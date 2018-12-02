Зима в русском футболе – ад. Но мы нашли выход

Привет. У нашего уютного подкаста «Скинь мяч» первый большой юбилей – десятый выпуск! И весь он посвящен зиме. Зачем проводить чемпионат России в декабре? Как победить погоду? Кто виноват в скандале вокруг матча «Енисей» – «Ахмат»? Что смотреть холодными зимними вечерами, когда футбола нет?

Послушать выпуск можно прямо тут. Либо в плеере ниже:

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Краткое содержание:

00:52 Енисей – Ахмат. Что там случилось и кто виноват?

04:53 Русская зима против футбола

09:49 Как решать проблему? У нас есть идеи

11:30 Манежи – это реально выход

15:53 За какими клубами следить зимой? Предлагаем варианты

22:00 Плеханов – про фигурное катание (мы сами в шоке)

27:52 Космос, инопланетяне, футбик. Мультфильм, который идеально смотреть с детьми

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