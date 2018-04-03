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  • «Рубин» перевел полузащитника Ахметова на работу в отдел кадров

«Рубин» перевел полузащитника Ахметова на работу в отдел кадров

3 апреля 2018, 15:00
22

Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов сообщил о решении клуба перевести его на работу в отдел кадров. Ранее футболист отказался продлевать контракт с командой.

«Рубин» меня отзаявил. Вчера я явился на работу. Генеральный директор МАУ «Рубин» Рустам Саяхов сказал приходить завтра, служба безопасности выгнала меня с базы. Я просил предоставить письменные инструкции, но мое обращение проигнорировали.

Сегодня я снова пришeл к Саяхову. Он направил меня в отдел кадров, где мне вручили письмо, датированное вчерашним днем. В нем от меня требовалось на следующий день, то есть сегодня, явиться в отдел кадров. Стали настаивать, чтобы я расписался в получении письма.

Я отказался, поскольку уже выполнил требование, содержавшееся в письме. В этот момент я сидел в отделе кадров клуба. Стал требовать, чтобы мне дали инструкции: что мне делать. Я хочу тренироваться и выполнять свою работу.

Вместо этого мне было сказано, что теперь мое место за столом в отделе кадров. После этого пришли какие-то люди и составили акт: что сегодня, 3 апреля, сидя в отделе кадров, я отказался расписаться в получении распоряжения о том, что в этот же день, 3 апреля, я должен явиться сюда.

Очевидно, ФК «Рубин» оказывает на меня психологическое давление и не дает мне выполнять свою трудовую деятельность. Я намерен и далее требовать предоставить мне возможность работу, предусмотренную трудовым договором.

Кроме того, я намерен официально обратиться в ФК «Рубин» с требованием о прекращении нарушения моих трудовых прав, которое выражается в фактическом лишении меня возможности трудиться, а также в исключении меня из заявки на сезон. Затем буду обращаться с заявлением в РФС», — сказал Ахметов.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России лишь три матча.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Ахметов Ильзат
Комментарии (22)
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FanatSerj
1522758754
Да уж ушел Бердыев чисто футболом в Рубин заниматься, без финансовых заморочек, а тут срань похлеще чем в Ростове твориться.
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Viper for CSKA
1522759197
Беспредел. После этого они удивлены, что игроки контракты подписывать не хотят.
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DeStar
1522759245
Что тут происходит?)
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Отчаянный Пердун
1522759429
А что у него агента нет? Пусть разбирается.
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I_R_O_N_M_A_N
1522759922
Да тут нарушением ТК РФ попахивает...
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insider_retro
1522760213
Жонатас, наверное, тоже перед уходом к немцам, поработал несколько дней в отделе кадров...
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hevbn 28
1522760356
Это по моему хороший сюжет для фильма "Ильзат Ахметов меняет профессию", а если серьезно то по моему клуб имеет право для такой "воспитательной " работы, какой бы игрок не был бы талантливый .Другое дело что было бы наверное правильнее продать его зимой и получить какие то деньги , а не дожидаться когда он уйдет бесплатно , явно ведь что такими методами они его не заставят остаться в клубе.
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Artemka69
1522768060
Хрень полная!!!Ничего непонятно одним словом!!!
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OfaZavr
1522771191
что-то непонятное затеяли в Рубини и включили странные способы чтобы склонить игрока.
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zigbert
1522782159
Интересное решение руководства Рубина.
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