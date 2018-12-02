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    Зима в русском футболе – ад. Но мы нашли выход


    3.7
    Голосов: 3
    02.12.2018 09:40
    Воу! Вышло кое-что хорошее.

    Привет. У нашего уютного подкаста «Скинь мяч» первый большой юбилей – десятый выпуск! И весь он посвящен зиме. Зачем проводить чемпионат России в декабре? Как победить погоду? Кто виноват в скандале вокруг матча «Енисей» – «Ахмат»? Что смотреть холодными зимними вечерами, когда футбола нет?

    Послушать выпуск можно прямо тут. Либо в плеере ниже:

    Либо на ютубе:

    Другие площадки:

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    PLAYER FM

    Краткое содержание:

    00:52 Енисей – Ахмат. Что там случилось и кто виноват?
    04:53 Русская зима против футбола
    09:49 Как решать проблему? У нас есть идеи
    11:30 Манежи – это реально выход
    15:53 За какими клубами следить зимой? Предлагаем варианты
    22:00 Плеханов – про фигурное катание (мы сами в шоке)
    27:52 Космос, инопланетяне, футбик. Мультфильм, который идеально смотреть с детьми

    Оставляйте комментарии с впечатлениями и подписывайтесь на нас в любом удобном месте – этим вы помогаете подкасту расти и открываться для новых людей.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 1 декабря 2018, 15:12

      как раз смотрю игру Енисея с Ахматом.печальное зрелище.жаль и игроков и болельщиков.пора уже формат матчей переписывать.не гоже в зиму в футбол играть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +113

      larin80 1 декабря 2018, 08:50

      Какой мультик про галактический футбол??? Какое фигурное катание??? Концовку смазали знатно))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +479

      R-W_warrior 30 ноября 2018, 22:29

      Это не зима убивает,это убивают те придурки,что придумали и одобрили данный формат чемпоната.

      2
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      Рейтинг: +31

      Arrankar 30 ноября 2018, 18:10

      Нужно вернуться к старому формату чемпионата; лето-лето.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +658

      RUSARM 30 ноября 2018, 18:06

      Нужны стадионы с подогревом и крышей,ну например типа,как в Питере!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 30 ноября 2018, 17:00

      какой футбол на снегу

      1
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 30 ноября 2018, 16:33

      Футбол на снегу-что это?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > чемпион мира1 30 ноября 2018, 17:50

      Русский народный вид спорта.

      4
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      Рейтинг: +979

      directorpg > владимир миронов 2 декабря 2018, 08:06

      Антирусский, русский - это хоккей с мячом.

      0
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      Рейтинг: +399

      kella > directorpg 4 декабря 2018, 08:44

      Попробуйте футбол с шайбой...

      0
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