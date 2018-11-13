Кержаков: «Поразился, когда узнал, что Ахметов не подошел «Зениту» этим летом»

Талант Аметова виден даже не специалисту...Семак не мог этого не увидеть,но с другой стороны может и хорошо,что он оказался в ЦСКА-Гончаренко не так связан по рукам и ногам,как Семак у Газпрома...
Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков удивлен тем, что «Зенит» не подписал прошедшим летом нынешнего полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.
– По матчу с «Зенитом» кого из армейцев можно похвалить?
– Влашича. Отличный футболист, через него идет вся игра. Рад за Чалова. Здорово, что в России появился форвард, который так много забивает.
Еще мне нравится Ахметов. Отметил парня еще в прошлом сезоне, когда смотрел первый матч дублеров «Зенита» и «Рубина».
– В качестве координатора юношеских команд?
– Ну да. Поразился, когда узнал, что этим летом Ахметов съездил с «Зенитом» на сбор в Австрию, но не подошел.
– Там конкуренция в центре поля выше, чем в ЦСКА.
– На мой взгляд, Ахметов посильнее, чем Оздоев, например. К тому же моложе. Если б «Зенит» подписал Ильзата, это было бы выгодное приобретение.