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Нас ждет очень крутая Лига чемпионов!

Новая формула отбора

Впервые с нынешнего сезона в Лиге чемпионов заявлено сразу 16 клубов из четырех стран, они попали в групповой этап напрямую. Правило действует для четырех топовых чемпионатов. Все эти команды, занявшие в своих лигах места с первого по четвертое, освобождены от квалификации:

  • Испания: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Валенсия»
  • Германия: «Бавария», «Шальке», «Хоффенхайм», «Боруссия» Д
  • Англия: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль»
  • Италия: «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интер»

Кроме того, Франция заявила три команды напрямую («ПСЖ», «Монако», «Лион»), Россия – две («Локомотив», ЦСКА), Португалия, Украина, Бельгия, Турция и Чехия – по одной («Порту», «Шахтер», «Брюгге», «Галатасарай», «Виктория»). Словом, имена 26 команд, попавших в группу, были уже известны заранее.

Еще шесть определились в раунде плей-офф, где участвовал и «Спартак». Победителями раунда стали «Янг Бойз», АЕК, «Аякс», «ПСВ», «Бенфика» и «Црвена Звезда».

Россия в четвертый раз упустила возможность заявить три команды в группу

Каждый раз были разные антигерои.

• В 2009 году «Динамо» уступило «Селтику» (1:0, 0:2) еще в третьем квалификационном раунде

• В 2010-м «Зенит» не прошел «Осер» (1:0, 0:2) в последних отборочных матчах

• В 2011-м был шанс у «Рубина» с «Лионом», но ничего не вышло (1:3, 1:1)

• В 2018-м «Спартак» даже не добрался до раунда плей-офф (2:3 и 0:0 с ПАОКом)

Следующая попытка будет уже через год – Россия снова заявит на турнир три команды, две из которых автоматически проследуют в группу.

Кого мы давно не видели

• Последний матч в ЛЧ миланского «Интера» датирован еще 2012 годом – в 1/8 финала миланцы не прошли «Марсель» (0:1, 2:1) и с тех пор трижды играли на групповых этапах Лиги Европы (1/8 финала – максимум, куда смогли пройти).

• Немецкий «Шальке» мы не видели с тех пор как в марте 2015-го этот клуб едва не выкинул «Реал» из Лиги чемпионов. 0:2 дома, казалось, все ясно, зато в гостях немцы выиграли 4:3, а забей они в последние шесть минут еще один гол – случился бы суперкамбэк похлеще барселонского.

«Валенсия» и «Галатасарай» играли последний раз в ЛЧ три года назад, но групповой этап не прошли. Испанцы потерпели четыре поражения (половина из них от «Зенита») и финишировали третьими, турки заняли ту же позицию – оба клуба в итоге вылетели в Лигу Европы.

• Возвращается в групповой этап и греческий АЕК, выдавший в 2002 году рекорд, который невозможно повторить – шесть ничьих в шести матчах (в том числе с «Ромой» и «Реалом»). В течение прошлого десятилетия клуб из Афин еще пару раз играл в группе, но в плей-офф не выходил.

• Но дольше всех ждали фанаты «Локомотива» – со времен жуткого гола Валаховича из «Рапида» в плей-офф перед групповым этапом ЛЧ-2005/06 прошло уже 13 лет (1:1 и 0:1, в группу отправились австрийцы). Последний матч в ЛЧ, если брать группу и плей-офф, и вовсе состоялся в начале 2004 года в Монако и закончился вылетом в 1/8 финала и скандальным судейством португальца Батишты (2:1, 0:1).

Кто сыграет впервые

• Немецкий «Хоффенхайм» проведет всего лишь второй сезон в еврокубках в своей истории. В прошлом году попасть в ЛЧ не удалось из-за «Ливерпуля» в раунде плей-офф (1:2, 2:4), а в группе Лиги Европы немцы заняли последнее место. Теперь из-за увеличенной квоты для прямого попадания в группу «Хоффенхайм», ставший третьим в Бундеслиге, попадает напрямую.

• Швейцарский «Янг Бойз» осенью дебютирует на групповом этапе ЛЧ. Клуб из столицы Швейцарии предпринимал пять попыток туда попасть, но все были неудачными, а в прошлом сезоне «Янг Бойз» вылетел из турнира из-за ЦСКА. В шестой раз все получилось – швейцарцы обыграли 2:1 «Динамо» в Загребе (дома 1:1) и вышли в групповую стадию.

• Сербская «Црвена Звезда» выигрывала Кубок чемпионов в 1991 году, играла на групповом этапе в следующем розыгрыше, но с сезона-1992/93, когда турнир переименовали в Лигу чемпионов, в группу так ни разу и не попадала. Историческое событие случилось летом 2018-го, причем для этого сербам пришлось пройти аж четырех соперников – два «Спартака» (из Латвии и Словакии), литовскую «Судуву» и австрийский «Зальцбург».

Все корзины уже известны

Они выглядят следующим образом:

Корзина 1: «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «ПСЖ», «Локомотив»

Корзина 2: «Боруссия» Д, «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Бенфика», «Наполи», «Тоттенхэм», «Рома»

Корзина 3: «Ливерпуль», «Шальке», «Лион», «Монако», «Аякс», ЦСКА, «ПСВ», «Валенсия»

Корзина 4: «Виктория», «Брюгге», «Галатасарай», «Янг Бойз», «Интер», «Хоффенхайм», «Црвена Звезда», АЕК

Здесь можно прикинуть, лучшую и худшую группы для наших «Локомотива» и ЦСКА. Заодно и погадать. Давайте попробуем спрогнозировать итоги жеребьевки для наших команд.

Лига чемпионов Лига чемпионов Локомотив Интер Хоффенхайм Янг Бойз Шальке-04 Валенсия АЕК
Комментарии (28)
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BRO_football
1535584307
Локомотив, Наполи, Валенсия, Хоффенхайм. Манчестер Сити, Боруссия Д, ЦСКА, Виктория. *С большой долей вероятности российские и английские команды встретятся в одной группе.
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DeStar
1535585447
Локо ТТХ Шальке Галатасарай
Ответить
DeStar
1535585489
Ювентус порту цска брюгге
Ответить
чемпион мира1
1535602206
Надо играть, слабых команд нет.
Ответить
Михайловский Технарь
1535603477
Локомотив Боруссия Ливерпуль Интер ПСЖ МЮ ЦСКА Галатасарай
Ответить
android-uz
1535604119
Локомотив Тоттенхэм Шальке АЕК Реал Порту ЦСКА Црвена Звезда
Ответить
KOLBIS
1535609327
Рискну предположить:ЦСКА как всегда не повезет из 1 группы кто-то из Ла-лиги 2 Дортмунд 4 Црвена Звезда Локо 2 Серия А 3 Аякс или ПСВ 4 АЕК
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Dieter Günther Bohlen
1535609441
Да, судья тогда конкретно Локо затоптал. Учитывая, что Монако дошел до финала, то и Локо тоже вполне мог туда попасть. Вообще та ЛЧ была сумасшедшая. Чего только стоили матчи Милана и Депортиво, и Реала с Монако.
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Черкизовский Кот
1535622298
Пускай будет группа: Локо, МЮ, Монако, Виктория.
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alex1951
1535644437
Евроспорт скоро покажет куда ,с кем Локо и ЦСКА будут пробиваться в финал Лиги Чемпионов. Удачи.
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