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  • Из лучшего молодого игрока России делали бухгалтера. Он ссорился с клубом и требовал денег

Из лучшего молодого игрока России делали бухгалтера. Он ссорился с клубом и требовал денег

«Первая пятерка»

Ильзат Ахметов – лучший молодой футболист РПЛ в 2018 году. Именно ему вручили престижную премию «Первая пятерка», которую каждый год дают главному таланту страны в возрасте до 21-го года. При голосовании учитывают не только возраст и гражданство, но и количество сыгранных матчей (не менее трети). Ахметов набрал 202 балла и опередил Облякова, Скопинцева и Максименко. В последние годы здесь наблюдается полное доминирование игроков ЦСКА: до Ахметова премию получали Головин и Чалов.

«Первая пятерка» совсем не гарантирует успешную карьеру. Например, в 2013 году ее отдали Константину Базелюку, который в 25-летнем возрасте оказался в «СКА-Хабаровске», а ЦСКА больше не нужен. Перспективы Ахметова пока серьезнее, хотя и для него все могло сложиться гораздо хуже.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ахметов – почти бухгалтер

Полузащитник Ахметов начинал карьеру в «Рубине», где считался перспективным юниором. Все могло быть хорошо, но у «Рубина» слишком много проблем, от которых страдают футболисты. В марте 2018-го у «Рубина» вынужденно сменилось юридическое лицо. Нужно было подписывать новые контракты, но Ахметов и Канунников от этого отказались. Максима без проблем отпустили из клуба, а у Ильзата возникли вопросы по продлению. Сначала он требовал больше игрового времени и погашения долгов по зарплате (300 тысяч долларов в год). Долги и проценты клуб Ахметову вернул, но после смены юридического лица Ильзат попросил улучшение условий.

Даже в такой ситуации «Рубин» стремился удержать полузащитника, но делал это очень странными методами. Когда несколько этапов переговоров прошли неудачно, Ахметова обязали явиться на работу в отдел кадров. Там для него нашли задачи по исполнению контракта. «Мне было сказано, что теперь мое место за столом в отделе кадров. После этого пришли какие-то люди и составили акт: что сегодня, 3 апреля, сидя в отделе кадров, я отказался расписаться в получении распоряжения о том, что в этот же день, 3 апреля, я должен явиться сюда», – вот лишь часть слов Ахметова о той ситуации.

Ахметов обращался в палату по разрешению споров, а потом все-таки помирился с клубом. Игрок и клуб заключили соглашение о мире, но 4 мая Ахметов стал свободным агентом. За взрослую команду «Рубина» 20-летний игрок провел 27 матчей, а потом оказался в ЦСКА. В «Рубине» его помнят по этому видео, где Ильзат показал классные умения по работе с мячом.

Видео взято с официального канала «Рубина» на YouTube

Почему он хорош?

Ахметов не забивает, но у этого есть объективные причины. Из 14-ти матчей за ЦСКА в РПЛ он только в двух выходил на позиции атакующего полузащитника. Чаще всего Ахметов играет в центре поля и в опорной зоне, где занимается оборонительной работой и созидает из глубины. Ахметов на третьем месте в ЦСКА по отборам (27), пятый по перехватам (20) и четвертый по количеству заблокированных ударов (5). По атакующим показателям у него лучший результат среди полузащитников ЦСКА по сумме передач (585, 16 ключевых) и два ассиста в РПЛ.

Всего за половину сезона Ахметов заинтересовал «Рому» и «Арсенал». ClubCall писал, что скауты «Арсенала» посетили два матча ЦСКА в этом сезоне, чтобы посмотреть Ахметова. Попал Ахметов и в сборную России, но до нее не доехал. Черчесов включил Ильзата в состав, но травма в игре с «Зенитом» выбила его из команды. Забавно, что в голосовании на «Первую пятерку» Станислав Черчесов голосовал именно за Ахметова, хотя поработать с ним так и не успел.

Карьера Ахметова могла развиваться совершенно по-другому. Летом им интересовался «Зенит» и лично Сергей Семак, но клубу почему-то не подошел. Когда Ахметов еще был в «Рубине», его пытались заиграть за сборную Киргизии, потому что Ильзат родился в Бишкеке. Главный тренер команды Александр Крестинин звонил Ахметову и его отцу, но те просто не взяли трубку. Считаться легионером в России и выходить за слабую сборную Ахметов не захотел. Как показал этот сезон, в обоих случаях он поступил правильно.

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Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Рубин Ахметов Ильзат
Комментарии (17)
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utyf17
1544100174
еще один натурализованый футболист.
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bset
1544100482
Какие вообще люди сидят в ЦСКА, чтобы в сосланном в отдел кадров рассмотреть такого таланта? Это вообще люди? Это просто боги футбольного скаутинга!
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ВАХА ZOV
1544106044
В Рубине он просто звезданулся , вот и поставили его на правИло , бухгалтером назначили.
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Украина для Геев
1544106298
Нет, будет как Базелюк
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Украина для Геев
1544106321
кусок *овна и кидок, пусть валит играть за родной киргизстан
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Ubuntu
1544109516
Правильно сделал, что ушёл из того днища. В Рубине ему было не вырасти, Рубин - тупиковая ветвь развития
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artur 10
1544173872
Пока молод и перспективен,нужно ехать в топ чемпионат Европы,тем более пока им интересуются.
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Spinorr
1544179629
Да, конгениально. Из игрока, который послал клуб, который его вырастил, из игрока, который требовал денег, ЦСКА сделал лучшего молодого игрока России. Браво!
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mihail1980
1544240920
надо уезжать
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FaTeK1945ru
1544281337
...поддерживаю Ильзата!!! Самое главное,--не опускай руки,тренеруйся и докажи баям из руководства Рубина. Болельщик РУБИНа.
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