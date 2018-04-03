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    «Рубин» перевел полузащитника Ахметова на работу в отдел кадров

    Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов сообщил о решении клуба перевести его на работу в отдел кадров. Ранее футболист отказался продлевать контракт с командой.

    «Рубин» меня отзаявил. Вчера я явился на работу. Генеральный директор МАУ «Рубин» Рустам Саяхов сказал приходить завтра, служба безопасности выгнала меня с базы. Я просил предоставить письменные инструкции, но мое обращение проигнорировали.

    Сегодня я снова пришeл к Саяхову. Он направил меня в отдел кадров, где мне вручили письмо, датированное вчерашним днем. В нем от меня требовалось на следующий день, то есть сегодня, явиться в отдел кадров. Стали настаивать, чтобы я расписался в получении письма.

    Я отказался, поскольку уже выполнил требование, содержавшееся в письме. В этот момент я сидел в отделе кадров клуба. Стал требовать, чтобы мне дали инструкции: что мне делать. Я хочу тренироваться и выполнять свою работу.

    Вместо этого мне было сказано, что теперь мое место за столом в отделе кадров. После этого пришли какие-то люди и составили акт: что сегодня, 3 апреля, сидя в отделе кадров, я отказался расписаться в получении распоряжения о том, что в этот же день, 3 апреля, я должен явиться сюда.

    Очевидно, ФК «Рубин» оказывает на меня психологическое давление и не дает мне выполнять свою трудовую деятельность. Я намерен и далее требовать предоставить мне возможность работу, предусмотренную трудовым договором.

    Кроме того, я намерен официально обратиться в ФК «Рубин» с требованием о прекращении нарушения моих трудовых прав, которое выражается в фактическом лишении меня возможности трудиться, а также в исключении меня из заявки на сезон. Затем буду обращаться с заявлением в РФС», — сказал Ахметов.

    В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России лишь три матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2018 15:00
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 апреля 2018, 11:17

      Как всегда все решается с позиции силы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 апреля 2018, 03:05

      Ничего не поняла, но клоунадой явно попахивает...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 22:02

      Интересное решение руководства Рубина.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 3 апреля 2018, 20:32

      ...я не удивляюсь истории с Ахметовым,у нас всё может произойти---хозяева могут ВСЁ !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 18:59

      что-то непонятное затеяли в Рубини и включили странные способы чтобы склонить игрока.

      4
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 3 апреля 2018, 18:07

      Хрень полная!!!Ничего непонятно одним словом!!!

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 апреля 2018, 18:03

      Чушь какая то)наверняка о чем то не говорят

      0
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 3 апреля 2018, 17:08

      Ах какой товарищ Саяхов

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 3 апреля 2018, 16:41

      значит косяк какой был..доверие потерял а то все пушистые такие..

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 апреля 2018, 16:22

      Многим,из чемпионата России,пора в отдел кадров..... за трудовой и на пенсию

      1
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