Нас ждет очень крутая Лига чемпионов!

Новая формула отбора

Впервые с нынешнего сезона в Лиге чемпионов заявлено сразу 16 клубов из четырех стран, они попали в групповой этап напрямую. Правило действует для четырех топовых чемпионатов. Все эти команды, занявшие в своих лигах места с первого по четвертое, освобождены от квалификации:

Испания : «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Валенсия»

: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Валенсия» Германия : «Бавария», «Шальке», «Хоффенхайм», «Боруссия» Д

: «Бавария», «Шальке», «Хоффенхайм», «Боруссия» Д Англия : «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль»

: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» Италия: «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интер»

Кроме того, Франция заявила три команды напрямую («ПСЖ», «Монако», «Лион»), Россия – две («Локомотив», ЦСКА), Португалия, Украина, Бельгия, Турция и Чехия – по одной («Порту», «Шахтер», «Брюгге», «Галатасарай», «Виктория»). Словом, имена 26 команд, попавших в группу, были уже известны заранее.

Еще шесть определились в раунде плей-офф, где участвовал и «Спартак». Победителями раунда стали «Янг Бойз», АЕК, «Аякс», «ПСВ», «Бенфика» и «Црвена Звезда».

Россия в четвертый раз упустила возможность заявить три команды в группу

Каждый раз были разные антигерои.

• В 2009 году «Динамо» уступило «Селтику» (1:0, 0:2) еще в третьем квалификационном раунде

• В 2010-м «Зенит» не прошел «Осер» (1:0, 0:2) в последних отборочных матчах

• В 2011-м был шанс у «Рубина» с «Лионом», но ничего не вышло (1:3, 1:1)

• В 2018-м «Спартак» даже не добрался до раунда плей-офф (2:3 и 0:0 с ПАОКом)

Следующая попытка будет уже через год – Россия снова заявит на турнир три команды, две из которых автоматически проследуют в группу.

Кого мы давно не видели

• Последний матч в ЛЧ миланского «Интера» датирован еще 2012 годом – в 1/8 финала миланцы не прошли «Марсель» (0:1, 2:1) и с тех пор трижды играли на групповых этапах Лиги Европы (1/8 финала – максимум, куда смогли пройти).

• Немецкий «Шальке» мы не видели с тех пор как в марте 2015-го этот клуб едва не выкинул «Реал» из Лиги чемпионов. 0:2 дома, казалось, все ясно, зато в гостях немцы выиграли 4:3, а забей они в последние шесть минут еще один гол – случился бы суперкамбэк похлеще барселонского.

• «Валенсия» и «Галатасарай» играли последний раз в ЛЧ три года назад, но групповой этап не прошли. Испанцы потерпели четыре поражения (половина из них от «Зенита») и финишировали третьими, турки заняли ту же позицию – оба клуба в итоге вылетели в Лигу Европы.

• Возвращается в групповой этап и греческий АЕК, выдавший в 2002 году рекорд, который невозможно повторить – шесть ничьих в шести матчах (в том числе с «Ромой» и «Реалом»). В течение прошлого десятилетия клуб из Афин еще пару раз играл в группе, но в плей-офф не выходил.

• Но дольше всех ждали фанаты «Локомотива» – со времен жуткого гола Валаховича из «Рапида» в плей-офф перед групповым этапом ЛЧ-2005/06 прошло уже 13 лет (1:1 и 0:1, в группу отправились австрийцы). Последний матч в ЛЧ, если брать группу и плей-офф, и вовсе состоялся в начале 2004 года в Монако и закончился вылетом в 1/8 финала и скандальным судейством португальца Батишты (2:1, 0:1).

Кто сыграет впервые

• Немецкий «Хоффенхайм» проведет всего лишь второй сезон в еврокубках в своей истории. В прошлом году попасть в ЛЧ не удалось из-за «Ливерпуля» в раунде плей-офф (1:2, 2:4), а в группе Лиги Европы немцы заняли последнее место. Теперь из-за увеличенной квоты для прямого попадания в группу «Хоффенхайм», ставший третьим в Бундеслиге, попадает напрямую.

• Швейцарский «Янг Бойз» осенью дебютирует на групповом этапе ЛЧ. Клуб из столицы Швейцарии предпринимал пять попыток туда попасть, но все были неудачными, а в прошлом сезоне «Янг Бойз» вылетел из турнира из-за ЦСКА. В шестой раз все получилось – швейцарцы обыграли 2:1 «Динамо» в Загребе (дома 1:1) и вышли в групповую стадию.

• Сербская «Црвена Звезда» выигрывала Кубок чемпионов в 1991 году, играла на групповом этапе в следующем розыгрыше, но с сезона-1992/93, когда турнир переименовали в Лигу чемпионов, в группу так ни разу и не попадала. Историческое событие случилось летом 2018-го, причем для этого сербам пришлось пройти аж четырех соперников – два «Спартака» (из Латвии и Словакии), литовскую «Судуву» и австрийский «Зальцбург».

Все корзины уже известны

Они выглядят следующим образом:

Корзина 1: «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «ПСЖ», «Локомотив»

Корзина 2: «Боруссия» Д, «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Бенфика», «Наполи», «Тоттенхэм», «Рома»

Корзина 3: «Ливерпуль», «Шальке», «Лион», «Монако», «Аякс», ЦСКА, «ПСВ», «Валенсия»

Корзина 4: «Виктория», «Брюгге», «Галатасарай», «Янг Бойз», «Интер», «Хоффенхайм», «Црвена Звезда», АЕК

Здесь можно прикинуть, лучшую и худшую группы для наших «Локомотива» и ЦСКА. Заодно и погадать. Давайте попробуем спрогнозировать итоги жеребьевки для наших команд.