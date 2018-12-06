Ахметов – лучший молодой футболист РПЛ 2018 года

не понятно, зачем давать награду натурализованному игроку, тем более еще не заигранного за сборную России. Как многие французы может решить выступать за свою Родину.
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал победителем премии «Первая пятерка», вручаемой лучшему молодому футболисту РПЛ.
В голосовании хавбек набрал 202 балла. Второе место занял полузащитник ЦСКА Иван Обляков, третьим стал защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев.
Премия «Первая пятерка» вручается с 2002 года. В прошлом году награду получил нападающий ЦСКА Федор Чалов.