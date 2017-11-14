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  • Самый незаметный из великих футболистов современности. Он сыграет против России

Самый незаметный из великих футболистов современности. Он сыграет против России

Имя Карлеса Бускетса знали все фанаты «Барселоны» в 1990-х. Крепкий вратарь конкурировал с Андони Субисарретой за место в воротах «блауграны», но чаще всего проигрывал. Незадолго до трансфера в «Барсу», у Карлеса родился сын Серхио, которого тот часто брал с собой. Но не всегда. «Серхио был не самым усидчивым ребенком, он с детства полюбил мяч и хотел играть только в футбол», − вспоминал Карлес.

Из-за футбола мальчик даже неоднократно прогуливал уроки и сбегал из школы на поле. Тогда отец в наказание не брал его с собой на игры. И довольно часто это было правильно: как раз в те времена Карлес Бускетс в ряде игр действовал особенно нервозно и пропускал легкие мячи. В 1998 году, когда сын основательно подрос, Карлес даже был переведен в «Барселону-С» из любительской лиги.

В это же время Бускетс-младший пережил сразу несколько других болезненных ударов. На стенах его маленькой комнаты висели портреты кумира болельщиков «Барсы» Луиша Фигу. Благодаря связям Карлеса Бускетса, Серхио встретился с Фигу и получил футболку с автографом. Но всего через несколько месяцев случилось жуткое: Луиш подписал контракт с «Реалом». «Я очень переживал по этому поводу, ведь к тому моменту хорошо понимал, какое значение играет соперничество между Каталонией и Мадридом», − вспоминал Серхио.

Парень рано начал ходить на тренировки детской команды «Барселоны» и всячески старался понравиться местным тренерам. Но те смотрели на него предвзято сквозь авторитет отца-голкипера, который к тому же в последние годы сильно упал. Серхио признали непригодным для «Барсы», из-за чего он вынужденно переехал на самый юг, в Андалусию, чтобы хоть как-то получить футбольное образование. Обратно в «Барселону» Бускетса-младшего приняли лишь после того, как тренер молодежки Родри случайно увидел его игру на одном из турниров. Больше Серхио сине-гранатовую футболку не снимал.

«Бускетс – исключительный хавбек, добавляющий уверенности в середине поля» – такую характеристику дал молодому игроку Пеп Гвардиола. Тренер постепенно вводил Бускетса в состав, и к концу 2009 года тот окончательно вытеснил Сейду Кейта из основы. Примерно в это же время к Серхио стали поступать массовые запросы журналистов об интервью, но игрок регулярно отвечал отказом: «На первом плане пускай светятся звездные нападающие. Я выполняю незаметную роль на поле, и мне это нравится».

Бускетс настолько закрыт, что иногда это приводит к скандалам. После победы над Гондурасом в триумфальном ЧМ-2010, репортеры бросились к Серхио для флэш-интервью. «Почему всегда я? Почему? Есть много других игроков, идите к ним!» − не выдержал тот. Ему просто хотелось тихо заслонять центр поля и вести Испанию к долгожданной победе на чемпионате мира.

В том числе из-за закрытости многие вспоминают Серхио Бускетса исключительно как симулянта. В полуфинале Лиги чемпионов-2010 опорник «Барселоны» резко упал на газон, добившись удаления футболиста «Интера». С тех пор болельщики и журналисты часто называли Серхио бессовестным, и это накладывало отпечаток на повседневную жизнь игрока.

«Будет глупо утверждать, что я не читаю СМИ. Читаю и довольно часто. Другое дело, что с годами я научился правильно реагировать на прочитанное. После той истории в полуфинале Лиги чемпионов я пережил немало страданий. С возрастом я не перестал читать газеты, но к критике стал относиться более спокойно», − Бускетс до сих пор довольно эмоционально воспринимает тот эпизод. Между тем, Серхио – один из лучших в «Барселоне» по ведению единоборств. Абсолютно лучшим в его исполнении стал прошлогодний матч с «Валенсией», в котором Бускетс выиграл 27 единоборств. Это 25% от их общего числа в той встрече!

С каждым последующим сезоном Бускетс играет в «Барселоне» все более значимую роль. Которую признают и очень далеко от Каталонии. Так, в одном из матчей саудовский нападающий Абдулла Атаиф забил гол, после чего снял футболку. На белой майке под ней был изображен портрет Бускетса. «Мой брат играл за сборную Саудовской Аравии и встречался с Серхио, но так и не взял его футболку. Я до сих пор обижен на него», − признался Атаиф после матча. Бускетс узнал об акции нападающего из Саудовской Аравии, чему не особо обрадовался. «Мне очень приятно, что люди отмечают мою работу на поле. Но есть ряд других игроков, более ярких, чем я», − в этой реакции весь Серхио.

Куда более значимым для Бускетса стало заявление Карлеса Пуйоля перед уходом из большого футбола. Капитан публично попросил Серхио взять его легендарный 5-й номер в «Барселоне». У Серхио не оставалось выбора: «Когда Пуйоль лично подошел ко мне и попросил взять «пятерку», я не колебался. Это огромная честь для меня». Тогда стало окончательно понятно, кто новое ядро этого клуба.

Бускетс умеет быть ярким лидером, если возникнет критический момент. Перед товарищеским матчем со сборной Лихтенштейна, Серхио поставил ультиматум Федерации футбола Испании. Руководство собиралось уволить директора сборной Марию Кларамунт, которая за эти годы стала верной подругой Бускетса. Серхио вышел на поле и помог разгромить Лихтенштейн (8:0). Кларамунт все равно уволили – по слухам, из-за ее «неправильных» политических взглядов – и теперь Бускетс грозится бойкотировать ЧМ-2018 в России. Для турнира это будет огромной потерей. Даже если ее заметят не все.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Испания Барселона Бускетс Серхио
Комментарии (45)
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Sterh
1510651707
Миллион раз повторял, что он - ВЕЛИКИЙ! Была не ВЕЛИКАЯ ТРОЙКА - Месси-Иньеста-Хави, а великая ЧЕТВЕРКА - РОМБ, в котором основой был БУСКЕТС!
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Аристократ Олжик
1510652228
Симулянтов записывают к великим . . . Хотя вся барса, великие симулянты . . .
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Михаил Шевченко
1510653925
А я лично не понимаю его игры...из современных игроков тот же Канте намного лучше или Наингголан,а из тех кто уже завершил карьеру например Макелеле,Гатузо и Давидс были куда более надежнее....
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Danish Dynamite
1510658989
Можно играть как угодно и сколь угодно каяться, но что было - то было. Может сверхнадежно играть, быть ключевым, быть капитаном, но в сознании многих (и моём тоже) всегда останется грязным симулянтом. Тот самый Пуйоль потому и великий, что вдобавок ко всему был бойцом и играл честно. Этот великим уже не станет.
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Чермындыр
1510661644
Балерина он
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MrVanes-Zenit
1510670758
Но репутация у него, мягко скажем, так себе
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tum tum
1510672195
бускетс молорик и очень титулован !!
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vasiok74
1510692764
что скромный,это хорошо!
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kanosa
1510767331
в тикитаку отдавать пасы на 2 - 3 метра это удел великих
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