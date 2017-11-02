Фанатов «Спартака» и любых россиян не пускали на футбол в Севилье. Как это было

Болельщик «Спартака» Антон Субботин запланирован выезд в Севилью сразу после того, как появилась сетка группового этапа. Он взял отпуск, забронировал гостиницу и взял билеты на самолет. Это было в начале сентября. А потом случился гостевой матч с «Марибором», где спартаковские фанаты устроили беспорядки на трибунах. УЕФА в ответ на это открыл дисциплинарное дело, по итогам которого выписал клубу штраф и закрыл для россиян проход на матч 4-го тура с «Севильей».

Но Антон все равно поехал в Севилью. Сергей Беседин поговорил с ним и записал истории обо всем, что происходило в день матча.

«Билет не продали даже женщине, у которой тут вид на жительство, а муж − испанец»

«Когда пришло время лететь в Испанию, друзья отговаривали меня от этого путешествия. Говорили, нет смысла ехать, ведь все равно на матч никак не попадешь. У меня был выбор: отказаться от забронированной гостиницы и сдать обратно билет на самолет, потеряв немного денег − или же рискнуть, лететь в Севилью и уже там попытаться решить вопрос с проходом на стадион. Я выбрал второй вариант.

В столицу Андалусии я прилетел в понедельник. Сразу поднялось настроение из-за приятной теплой погоды. После московской сырости и холода теплый воздух меня взбодрил и прибавил энергии. Большую ее часть я собрался направить на поиски билета на матч. До игры оставалось еще больше двух дней, так что я был полон позитива. Понедельничный вечер я убил на достопримечательности Севильи. Погулял по городу, посмотрел на башню Хиральда, потом на местный кафедральный собор. После заказал экскурсию в крепость Алькасар, которую построили в XVI веке и где сейчас любит проводить время королевская семья, затем зашел в археологический музей.

Во вторник утром сразу поехал к кассам стадиона. Но эта поездка получилась бессмысленной и очень разочаровала. Билеты продавали только по паспортам: если у кого-то они были российскими, то сразу же отказывали. Возле касс я познакомился с другими болельщиками «Спартака», которые оказались в такой же неприятной ситуации.

Больше всего меня тронула история одного студента, который копил все лето деньги на свой первый еврокубковый выезд любимой команды, работал ради этого на стройке и мыл машины, добирался в Севилью автостопом − и тут такая штанга.

Обидно было и семье из Магнитогорска. Отец, мать и два сына близнеца приехали в Андалусию по особому поводу. Оба пацана закончили в этом году школу с золотыми медалями и поступили в Москву в МГИМО на бюджет. Родители решили сделать им за это подарок и подарить поездку в Севилью на выездной матч «Спартака». Тоже все забронировали и спланировали заранее. Когда они поняли, что на стадион не попасть, их разочарование нельзя было передать словами.

Дискриминация по паспортному признаку коснулась даже тех, кто не болеет за «Спартак», а поддерживает «Севилью». У кассы познакомился с парнем из Питера. Он с детства топит за «Зенит» и за «Севилью», потому что там когда-то гонял его любимый Кержаков. Он приехал на игру и хотел поддержать испанский клуб, но из-за российского паспорта билет ему не продали. Или вот еще один пример. Передо мной в очереди стояла женщина. У нее российский паспорт, но при этом она уже три года живет в Испании, у нее есть вид на жительство в этой стране, а муж – коренной испанец. Но даже эти аргументы ни на что не повлияли и ей отказали, как и всем нам».

«Из тысячи болельщиков человек 150 все же прорвались на стадик»

«Когда стало понятно, что легальным способом билет на матч не купить, многие начали искать другие варианты. Самый простой способ − перекупщики. Но в этот раз он не работал. Нас сразу предупредили, что стюарды на входе будут очень внимательно сверять данные владельца на билете с его паспортом (а все билеты именные). Поэтому рисковать нет смысла.

