подряд хотя бы один российский клуб обыгрывает в ЛЧ какую-нибудь команду с именем – от наших за это время настрадались «Манчестер Сити», «Валенсия», «Бавария», «Севилья» и «Реал». Вот только в этом сезоне вспоминать, по большому счету, больше нечего.

Провал «Монако»

После жеребьевки помимо прочих выделялась группа А. Ожидание: аутсайдер «Брюгге» и три крепкие команды – «Боруссия», «Атлетико» и «Монако». Реальность: немцы и испанцы угнали далеко вперед, бельгийцы зависли посередине. А новый клуб Александра Головина еле-еле набрал одно очко. За 540 лигочемпионских минут монегаски запихали лишь два гола.

О кадровых и прочих проблемах в «Монако» всем известно, соревноваться в таком состоянии с «Атлетико» и «Боруссией» – нереально тяжело, но что такое домашние 0:4 от «Брюгге»? Ужасное выступление «Монако» стало разочарованием в целом и для тех, кто ждал зарубы за места в плей-офф до последнего тура. Еще в октябре стало ясно, что ничего такого не случится.

Ноль интриг в «самой равной» группе

Так называли квартет D, изначально он же был самым непредсказуемым. Казалось, шансы на выход у «Порту», «Шальке», «Галатасарая» и «Локомотива», действительно, примерно равны.

В итоге, все стало ясно за тур до конца, причем по первым двум местам – абсолютно четко. «Порту» выиграл пять матчей из шести, проваливающийся в Бундеслиге «Шальке» вышел в плей-офф за тур до конца, турки откровенно разочаровали, ну а про «Локо» говорилось выше. Похожей была группа G в прошлом сезоне («Бешикташ», «Порту», «Монако», «Лейпциг»), но там жила интрига, да и в каждом туре забивалась масса голов. Здесь же было откровенно скучно.

Несуразный «Интер»

«Интеристов» давно не видели в Лиге чемпионов, а после двух первых туров им радовались особо – команда одержала две красивые волевые победы над «Тоттенхэмом» и ПСВ, хотя тем же англичанам на 85-й минуте еще проигрывала. В самом конце «Интер» спас и ничью с «Барселоной». С ним было весело, а концовки парни Лучано Спаллетти выдавали просто изумительные.

Еще на 79-й минуте ответной игры с «Тоттенхэмом» «Интер» досрочно выходил из группы, но в итоге проиграл. Пришлось откладывать на последний тур и надеяться на «Барсу». «Барса» свое сделала – хотя бы не проиграла, но итальянцы должны были обыгрывать дома немотивированного аутсайдера «ПСВ», который прикатился к последнему туру с одним набранным очком.

А в итоге 1:1 и вылет в Лигу Европы, несмотря на все предыдущие геройства. Жаль, что такие истории бесславно завершаются.

Скучная «Валенсия»

Гуэдеш, Гамейро, Батшуайи, Черышев, а еще Мурильо, Диакаби и Кондогбиа. Летом «Валенсия» потратила аж 122 миллиона евро на усиление состава. От клуба ждали если уж не триумфального возвращения в ЛЧ, то хотя бы интересного выступления. Да, «Ювентус» – фаворит, но «МЮ» не в порядке весь сезон, а «Янг Бойз» – вообще дебютант. И что в итоге?

К шестому туру всего одна победа, всего четыре забитых мяча, ноль голов в ворота «Юве» и «МЮ», потерянные очки в Швейцарии. Англичан в последней игре удалось обыграть, но «Валенсии» эта игра была уже не нужна. Сезон у «летучих мышей» совершенно не складывается, в ЛЧ тоже так вышло. Вместо огненных противостояний – скучнейшие игры. Еще одни обманутые ожидания.

Нет выскочек

Они всегда привносили нечто особенное. В прошлом году свою группу выиграл «Бешикташ», в позапрошлом – «Лестер» (пусть и чемпион Англии, но в тот сезон он уже не был столь хорош), еще раньше – «Гент», «Олимпиакос», «Базель», «Копенгаген», тот же АПОЭЛ. Сейчас таких клубов нет. Конечно, это немного снижает вероятность крупных поражений, как те же турки отхватили от «Баварии» на прошлой стадии 1/8 финала, но бывает и продолжение сказки (АПОЭЛ выходил в четвертьфинал), и совсем огненные противостояния («МЮ» – «Олимпиакос» 3:0 после 0:2, матчи «Гента» с «Вольфсбургом»).

Но было и хорошее

Его было поменьше. Но если вкратце:

• Громкие победы над грандами: ЦСКА обыгрывал «Реал», «Црвена Звезда» – «Ливерпуль», «Лион» – «Ман Сити».

• В группе С вообще был, что ни матч, то праздник: шесть игр между «Ливерпулем», «Наполи» и «ПСЖ» были очень зрелищными. Сербы как могли вклинивались в борьбу – отобрали очки у итальянцев, победили англичан.

• «Тоттенхэм» после первых трех туров набрал лишь одно очко, но в итоге вышел из группы с восемью.

• «Хоффенхайм» пролетел мимо еврокубков, но вряд ли кто-то болел против этой команды. В каждом матче пропускали минимум по два, но при этом непременно забивали. 3:3, 2:2 – с «Лионом», 2:2, 2:3 – с «Шахтером», погоняли дома «Ман Сити». Они точно не были лишними в этой ЛЧ.

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