«Мы продолжаем жить советским прошлым». Как страна реагирует на новую форму сборной России

На чемпионате мира-2018 сборная России сыграет в красно-белых цветах. Это напоминает футболки, в которых команда СССР выступала на Олимпийских играх 1988 года.
Вратарскую форму еще не представили, но в интернете уже опубликованы фотографии возможных цветов.
Вот так отреагировали на новую форму сборной люди, связанные с командой.
Денис Глушаков: «Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед. В то же время дизайн футболки очень современный и технологичный. В новой форме будет комфортно играть».
Станислав Черчесов: «Новая форма подчеркивает преемственность поколений, а традиции очень важны в футболе, – приводит пресс-служба компании adidas слова Черчесова. – Будем надеяться, что новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут нам удачу».
Депутат Игорь Лебедев: «По опыту многих сборных заметно, что форма футболистов несет в себе оттенки национального флага, что подчеркивает их принадлежность своей стране. Мы же продолжаем жить советским прошлым. На предыдущем чемпионате у нас была форма бордового цвета, которая, по словам дизайнера, имела какую-то связь с цветом кремлевской стены, сейчас — форма, похожая на ту, что была на Олимпиаде в Сеуле, когда мы что-то там выиграли.Если так хочется, чтобы напоминало ту самую форму, предлагаю написать на ней «СССР.». Но те победы — это история, хоть и приятная. У нас уже давно другая страна, другие футболисты и другой режим. Форма должна соответствовать национальному флагу. Может, тогда у наших футболистов появится больше патриотизма и любви к своей стране, и будет не так стыдно выходить на поле».
Среди болельщиков мелькают и такие мнения. Не всем понравилась такая расцветка.
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