Был еще вариант взять в аренду сезонный абонемент у местных. Но это тоже все сравнимо с игрой в рулетку. Если просекут – то все равно не пустят. Очень жестко подошел к этому и сам испанский клуб. Как только они вычисляли, что кто-то из их болельщиков продавал билет русским или давал свой абонемент, их тут же штрафовали на 200 евро.

В одном из баров уже за пару часов до матча я познакомился с Олегом из Химок и севильцем Мигелем. Эти ребята работают вместе в одном крупном холдинге. У Мигеля есть друг Пабло, который уехал на месяц в командировку в Португалию и на этот матч никак не попадал. Испанец захотел помочь своему русскому коллеге: поехал домой к товарищу, жена Пабло передала ему абонемент.

Но испано-русская операция провалилась. Стюард сразу вычислил, что Олег – это не Пабло. Все закончилось тем, что абонемент Пабло конфисковали без возврата денег. «Даже не знаю, что теперь делать и как я буду смотреть в глаза другу после всего, что случилось. Как теперь вернуть абонемент? Купить новый? Это тоже невозможно в середине сезона. Я не хотел заработать на этом, не продавал ничего. Просто хотел помочь коллеге из России», − почти плакал Мигель, не зная как теперь найти выход из такой неприятной ситуации.

В день матча в Севилью приехало около 1000 болельщиков «Спартака». Испанцы поняли, что можно хорошо заработать. Для тех, кто готов был рискнуть – предлагали на день в аренду клубные абонементы по 100 евро. При этом, как в случае с Мигелем, рисковали оба. Продавец мог лишиться клубного абонемента до конца года, а покупатель – не попасть на матч и остаться с кусочком пластика вместо денег. Были и те, кто предлагал билеты на матч. Их цена варьировалась в пределах 300 евро.

Самый верный способ попасть на матч – купить спонсорский билет. Как нам объясняли, там немного другая система при проходе не стадион и у спонсоров паспорта не проверяют. Но цена такого билета за день до игры была 500-600 евро. Выложить такие деньги за полтора часа удовольствия – не всем по карману. Из той тысячи болельщиков, примерно человек 150 все же прорвались на стадик. Кто-то раскошелился на дорогие спонсорские билеты, кто-то сумел проскочить через секьюрити на входе, кому-то просто повезло, как в казино, и его паспортные данные не сверяли с теми, что на билете».

«Методы наказания УЕФА как при коммунизме в СССР»

«За пару часов до матча я понял окончательно, что нормальным путем билет мне не достать, а покупать спонсорский за 500-600 евро не было особого желания и возможности. Хотел зарезервировать себе и своим друзьям столик в одном из местных баров. Но это тоже оказалось непросто. Только с третьей попытки нам удалось найти небольшой бар, потому что везде все было забито. Но без живого футбола на стадионе я все же не остался. Как и почти все, кто приехал 1 ноября в Севилью, мы пошли на матч юношеской Лиги чемпионов. Нас было около 800 человек.

Это был классный матч. Я получил огромное удовольствие и от футбола, и от того, что было на трибунах. Мы поддерживали наших пацанов, а на трибунах и по всему стадиону расклеивали стикеры и развешивали баннеры с критикой в адрес УЕФА. Даже матч юношей получился скандальный. После того, как «Спартак» вырвал ничью, все футболисты рухнули на газон, изображая симуляцию. Это был классный ответ испанцам за то, что они творили и в выездном матче, и в домашнем.

Хоть в итоге я и не попал на стадион, но этот выезд мне запомнится надолго. Он получился самым необычным, потому еще ни разу в моей практике не было такого, что я приехал в другой город, но не попал на стадион.

Жаль только ребят из Магнитогорска, студента, работавшего все лето и других таких людей, которые не попали на игру. Почему мы все должны страдать из-за одного человека, который стрелял в Мариборе из ракетницы? Вроде бы на дворе XXI век, демократия, а методы наказания УЕФА как при коммунизме в СССР: если один сделал что-то не так, то накажут весь цех, бригаду или колхоз».

«Севилья» надолго запомнит «Спартак». Даже после победы