Снейдер провалил карьеру. Он мог стать великим

Звездного голландца погубили деньги и бесконечное желание признания.

От золота до золота

За что в футбольном мире вручают «Золотой мяч»? Когда соревнование Месси и Роналду достигло абсурда, об этом все забыли. Считалось, что такая награда достается лучшему игроку сезона. Потом стали побеждать индивидуалисты, которые выигрывали что-то с командой. В 2010 году Уэсли Снейдер доминировал с «Интером» во всех турнирах, а сам был определяющим игроком этого успеха. Потом был чемпионат мира, где его Голландия дошла до финала. Даже такой двойной удар не дал голландцу ничего. Снейдера не признали, а больше на таком уровне о нем никто не слышал.

В том самом 2010-м Уэсли Снейдеру исполнилось только 26 лет. Сейчас голландцу 33, а его триумфально встречают в Катаре. Теперь у Снейдера новая карьерная роль. В «Аль-Гарафе» он получил капитанскую повязку, любимую десятку и возможность помогать развиваться молодым футболистам. При переходе он советовался с голландским другом Ануаром Дибой, который долго выступал в Катаре. «Аль-Гарафа» пыталась подписать Снейдера еще четыре года назад, но тогда тот еще хотел играть в большой футбол. Теперь все окончательно сложилось так, как учили Снейдера на протяжении всей карьеры. Он всегда шел туда, где давали лучшие условия, но потом все равно проигрывал.

Забытая легенда

Вся семья Уэсли Снейдера связана с «Аяксом». Его старшему брату Джеффри сейчас 35 лет. И он тоже считался талантливым. В 2001 году Джеффри выпустился из молодежной команды «Аякса», где играл с Ван дер Ваартом и Стекеленбургом. Дальше ненадолго пошло дело только в низших дивизионах. Еще один брат, 26-летний Родни, выбрал «Аякс» вместо «Фейеноорда», а теперь играет в любителях. Вся семейная удача и почести достались Уэсли. В «Аяксе» он закрепился уже в 18 и до сих пор считается одним из главных выпускников академии. Хотя даже в период его расцвета все определяли деньги и клубные желания.

Пиарить Снейдера начали еще в 2003-м. Лео Беенхакер объявил, что клуб продлил контракт с очень талантливым воспитанником. К тому моменту Снейдер выходил в старте уже в каждом матче. Подобные нагрузки могут привести к анемии, как случилось со Снейдером уже в «Интере». Тогда голландец был молод и беспокоился только о мелочах. Уэсли красиво забивал с обеих ног, результативно исполнял штрафные и быстро прогрессировал. Позже он назовет «Аякс» клубом, который его натренировал. Хотя в детстве Снейдер по-настоящему болел «Аяксом», а его фото 1995 года вместе с Франком Райкардом можно считать почти пророческим.

twit text — AjaxDaily (@ajaxdailydotcom) 23 февраля 2016 г.

Для клуба Снейдер поддержал роль перспективного продукта. За 180 матчей в составе «Аякса» он забил 57 голов, но при первой большой возможности был продан. В 2007 году «Аякс» получил от «Реала» 27 миллионов евро из изначально запрашиваемых 30-ти. И это было успехом. Сначала «Реал» давал только 24 миллиона и три часа на принятие решения. Голландцы не купились, а Мадрид все-таки согласился на их условия. В заявлении клуба сразу говорилось о гордости и значимости этого трансфера. «Мы рады, что еще один игрок после Райана Бабела отправился в европейский топ-клуб за большие деньги», – выдал технический директор «Аякса» ван Гиил.

Через десять лет, летом 2017 года, «Аякс» мог вернуть Снейдера, но делать этого не стал. В клубе по-прежнему считают деньги. Зарплата в 4 миллиона евро, которую просил Уэсли, могла сильно ударить по ведомости. Еще и сам Снейдер предлагал поиграть за «Аякс» только до декабря. Могло произойти возвращение и на три года раньше, но тогда от переговоров по Снейдеру отказался Франк де Бур. «Такому «Аяксу» Уэсли не принесет пользу. Если у вас получается, то все нормально. Если вы начинаете играть плохо, вам готовы отрубить голову. Это большой риск. По сути, возвращение на родину получилось только у Райкарда и Коку», – объяснил бывший тренер клуба свое решение.

Суровые мечты

Снейдер искренне хотел играть за «Реал», но Мадриду нужен результат. Уэсли подводил команду постоянными травмами и грустью из-за проблем с женой. Он провалил второй сезон, но все равно пытался что-то доказать. Показательная история произошла летом 2009 года. «Клуб хочет продать меня, но я намерен остаться здесь. Тренер видит меня в составе», – кричал Снейдер через прессу. «Реал» все равно отдал его «Интеру» всего за 15 миллионов за пару дней до закрытия окна. Здесь объяснили продажу голландца подписанием звездного Кака. Представители клуба все время говорили о рынке игроков, что добило Снейдера. «После такой подлости я больше сюда не вернусь», – заключил Уэсли. И пошел во все тяжкие.

«Прошлый год был для меня ужасным. Я должен показать всем свои способности», – рассказывал Снейдер о мыслях при переходе в «Интер». Он нашел новую девушку и провел много бесед с Моуринью. Уэсли Снейдер – один из главных пиарщиков психологических способностей Жозе. Неудивительно, что лучший сезон в карьере голландца случился именно при португальце. В 2010-м «Интер» выиграл три трофея, включая Лигу чемпионов. Потом Снейдер на радостях забил пять мячей на чемпионате мира, где Голландия оступилась в финале. По статистике и вкладу в командный успех он точно был лучшим в клубе и сборной. К Уэсли даже подходили на улицах и напоминали об этом. Его считали успешным все, но «Золотой мяч» не дали.

twit text — AjaxDaily (@ajaxdailydotcom) 14 декабря 2015 г.

Когда Моуринью ушел в «Реал», Снейдер сник. Даже желание зарабатывать больше не играло роль. Дошло до того, что через пару лет «Интер» хотел снизить зарплату Снейдера, который получал 6 миллионов евро в год. Просто на эти деньги он больше не играл. «Галатасарай» дал Уэсли оклад в 5,5 миллионов, «Интер» предлагал на миллион меньше и борьбу за место в составе. Сникший Снейдер выбрал горячие турецкие стадионы и статус, потому что там на него никто бы не давил. В Турции все еще помнили его заслуги, а сам игрок мог держать уровень и не напрягаться. 76 созданных шансов и 15 ассистов – показатели Уэсли в последнем турецком сезоне, когда ему было уже 32. И это лучший результат в лиге.

Дальше все по схеме. «Галатасарай» потерял интерес к Снейдеру ровно в тот момент, когда тот захотел что-то поменять. Его не стали удерживать, но подстраховались на курьезный случай. Уэсли выкупил свой контракт сам, а в ближайшие три года нарвется на штраф в 20 миллионов, если перейдет в другой турецкий клуб. Им давно интересовались во Франции, но полгода в «Ницце» ничего не принесли. Снейдер больше лечился, пытался набрать форму и смотрел за скоростным футболом в Лиге 1. Его ассист на Балотелли в матче Лиги Европы – единственное достижение в «Ницце». Его 2010-й – главный год с убийственной несправедливостью, от которой Уэсли страдает до сих пор.