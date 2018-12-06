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    Ахметов – лучший молодой футболист РПЛ 2018 года

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал победителем премии «Первая пятерка», вручаемой лучшему молодому футболисту РПЛ.

    В голосовании хавбек набрал 202 балла. Второе место занял полузащитник ЦСКА Иван Обляков, третьим стал защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев.

    Премия «Первая пятерка» вручается с 2002 года. В прошлом году награду получил нападающий ЦСКА Федор Чалов.

    Источник: РПЛ

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    06.12.2018 11:17
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +49

      utyf17 7 декабря 2018, 08:49

      не понятно, зачем давать награду натурализованному игроку, тем более еще не заигранного за сборную России. Как многие французы может решить выступать за свою Родину.

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 6 декабря 2018, 14:39

      поддерживаю. показал себя в еврокубках в том числе

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 6 декабря 2018, 13:52

      Я бы 18-летнего Сулейманова из Краснодара отметил, который забил в Премьер Лиге России 5 голов, сыграв 165 минут. Хотя. Какие его годы. Если будет здорово играть, то в следующем году займет данный пьедестал.

      2
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > Dmirubo 6 декабря 2018, 14:03

      Я тоже думаю что по итогам следующего года таким игроком будет Сулейманов, если конечно не перестанет играть с душой...или ЦСКА не выпустит очередную звезду из своей академии!!!

      0
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      Рейтинг: +844

      lejnin > Dmirubo 6 декабря 2018, 16:29

      У него вроде не хватает игрового времени, по требованиям премии надо сыграть не менее трети матчей (вот только непонятно, просто по количеству, т.е. с выходами на замену или по минутам)

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Dmirubo 7 декабря 2018, 08:54

      Согласен с вами, Сулейманов из молодежи лучший!

      0
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 6 декабря 2018, 13:48

      Результат как при любом голосовании. Не обьективный и СПОРНЫЙ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 6 декабря 2018, 13:31

      У Краснодара кстати тоже неплохая молодёжь!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 6 декабря 2018, 12:25

      В 2019 кто-то из Краснодара будет или Тикнизяк с Пуховым из дубля ЦСКА

      4
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      Рейтинг: +29

      ПАВЕЛ ЕГОРЕНКО 6 декабря 2018, 12:25

      где посмотреть список номинантов на "Первую пятерку"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy > ПАВЕЛ ЕГОРЕНКО 6 декабря 2018, 12:28

      Да всего было 4 человека - Максименко, Скопинцев, Ахметов и Обл_9ков

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3016

      Play 6 декабря 2018, 12:22

      Ерунда! Скопинцев за год стал лидером Ростова и одним из лучших латералей в РПЛ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +844

      lejnin > Play 6 декабря 2018, 13:41

      Про лидерство в Ростове спорить не буду, но насчёт лучшего латераля - на Соккере была статья про "спартаковских" ветеранов, где сравнивали в том числе Комбарова с его прямыми конкурентами, так вот по всем "защитным" показателям Скопинцев даже чуть ниже, чем Комбаров )))

      1
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      Рейтинг: +30

      Украина для Геев 6 декабря 2018, 11:56

      АХАХАХАХ как можно такое овно признавать лучшим футболистом молодым... я вам на помню 21 матч 0 голов 0 ГП
      за 3 года игры.
      тот же скопинцев в разы сильнее и является лидером своего клуба!

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 6 декабря 2018, 11:46

      Только я вот не понимаю, Ахметов по сути в 2018 году играл 4-5 месяцев, а до этого сидел в отделе кадров Рубина. Конечно играет хорошо, но звание "лучшего молодого игрока РПЛ 2018 года" за пол сезона неплохой игры как то не очень....
      Тот же ******* в 2018 был хорош и за Уфу, и за Цска...
      Наверно, правильней было бы давать эту награду по окончании сезона....

      -1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > VGreen 6 декабря 2018, 11:45

      ахаха, закрыли звёздачками фамилию О б л я кова ))) ржу))))

      0
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