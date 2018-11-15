Скауты «Арсенала» просматривали Ахметова в матчах с «Ромой» и «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов попал в сферу интересов «Арсенала».

По информации ClubCall, скауты лондонцев просматривали 20-летнего футболиста в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2) и в игре 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0). И в первой, и во второй встрече российский хавбек отметился результативными передачами.

Ранее сообщалось, что спортивному директору «Ромы» Мончи также понравилась игра Ахметова.

В этом сезоне полузащитник провел за московский клуб 18 матчей во всех турнирах и сделал три голевых паса.