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    Скауты «Арсенала» просматривали Ахметова в матчах с «Ромой» и «Зенитом»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов попал в сферу интересов «Арсенала».

    По информации ClubCall, скауты лондонцев просматривали 20-летнего футболиста в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2) и в игре 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0). И в первой, и во второй встрече российский хавбек отметился результативными передачами.

    Ранее сообщалось, что спортивному директору «Ромы» Мончи также понравилась игра Ахметова.

    В этом сезоне полузащитник провел за московский клуб 18 матчей во всех турнирах и сделал три голевых паса.

    Источник: ClubCall
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    15.11.2018 12:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +187

      maxpav 16 ноября 2018, 23:27

      Посмотрели? Ну и ладушки. А теперь нах домой двигайте!!!!!

      0
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      Рейтинг: +12162

      BRO_football 15 ноября 2018, 18:03

      В Рубине сидел на скамейке и никому не был нужен, а как в ЦСКА перешёл, так сразу скауты Арсенала просматривают

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > BRO_football 16 ноября 2018, 13:52

      За молодёжный состав в Рубине он себя отлично проявлял. Бердыев как вернулся в Рубин начал его к основе готовить и выпускать. Но случилась мутная история со сменой юр. лица и переподписания контракта, думаю там ещё футбольные агенты на уши Ахметову присели! Вот и случилась ссылка в отдел кадров. Для Ахметова очень хорошо, что Рубин не стал ломать его карьеру, а подписал мирный договор. и Ахметов стал свободным агентом.

      -1
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      Рейтинг: +187

      maxpav > Отчаянный Пердун 16 ноября 2018, 23:30

      На бумажках в офисе он сидел да на билетах. Он никому на фик не нужен был. Перешел в ЦСКА потому что только там поняли его потенциал. И не ошиблись. Теперь перд ите в сторонке.

      -1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > maxpav 18 ноября 2018, 19:43

      Ты ГЕНИЙ!!! ПЕРЖУ В ТВОЁМ НАПРАВЛЕНИИ!!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 ноября 2018, 16:24

      Пришёл в ЦСКА свободным агентом. Курбан в " Рубине" не смог договориться с его агентом и самим игроком. В " Зените" и вовсе парня профукали. Могли подписать и если не его, то другого отдать в аренду. Теперь Гинер и на нём хорошо заработает. Игру парня видят и оценивают зарубежные специалисты, там митрофанушек нет как у нас.

      2
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      Рейтинг: +22

      Liverpool.fan 15 ноября 2018, 15:43

      Мой земляк Кыргыз !!!

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 15 ноября 2018, 13:59

      Пусть в России остаётся

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 15 ноября 2018, 13:38

      Зениту не подошёл,теперь обречён по всяким лондонским Арсеналам болтаться.Ноги у парня быстрые,прибавится уверенности может в суперзвезду превратиться.

      3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 ноября 2018, 12:57

      Мдааа сильная раскрутка идет на игрока. Только и говорят о нем а на деле наверняка ничего

      -1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 ноября 2018, 12:56

      Тульский?

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 15 ноября 2018, 12:48

      игроки ЦСКА просто нарасхват как горячие пирожки

      1
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 15 ноября 2018, 12:33

      А в итоге в Монако

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Skull_Boy 15 ноября 2018, 13:39

      Как старт,Монако отличный вариант.

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