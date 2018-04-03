«Рубин» перевел полузащитника Ахметова на работу в отдел кадров

Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов сообщил о решении клуба перевести его на работу в отдел кадров. Ранее футболист отказался продлевать контракт с командой.

«Рубин» меня отзаявил. Вчера я явился на работу. Генеральный директор МАУ «Рубин» Рустам Саяхов сказал приходить завтра, служба безопасности выгнала меня с базы. Я просил предоставить письменные инструкции, но мое обращение проигнорировали.

Сегодня я снова пришeл к Саяхову. Он направил меня в отдел кадров, где мне вручили письмо, датированное вчерашним днем. В нем от меня требовалось на следующий день, то есть сегодня, явиться в отдел кадров. Стали настаивать, чтобы я расписался в получении письма.

Я отказался, поскольку уже выполнил требование, содержавшееся в письме. В этот момент я сидел в отделе кадров клуба. Стал требовать, чтобы мне дали инструкции: что мне делать. Я хочу тренироваться и выполнять свою работу.

Вместо этого мне было сказано, что теперь мое место за столом в отделе кадров. После этого пришли какие-то люди и составили акт: что сегодня, 3 апреля, сидя в отделе кадров, я отказался расписаться в получении распоряжения о том, что в этот же день, 3 апреля, я должен явиться сюда.

Очевидно, ФК «Рубин» оказывает на меня психологическое давление и не дает мне выполнять свою трудовую деятельность. Я намерен и далее требовать предоставить мне возможность работу, предусмотренную трудовым договором.

Кроме того, я намерен официально обратиться в ФК «Рубин» с требованием о прекращении нарушения моих трудовых прав, которое выражается в фактическом лишении меня возможности трудиться, а также в исключении меня из заявки на сезон. Затем буду обращаться с заявлением в РФС», — сказал Ахметов.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России лишь три матча.