Новичок ЦСКА, который может вытащить сезон

Влашич перешел в ЦСКА ЦСКА арендовал у «Эвертона» хорватского игрока Николу Влашича. Виктору Гончаренко он пригодится на замену Александру Головину. Что мы знаем о Влашиче? Рассказываем ниже.

Дебют и гол в 16 лет

Никола Влашич уже в 16-летнем возрасте играл за взрослую команду сплитского «Хайдука» и вообще провел аж 37 матчей во всех турнирах в первом же сезоне. Дебют пришелся на матч квалификации Лиги Европы против ирландского «Дандолка» – Никола забил, а его клуб выиграл 2:0.

В конечном итоге, Влашич стал самым юным игроком клуба, сыгравшим 100 матчей, он –самый юный дебютант и автор гола в еврокубках, самый молодой автор гола в лиге за клуб.

Сравнение с Модричем

Этого не избежать любому талантливому хорвату, играющему в полузащите. В британской прессе так и писали, заявляя об интересе к игроку «Хайдука» со стороны «Тоттенхэма», где как раз блистал Модрич. У Николы особый случай – помимо техники выделяли его физическую силу. К тому же Влашич – универсал: «Я вообще играл на всех позициях в юности – справа, слева, в центре. Хотя в середине мне удобнее, чем где-либо еще». С успехом Никола исполнял и роль второго нападающего, но в ЦСКА идет все-таки в полузащиту.

Суперспортивная семья

Отец Николы – Йошко – известный легкоатлет, побеждавший в 1983 году на Средиземноморских играх, а его рекорды в десятиборье так пока никто в Хорватии и не побил. Мама играла в баскетбол и бегала на лыжах. Самая известная в семье пока что – Бланка, сестра Николы – она чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту, на Олимпиаде-2008 выигрывала серебро. Как и брат, Бланка уже с ранних лет заявляла о себе, как об очень перспективной спортсменке, и в 16 лет ездила на Олимпиаду в Сиднее (2000-й год).

Никола мог и раньше попасть в Англию. За ним следили «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал», интерес проявлял и миланский «Интер». «Есть предложение от английского клуба, – рассказывал в начале 2016-го Йошко. – Его при этом собираются ставить в основу и не отдавать в аренду. Но на семейном совете мы приняли решение отказаться. Ему пока рано покидать Сплит – здесь еще можно прогрессировать. Кроме того, это серьезно поменяло бы наши планы – мне нужно быть с ним в Англии, а у Бланки – подготовка к Олимпиаде в Рио».

Бланка Влашич – знаменитая сестра восходящей звезды хорватского футбола

Забивал в «Эвертоне», но только в еврокубках

Прошлым летом Влашича за 10 миллионов фунтов приобрел «Эвертон». Хорват выходил в основном на замену, а в старте появлялся на правом краю полузащиты в схеме 4-2-3-1. Ему удалось забить два гола – оба кипрскому «Аполлону» в двух матчах в группе Лиги Европы.

За 577 минут в АПЛ Влашич всего пять раз пробил по чужим воротам (один в створ), соотношение удачных обводок к неудачным – 13:6, кроссов – 2:6, верховых единоборств – 5:14. Неоднозначное впечатление, даже со скидкой на нерегулярность появления на поле и серьезный уровень чемпионата.

Но уж с дриблингом у парня точно все в порядке.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

За сборную тоже поиграл

Жаль, что не съездил на ЧМ в Россию, тогда бы уже заработал медаль. Влашич пока еще слишком молод, но играл за сборные Хорватии всех возрастов. За главную команду провел два матча – 90 минут в мае прошлого года против Мексики (товарищеский матч) и семь минут в первой стыковой игре с Грецией (4:1) к ЧМ-2018. В финальную заявку не попал, но там попробуй вклинься в такую команду, где даже дорогостоящий Пьяца просидел в запасе. С другой стороны, он мог бы занять место опального Калинича.

Пересекался с Халиловичем

Это было на одном из детских турниров, когда команда Влашича билась против загребского «Динамо» с маленьким Халиловичем. «Мы были аутсайдерами, но выиграли 2:1. Радость была такой, будто стали чемпионами», – вспоминал Никола. В карьере 22-летнего Халиловича уже была «Барселона», а теперь появился «Милан», только особых побед нет – хорват стабильно играет лишь в аренде в испанских середняках. Бывший скаут «Милана» Паоло Тремолада говорил о нем: «В 16 лет – это был один из самых элегантных и восхитительных игроков, которых я вообще когда-либо видел. У него просто божественная техника, но скоростью он не обладает. В 16 лет возле мальчика искусственно создали огромный медийный шум».

Влашич всего этого избежал. Да, о нем как говорили, как о младшем брате знаменитой легкоатлетки, но не требовали сиюминутных результатов. Он зрел в «Хайдуке» и, наконец, дозрел до переезда в Европу, где пока еще совсем не провалился.

P.S. YouTube уже существовал к тому моменту, когда восьмилетний Никола Влашич вытворял фантастические вещи с мячом. Хорошо, что это видео сохранилось: