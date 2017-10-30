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«Локомотив» сейчас очень крутой. Вот доказательства

Обыграл всех конкурентов

В первом круге «Локомотив» обыграл «Зенит», ЦСКА, «Урал», «Спартак», «Краснодар» и «Арсенал» – это последовательно команды со второго по седьмое место в турнирной таблице. Особенно впечатляет выездная статистика: с «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» Юрий Семин разобрался именно на их стадионах. Лунев и Акинфеев получили в свои ворота по три мяча, а Селихов – все четыре.

Реанимировал карьеру Фарфана

Покупка немолодого нападающего, который уже уехал доигрывать в Саудовскую Аравию, выглядела как минимум спорной. Но сейчас уже не возникает сомнений: с Фарфаном «Локо» попал в десятку.

Вчерашний матч с «Зенитом» еще раз доказал, что не все в футболе решают деньги. Фарфан, который обошелся железнодорожникам в ноль рублей, забил два гола и оформил голевой пас на Миранчука. А вот дорогостоящий состав хозяев так и не смог распечатать Гилерме.

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Создал атакующую связку из братьев

Братья Миранчуки – одно из главных открытий нынешнего сезона. Если еще год назад фамилия «Миранчук» звучала разве что в новостях о жадных агентах, то сегодня мы произносим ее в восторженных тонах – и исключительно по футбольному поводу.

Кстати, суммарная клаусула за Алексея и Антона составляет всего 15 миллионов евро (8 за первого и 7 – за второго), так что «Локо» нужно срочно давать братьям улучшенные контракты и увеличивать отступные.

Вернул интригу в чемпионат

С самого первого тура только и разговоров о грядущем чемпионстве «Зенита», но поступательное движение «Локомотива» вперед нарушило уверенность Роберто Манчини в завтрашнем дне.

Сегодняшняя команда Семина действительно напоминает его чемпионские коллективы начала нулевых: она цинична, безжалостна в контратаках и сверкает россыпью молодых талантов. Сычев, Измайлов и Билялетдинов тогда ≈ Миранчуки, Лысов и Баринов сейчас. Юрий Палыч вспомнил прошлое и закатил напоследок крутую вечеринку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Подарил голы Мануэля Фернандеша

Украшение игры «Локомотива» – прекрасные страйки Мануэля Фернандеша, которые он выдает чуть ли не постоянной основе. Гол в ворота Селихова – это вообще за гранью дозволенного.

Кстати, помимо всего прочего «Локомотив» классно ведет соцсети. Например, после вчерашней капитуляции Питера твиттер «Локо» выкатил забавный прогноз погоды.

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А перед игрой с «Краснодаром» железнодорожники потроллили споткнувшихся конкурентов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Фернандеш Мануэль Фарфан Джефферсон Гилерме Миранчук Алексей Миранчук Антон Баринов Дмитрий Лысов Михаил Семин Юрий
Комментарии (11)
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KalterJax
1509358352
Мы выиграли у Зенита в гостях последний раз, аж в 2004 году, но тот год чемпионский! история движется по спирали, хотелось бы чтобы и тут она повторилась!
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KalterJax
1509358443
А вообще классно будет, если мы выиграем чемпионат, а мясо Кубок, считай махнулись титулами! и будет реванш за поражение в суперкубке! эх мечты, мечты!
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Ivan7107
1509358871
Что то есть, но чемпион врядли, с командами из подвала таблицы особенно на выезде не всегда уверенно играют, да и 2 игрока которые мне не нравятся из за своего нулевого креатива это денисов и тарасов , мяч держать не умеют и медленные.
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BRO_football
1509361301
Всего то нужно было выгнать эту старую каргу Смородскую, посадить на её место нормальных людей и результат налицо!
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multiscan
1509361488
За зимнюю паузу разбегутся лидеры, как это было и раньше, и вот нам всем и чемпионство. Надо постараться сохранить состав, укрепить оборону(да и нападение тоже неплохо бы). Неплохо бы поработать над устойчивостью игры на нескольких фронтах, а то в чемпионате всё неплохо, а из еврокубков - быстрый вылет.
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TUMS
1509375598
Пока Локомотив выглядит прилично, в отличии от ЦСКА, Зенита и Спартака.
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mihail200606
1509388490
молодцы, че сказать.. даже несмотря на , как пишут, не очень хорошие отношения Шпалыча и президента клуба... искренне порадуюсь , если победят в чемпе..
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Zubo
1509403763
Господи, радость то какая , наказали бабло , хотя ни Дриуси ни Паредес в матче не участвовали, поэтому сравниваем Миранчуков Алексея и Антона за 15 миллионов, a сколько за Ригони , 10 ? но всё равно , счастье то какое, у Зенита первый раз за то ли 13 толи 15 лет выиграли, не по себе немного, смотря на вас, ну ладно , поздравляем ! Удачи вам , дерзайте ! Новых успехов ! Достижений ! ... ... Начал даже переживать за вас, вам так мало нужно ??? Да забыл спросить , а как вы до 57-й минуты играли, не забыли , герои ? Наверное круто !
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спанчес
1509427839
че то в европе кисло играете
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alex kidn
1511544972
Только Локо только победа
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