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Главное дерби Франции – это мощь. Даже «ПСЖ» трудно

«Марсель» – «ПСЖ» – главное дерби чемпионата Франции, которое всегда получается горячим, эмоциональным и зубодробительным. Несмотря на то, что сейчас команды находятся в разных весовых категориях, поездка на «Велодром» по определению не обещала парижанам легкой прогулки. Так и получилось: «ПСЖ» впервые в сезоне едва не проиграл, а Неймар наконец почувствовал, что Лига 1 – это не такой уж и курорт.

О ненависти, которую болельщики «Марселя» испытывают к «ПСЖ», исчерпывающе рассказывает это видео:

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Неймара забрасывали различными предметами каждый раз, когда он подавал угловой.

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В итоге бразилец не вытерпел и при счете 2:1 в пользу «Марселя» отхватил две желтые карточки за три минуты. Это первое удаление, которое самый дорогой игрок в истории футбола заработал за «ПСЖ».

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Ничью для парижан вытащил фантастический удар Эдинсона Кавани со штрафного.

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В твиттере уже шутят, что уругваец наверняка обрадовался удалению Неймара.

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Французское Ле Классик – это всегда горячо!

Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Марсель Кавани Эдинсон Густаво Луис Неймар Товен Флориан
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кошмарик
1508710341
Кавани - красавчЕг!! Эдинсон рулит!!!
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Docentusa
1508733694
Супер удар!
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Karpathian
1508736675
Хороший матч
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Mark68
1508737593
Каванни "работяга" и он круче "смотрится" в ПСЖ чем Неймар.
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insider_retro
1508738824
Всем трудно!!..)) И у ПСЖ кто-нибудь изредка будет отгрызать очки...))
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xxJack
1508741959
Запись гола с телевизора.Как не с телефона!Бомбардир снова удивляет!
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kanosa
1508758243
Вот и в первом сложном матче все увидели ху из ху
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qery
1508762252
Дерби - это матч между командами из одного города!!!! Хватит к дерби все более-менее значимые матчи приплетать.
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