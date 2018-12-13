Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

6 событий испортили эту Лигу чемпионов

Выступление российских клубов

Два четвертых места, восемь (!) поражений в 12 матчах, в целом, все у ЦСКА и особенно у «Локомотива» в этот раз было довольно безнадежно. От красно-синих феерии не ждали с учетом перестройки, но у них было два праздника после побед над «Реалом». «Локо» же провел свою кампанию отвратительно, был один лишь всплеск – победа над слабым «Галатасараем», но этого уж очень мало.

Есть один позитивный момент: уже пятый год подряд хотя бы один российский клуб обыгрывает в ЛЧ какую-нибудь команду с именем – от наших за это время настрадались «Манчестер Сити», «Валенсия», «Бавария», «Севилья» и «Реал». Вот только в этом сезоне вспоминать, по большому счету, больше нечего.

Провал «Монако»

После жеребьевки помимо прочих выделялась группа А. Ожидание: аутсайдер «Брюгге» и три крепкие команды – «Боруссия», «Атлетико» и «Монако». Реальность: немцы и испанцы угнали далеко вперед, бельгийцы зависли посередине. А новый клуб Александра Головина еле-еле набрал одно очко. За 540 лигочемпионских минут монегаски запихали лишь два гола.

О кадровых и прочих проблемах в «Монако» всем известно, соревноваться в таком состоянии с «Атлетико» и «Боруссией» – нереально тяжело, но что такое домашние 0:4 от «Брюгге»? Ужасное выступление «Монако» стало разочарованием в целом и для тех, кто ждал зарубы за места в плей-офф до последнего тура. Еще в октябре стало ясно, что ничего такого не случится.

Ноль интриг в «самой равной» группе

Так называли квартет D, изначально он же был самым непредсказуемым. Казалось, шансы на выход у «Порту», «Шальке», «Галатасарая» и «Локомотива», действительно, примерно равны.

В итоге, все стало ясно за тур до конца, причем по первым двум местам – абсолютно четко. «Порту» выиграл пять матчей из шести, проваливающийся в Бундеслиге «Шальке» вышел в плей-офф за тур до конца, турки откровенно разочаровали, ну а про «Локо» говорилось выше. Похожей была группа G в прошлом сезоне («Бешикташ», «Порту», «Монако», «Лейпциг»), но там жила интрига, да и в каждом туре забивалась масса голов. Здесь же было откровенно скучно.

Несуразный «Интер»

«Интеристов» давно не видели в Лиге чемпионов, а после двух первых туров им радовались особо – команда одержала две красивые волевые победы над «Тоттенхэмом» и ПСВ, хотя тем же англичанам на 85-й минуте еще проигрывала. В самом конце «Интер» спас и ничью с «Барселоной». С ним было весело, а концовки парни Лучано Спаллетти выдавали просто изумительные.

Еще на 79-й минуте ответной игры с «Тоттенхэмом» «Интер» досрочно выходил из группы, но в итоге проиграл. Пришлось откладывать на последний тур и надеяться на «Барсу». «Барса» свое сделала – хотя бы не проиграла, но итальянцы должны были обыгрывать дома немотивированного аутсайдера «ПСВ», который прикатился к последнему туру с одним набранным очком.

А в итоге 1:1 и вылет в Лигу Европы, несмотря на все предыдущие геройства. Жаль, что такие истории бесславно завершаются.

Скучная «Валенсия»

Гуэдеш, Гамейро, Батшуайи, Черышев, а еще Мурильо, Диакаби и Кондогбиа. Летом «Валенсия» потратила аж 122 миллиона евро на усиление состава. От клуба ждали если уж не триумфального возвращения в ЛЧ, то хотя бы интересного выступления. Да, «Ювентус» – фаворит, но «МЮ» не в порядке весь сезон, а «Янг Бойз» – вообще дебютант. И что в итоге?

К шестому туру всего одна победа, всего четыре забитых мяча, ноль голов в ворота «Юве» и «МЮ», потерянные очки в Швейцарии. Англичан в последней игре удалось обыграть, но «Валенсии» эта игра была уже не нужна. Сезон у «летучих мышей» совершенно не складывается, в ЛЧ тоже так вышло. Вместо огненных противостояний – скучнейшие игры. Еще одни обманутые ожидания.

Нет выскочек

Они всегда привносили нечто особенное. В прошлом году свою группу выиграл «Бешикташ», в позапрошлом – «Лестер» (пусть и чемпион Англии, но в тот сезон он уже не был столь хорош), еще раньше – «Гент», «Олимпиакос», «Базель», «Копенгаген», тот же АПОЭЛ. Сейчас таких клубов нет. Конечно, это немного снижает вероятность крупных поражений, как те же турки отхватили от «Баварии» на прошлой стадии 1/8 финала, но бывает и продолжение сказки (АПОЭЛ выходил в четвертьфинал), и совсем огненные противостояния («МЮ» – «Олимпиакос» 3:0 после 0:2, матчи «Гента» с «Вольфсбургом»).

Но было и хорошее

Его было поменьше. Но если вкратце:

• Громкие победы над грандами: ЦСКА обыгрывал «Реал», «Црвена Звезда» – «Ливерпуль», «Лион» – «Ман Сити».

• В группе С вообще был, что ни матч, то праздник: шесть игр между «Ливерпулем», «Наполи» и «ПСЖ» были очень зрелищными. Сербы как могли вклинивались в борьбу – отобрали очки у итальянцев, победили англичан.

• «Тоттенхэм» после первых трех туров набрал лишь одно очко, но в итоге вышел из группы с восемью.

• «Хоффенхайм» пролетел мимо еврокубков, но вряд ли кто-то болел против этой команды. В каждом матче пропускали минимум по два, но при этом непременно забивали. 3:3, 2:2 – с «Лионом», 2:2, 2:3 – с «Шахтером», погоняли дома «Ман Сити». Они точно не были лишними в этой ЛЧ.

ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы

«Глушаков дозвонился до чехов и не дал ЦСКА выйти в евровесну». Реакция страны

[poll id=1868]

Лига чемпионов Лига чемпионов Валенсия Монако ЦСКА Локомотив Интер
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DSmoto
1544703703
Я бы еще добавил - последний тур был нереально скушным зрелищем, ну за исключением конечно группы C, все остальное сплошной слив резервами и возня.
Ответить
RScat
1544717626
Громкие победы над грандами: ЦСКА обыгрывал «Реал», «Црвена Звезда» – «Ливерпуль», «Лион» – «Ман Сити». Так то, не так давно еще, Лион был грандом,а не МС)
Ответить
itarnmag
1544815666
Седьмое событие- ужасный поступок Мюллера в последнем матче Баварии.От Мюллера такого не ожидал
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
3
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
5
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
2
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
4
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
1
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
1
Все новости
Все новости
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
14:10
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 18:10
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»
3 июня
22
Мостовой озвучил позицию по присвоению Сафонову звания ЗМС
3 июня
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+