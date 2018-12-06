Ахметов – лучший молодой футболист РПЛ 2018 года

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал победителем премии «Первая пятерка», вручаемой лучшему молодому футболисту РПЛ.

В голосовании хавбек набрал 202 балла. Второе место занял полузащитник ЦСКА Иван Обляков, третьим стал защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев.

Премия «Первая пятерка» вручается с 2002 года. В прошлом году награду получил нападающий ЦСКА Федор Чалов.