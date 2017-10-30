«Локомотив» сейчас очень крутой. Вот доказательства

Обыграл всех конкурентов
В первом круге «Локомотив» обыграл «Зенит», ЦСКА, «Урал», «Спартак», «Краснодар» и «Арсенал» – это последовательно команды со второго по седьмое место в турнирной таблице. Особенно впечатляет выездная статистика: с «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» Юрий Семин разобрался именно на их стадионах. Лунев и Акинфеев получили в свои ворота по три мяча, а Селихов – все четыре.
Реанимировал карьеру Фарфана
Покупка немолодого нападающего, который уже уехал доигрывать в Саудовскую Аравию, выглядела как минимум спорной. Но сейчас уже не возникает сомнений: с Фарфаном «Локо» попал в десятку.
Вчерашний матч с «Зенитом» еще раз доказал, что не все в футболе решают деньги. Фарфан, который обошелся железнодорожникам в ноль рублей, забил два гола и оформил голевой пас на Миранчука. А вот дорогостоящий состав хозяев так и не смог распечатать Гилерме.
Создал атакующую связку из братьев
Братья Миранчуки – одно из главных открытий нынешнего сезона. Если еще год назад фамилия «Миранчук» звучала разве что в новостях о жадных агентах, то сегодня мы произносим ее в восторженных тонах – и исключительно по футбольному поводу.
Кстати, суммарная клаусула за Алексея и Антона составляет всего 15 миллионов евро (8 за первого и 7 – за второго), так что «Локо» нужно срочно давать братьям улучшенные контракты и увеличивать отступные.
Вернул интригу в чемпионат
С самого первого тура только и разговоров о грядущем чемпионстве «Зенита», но поступательное движение «Локомотива» вперед нарушило уверенность Роберто Манчини в завтрашнем дне.
Сегодняшняя команда Семина действительно напоминает его чемпионские коллективы начала нулевых: она цинична, безжалостна в контратаках и сверкает россыпью молодых талантов. Сычев, Измайлов и Билялетдинов тогда ≈ Миранчуки, Лысов и Баринов сейчас. Юрий Палыч вспомнил прошлое и закатил напоследок крутую вечеринку.
Подарил голы Мануэля Фернандеша
Украшение игры «Локомотива» – прекрасные страйки Мануэля Фернандеша, которые он выдает чуть ли не постоянной основе. Гол в ворота Селихова – это вообще за гранью дозволенного.
Кстати, помимо всего прочего «Локомотив» классно ведет соцсети. Например, после вчерашней капитуляции Питера твиттер «Локо» выкатил забавный прогноз погоды.
А перед игрой с «Краснодаром» железнодорожники потроллили споткнувшихся конкурентов.
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