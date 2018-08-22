Вы удивитесь, но в этом сезоне надо следить за «Аяксом». Там чумовой состав и тренер-гик

Что было

Последний раз Амстердам выигрывал Эридивизи 4 года назад. Тогда за клуб выступали Альдервейрелд, Классен, Кркич, Силенсен, Мойсандер, Блинд и еще куча игроков, которые после получения золотых медалей свалили в направлении топ-чемпионатов.

За это время «Твенте» умер, «ПСВ» стал фронтменом Голландии, «Фейеноорд» вернул Дирка Кейта и на один год отобрал у Эйндховена лидерство. Все это время «Аякс» был вторым и не доставал до вершины совсем немного.

Но сейчас все изменилось. Котировки букмекеров говорят: желающие поставить на чемпионство «Аякс» даже не удвоят свое состояние. Плюсом ко всему красно-белые активно борются за попадание в групповой этап Лиги чемпионов – они прошли «Штурм» и «Стандарт», и для попадания в групповой этап им осталось перешагнуть только через киевское «Динамо». Можно сказать, что у амстердамцев снова все хорошо.

И на это есть сразу несколько причин.

Крутой тренер

Последним реально прошаренным в тактическом плане коучем был Петер Бош. В 2017-м он занял второе место в чемпионате, понравился дортмундской «Боруссии» и смылся покорять Бундеслигу. На его месте сначала оказался Марсел Кейзер, не сумевший найти понимание с руководством, а потом исполняющим обязанности главного тренера был Михаэл Рейзигер. Тренерские перестановки продолжались до конца декабря прошлого года. С того момента рулить «Аяксом» позвали Эрика тен Хага.

Можно бесконечно много говорить о том, почему крут тен Хаг, но, чтобы окончательно убедиться в этом, нужно лишь прочитать пару тезисов. Первый – тен Хага называют главным тактиком современного чемпионата Голландии. Два года подряд «Утрехт» заканчивал с ним регулярную часть чемпионата на четвертой строчке. И все время футболисты клуба жаловались на гиковатость Эрика. В сезоне-2016/17 французский нападающий Себастьян Аллер настрелял 15 голов в 36 встречах. И причиной такой результативности он называет усердную работу с тренером и многочисленные беседы с тен Хагом.

«Он невыносим. Бывало, что он просто объяснит нам установку за пять минут. А бывало, что он разложит свои доски и давай рассказывать какие-то тактики со стрелками, кружками. Однажды он позвал меня на персональную беседу и сказал: «Себа, я хочу, чтобы ты знал. Меня совершенно не устраивают твои преждевременные забегания за спину защитников. Давай будем работать по-другому». В этот момент мимо меня прошел Рико [Штридер], и мы просто пожали друг другу руки, потому что Рико уходил домой. Кажется, так, как на меня орал тен Хаг, в последний раз кричала только мама в детстве. Он говорил что-то о неуважении и безалаберности. Но в конечном итоге успокоился и устроил мне получасовую лекцию».

Вторая причина уважать тен Хага – его умение общаться с журналистами. После игры с «Родой» он подробно разобрал эпизоды, в которых «Утрехт» забивал голы. В «Аяксе» он лично приглашает некоторых инсайдеров по команде на закрытые тренировки.

Много денег

Voetbal International посчитал: общий бюджет клубов Эридивизи на новый сезон составляет 432 млн евро. Из них 93 приходится на «Аякс».

Обычно Амстердам добавляет составу глубину за счет переводов футболистов из резерва в основу. Но в это трансферное окно «красно-белых» прорвало на трансферы. Для сравнения: прошлым летом «Аякс» укрепился перспективным молодняком. В эту закупочную компанию клуб приобрел у «Саутгемптона» Душана Тадича, вернул Дэйли Блинда из «Манчестер Юнайтед», взял Хассана Бальде у «Мехелена» и Закарию Лябяду у «Утрехта», заплатив за это добро почти 42 млн евро. При этом остальные клубы чемпионата Голландии суммарно укрепились на 38,63 миллиона.

«Аякс» не пуляет деньги направо и налево. По словам тен Хага, ему важно было построить команду вокруг опытных игроков и закрепить этот стержень перспективными игроками. Блинд – идеальный кандидат на звание Лидера. Тадич – еще один футболист из АПЛ. Бальде и Лябяду, как говорил тен Хаг, приобрели для увеличения глубины состава. Даже с учетом того, что по итогам трансферного окна «Аякс» ушел в минус почти на 25 млн евро, газетчики называют закупочную кампанию самой успешной за последнее время.

Руководство

Единственный минус из всей системы «Аякса» – руководящий штаб. Амстердамцами управляют бывшие легенды клубы и голландского футбола – Марк Овермарс, Деннис Бергкамп и Эдвин ван дер Сар. Но, кажется, болельщики не в очень хороших отношениях со вчерашними кумирами. Ван дер Сара обвинили во всех неудачах в прошлом сезоне («Аякс» еще в начале апреля потерял шансы на победу в чемпионате и выход в групповой этап Лиги чемпионов), поэтому после матча с «ПСВ» фанаты остановили автобус «красно-белых», стучали по корпусу, заставляли руководителей выйти и требовали отставки Эдвина.

«У нас есть определенные разногласия с болельщиками. Но, я уверен, что скоро мы урегулируем с ними отношения», – сказал Эдвин ван дер Сар. При этом голландец без конца портит эти контакты идиотскими ситуациями. Бывший кипер «Манчестер Юнайтед» и Бергкамп практически лично сплавили Боша в Дортмунд. Джастин Клюйверт жаловался на ван дер Сара и Овермарса: дуэт из легенд просто не сказал нападающему, что прошлым летом «Тоттенхэм» присылал на него оффер.

На данный момент фанаты открыто не конфликтуют с руководством команды. Но, по мнению голландских спортивных таблоидов, массовые протесты могут начаться сразу же, когда «Аякс» отлетит от желаемого первого места.

Самый крутой состав

Летом из команды ушли Джастин Клюйверт, Амин Юнес, Ник Виргевер. В любом другом клубе при таком массовом оттоке лидеров тренерский штаб однозначно бы запаниковал. Но только не в «Аяксе». Клуб будет прогрессировать. Во-первых, за счет приобретения опытных игроков (Блинд, Тадич + имеющийся Хунтелар). Во-вторых, за счет сохранения важнейших звеньев. В июле за Френки де Йонгом гонялась «Барса», но предложенные 50 млн евро не соблазнили «Аякс». Каспер Дольберг же не уехал за Сарри в «Челси». «Мы сильны. Мы молоды и опытны. Там, где не смогут пройти юные игроки, помогут более возрастные. И наоборот», – недавно сказал тен Хаг.

Современный «Аякс» напоминает семью, где каждый будет бороться за комфорт для своего партнера. Четыре года амстердамцам не хватало малейших рывков для попадания на высшую точку голландского пьедестала. Кажется, теперь звезды сошлись как нужно «Аяксу».

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