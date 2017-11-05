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«Мы продолжаем жить советским прошлым». Как страна реагирует на новую форму сборной России

На чемпионате мира-2018 сборная России сыграет в красно-белых цветах. Это напоминает футболки, в которых команда СССР выступала на Олимпийских играх 1988 года.

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Вратарскую форму еще не представили, но в интернете уже опубликованы фотографии возможных цветов.

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Вот так отреагировали на новую форму сборной люди, связанные с командой.

Денис Глушаков: «Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед. В то же время дизайн футболки очень современный и технологичный. В новой форме будет комфортно играть».

Станислав Черчесов: «Новая форма подчеркивает преемственность поколений, а традиции очень важны в футболе, – приводит пресс-служба компании adidas слова Черчесова. – Будем надеяться, что новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут нам удачу».

Депутат Игорь Лебедев: «По опыту многих сборных заметно, что форма футболистов несет в себе оттенки национального флага, что подчеркивает их принадлежность своей стране. Мы же продолжаем жить советским прошлым. На предыдущем чемпионате у нас была форма бордового цвета, которая, по словам дизайнера, имела какую-то связь с цветом кремлевской стены, сейчас — форма, похожая на ту, что была на Олимпиаде в Сеуле, когда мы что-то там выиграли.Если так хочется, чтобы напоминало ту самую форму, предлагаю написать на ней «СССР.». Но те победы — это история, хоть и приятная. У нас уже давно другая страна, другие футболисты и другой режим. Форма должна соответствовать национальному флагу. Может, тогда у наших футболистов появится больше патриотизма и любви к своей стране, и будет не так стыдно выходить на поле».

Среди болельщиков мелькают и такие мнения. Не всем понравилась такая расцветка.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир Россия Глушаков Денис Черчесов Станислав
Комментарии (26)
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insider_retro
1509887700
Вымученная тема... Полезнее было бы понаблюдать, как страна реагирует на игру сборной, а не на форму!..)) Форма голов не забивает, ужас на соперника не наводит!... И уж тем более, не мотивирует современных игроков по былым победам!!..))
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Grom1987
1509888570
Главное как футболисты себя в ней чувствуют! Очень надеюсь на большую мотивацию на играх ЧМ 2018! Удачи всем нам)
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mutabor0992
1509890832
гаФФФно!!!Видать чуБайс приложил руку.
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777+
1509899354
Бразильцев в самые дешевые китаййские тряпки одень, они останутся бразильцами! А наши даже в шляпах от Кардена до немцев с испанцами не дотянут...)))
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Torvald64
1509901406
"По опыту многих сборных заметно, что форма футболистов несет в себе оттенки национального флага, что подчеркивает их принадлежность своей стране. ... Форма должна соответствовать национальному флагу. ..." Расскажите это, например, Голландцам. Или испанцам, которых на форме почти нет жёлтого, зато много синего. Немцы играют в чёрно-белой, хотя где у них белый цвет на флаге? И где синий у итальянцев?
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SKS6891
1509903543
Мразота антисоветская всплыла из своего болота, чтобы еще раз охаить советское прошлое. Какие же вы ничтожества. P.S. Нормальная форма.
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Серёга Краснодарский
1509905036
позорище. все страны играют в цветах своего флага и гордятся этим. А у нас как всегда командует педо....
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TUMS
1509908591
Следует напомнить этому депутату, что на олимпиаде в Сеуле выиграли мы не "что-то там", а золотые олимпийские награды. Пусть учит историю. Нормальная, привычная для нас форма.
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sochi-2013
1509910374
Папаша ходил Ленина выносить- вернулся с фингалом, а сынок хочет, чтобы мы вообще свою историю забыли и стали "Иванами, не помнящими родства"!!!
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Saxarok
1510038309
Хорошая форма! Своё прошлое нужно любить и гордится им! Тогда и другие будут нас уважать!
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