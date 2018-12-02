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Зима в русском футболе – ад. Но мы нашли выход

Привет. У нашего уютного подкаста «Скинь мяч» первый большой юбилей – десятый выпуск! И весь он посвящен зиме. Зачем проводить чемпионат России в декабре? Как победить погоду? Кто виноват в скандале вокруг матча «Енисей» – «Ахмат»? Что смотреть холодными зимними вечерами, когда футбола нет?

Послушать выпуск можно прямо тут. Либо в плеере ниже:

Либо на ютубе:

Другие площадки:

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APPLЕ
ТЕЛЕГРАМ
CASTBOX
PLAYER FM

Краткое содержание:

00:52 Енисей – Ахмат. Что там случилось и кто виноват?
04:53 Русская зима против футбола
09:49 Как решать проблему? У нас есть идеи
11:30 Манежи – это реально выход
15:53 За какими клубами следить зимой? Предлагаем варианты
22:00 Плеханов – про фигурное катание (мы сами в шоке)
27:52 Космос, инопланетяне, футбик. Мультфильм, который идеально смотреть с детьми

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Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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чемпион мира1
1543584820
Футбол на снегу-что это?
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simoron81
1543586451
какой футбол на снегу
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RUSARM
1543590363
Нужны стадионы с подогревом и крышей,ну например типа,как в Питере!!!
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Arrankar
1543590641
Нужно вернуться к старому формату чемпионата; лето-лето.
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R-W_warrior
1543606191
Это не зима убивает,это убивают те придурки,что придумали и одобрили данный формат чемпоната.
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larin80
1543643425
Какой мультик про галактический футбол??? Какое фигурное катание??? Концовку смазали знатно))
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vasiok74
1543666350
как раз смотрю игру Енисея с Ахматом.печальное зрелище.жаль и игроков и болельщиков.пора уже формат матчей переписывать.не гоже в зиму в футбол играть.
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