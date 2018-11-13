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    Кержаков: «Поразился, когда узнал, что Ахметов не подошел «Зениту» этим летом»

    Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков удивлен тем, что «Зенит» не подписал прошедшим летом нынешнего полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

    – По матчу с «Зенитом» кого из армейцев можно похвалить?

    – Влашича. Отличный футболист, через него идет вся игра. Рад за Чалова. Здорово, что в России появился форвард, который так много забивает.

    Еще мне нравится Ахметов. Отметил парня еще в прошлом сезоне, когда смотрел первый матч дублеров «Зенита» и «Рубина».

    – В качестве координатора юношеских команд?

    – Ну да. Поразился, когда узнал, что этим летом Ахметов съездил с «Зенитом» на сбор в Австрию, но не подошел.

    – Там конкуренция в центре поля выше, чем в ЦСКА.

    – На мой взгляд, Ахметов посильнее, чем Оздоев, например. К тому же моложе. Если б «Зенит» подписал Ильзата, это было бы выгодное приобретение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2018 11:15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 13 ноября 2018, 20:10

      Талант Аметова виден даже не специалисту...Семак не мог этого не увидеть,но с другой стороны может и хорошо,что он оказался в ЦСКА-Гончаренко не так связан по рукам и ногам,как Семак у Газпрома...

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 17:33

      Одно слово :"проглядели".

      4
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      Рейтинг: +718

      ДВС 13 ноября 2018, 15:27

      Более того, слышал, что после просмотра, Семак рекомендовал его приобрести, но руководство решило иначе. Кажется, что начальство рассматривает Семака, как промежуточную фигуру на посту тренера. Его просьбы по закрытию проблемных позиций игнорируются. Не видно клубных амбиций. Впечатление, что развитие клуба поставлено на паузу и ждут каких-то других времён. Нынешнее лидерство команды Зенит произошло вопреки и не имело поддержки от клуба.

      2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 13 ноября 2018, 15:10

      А какая разница кто на лавке Оздоев или Ахметов?

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 13 ноября 2018, 12:41

      Обычная некомпетентность,в своё время Жиркова и Романцев и Газзаев забраковали.Скаут это особый талант.

      2
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > александр п 13 ноября 2018, 13:04

      Да мне кажется Жирков и начал в ЦСКА играть в премьер-лиге, это к Романцеву из Тамбовского Спартака Жиркова привозили , но у тренере Спартака было обострение типично русской болезни.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > zritelx 13 ноября 2018, 13:16

      Он заиграл ,когда сняли ,забраковавшего его Газзаева.До этого сидел в глухом запасе и на его место был приобретён аргентинец Феррейра.Такая же история с Самедовым,которого раскрыл в Спартаке Скала,то же с Зыряновым его раскрыл Адвокат,а Газзаев ,Сёмин и Романцев его в упор не видели,будучи тренерами сборной.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 ноября 2018, 12:36

      Не тебя одного ,Саша, это удивило. В составе "Зенита" полузащитников много , но нет ни одного такого техничного, мастеровитого и перспективно в 20 лет. Какой менеджмент такая и селекция, ты с митрофанушками знаком, чего удивляться...

      4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 ноября 2018, 11:56

      Всё ещё может быть...

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 13 ноября 2018, 11:56

      да потому что в Зените занимаются селекцией типа Малафеева который понимает только как снять жильё или продать, но в селекции полный ноль

      5
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      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:53

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/pressdoma

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 ноября 2018, 11:36

      А чего удивляться -- селекцией занимаются профаны -- на перспективу вообще не умеют думать , свою молодёжь в упор не видят и т.д -- результат " во всю рожу " !!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Zenmaster 13 ноября 2018, 13:26

      Важно не только разглядеть,талант,но ещё и раскрыть его.Так что не факт что Ахметов пробился бы в основу.

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