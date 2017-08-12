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  • Мбаппе уходит в «ПСЖ» за 160 миллионов. Что нужно знать о трансфере

Мбаппе уходит в «ПСЖ» за 160 миллионов. Что нужно знать о трансфере

«Монако» – всего лишь трамплин

Килиану Мбаппе понадобился всего один сезон, чтобы перерасти уровень «Монако» и заслужить внимание со стороны «Барселоны», «Реала» и других грандов. Вместе с монегасками 18-летний форвард стал чемпионом Франции, вышел в полуфинал Лиги чемпионов и заслужил внимание всего мира не по годам зрелой игрой.

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То, как Мбаппе деконструировал «Манчестер Сити» и «Боруссию», уже вошло в историю: он стал единственным игроком в мире, забившим во всех четырех своих первых матчах в плей-офф ЛЧ. И даже Буффон потом не ушел без пробоины, оставленной Мбаппе в его статистике.

Вариант с «ПСЖ» – неожиданная история

Еще в начале лета о переходе Мбаппе в «ПСЖ» почти никто не говорил – большинство слухов связывало новую французскую звезду с мадридским «Реалом». В прессе упорно муссировалась информация о том, что в Мадриде уже договорились о переходе Килиана за 120 тире 180 миллионов; недавно Зинедину Зидану даже пришлось оправдываться: «Могу сказать точно, что он не мой игрок. Больше мне нечего добавить на этот счет».

В этих слухах частично виноват сам Мбаппе, заявивший в середине июня, что «перейдет в «Реал» или вообще никуда не перейдет». Но теперь, видимо, планы игрока на ближайший сезон поменялись.

Кто уже сообщил о переходе форварда в «ПСЖ»?

Французское издание Telefoot и испанская Marca уверены: Мбаппе вот-вот станет игроком парижан. Telefoot выдвинул реалистичную версию: на решение Мбаппе серьезно повлиял трансфер Неймара. Кроме того, футболисту позвонил президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи и лично склонил его к переходу.

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Детали трансфера уже известны: парижане заплатят за Мбаппе 160 миллионов евро, не считая бонусов; зарплата игрока в новом клубе составит 1,5 млн евро в месяц (18 млн в год). По сравнению с деньгами, уплаченными за Неймара, эти цифры кажутся умеренными.

Зачем Мбаппе понадобился Парижу?

Совершенно точно не затем, чтобы ослабить конкурента. Внутренние успехи уже не интересуют Париж – главная команда Франции хочет выиграть Лигу чемпионов. Мбаппе – это нападающий, способный обеспечить качество в играх на выбывание, где «ПСЖ» так часто не везет или не хватает одного точного удара. Помните выход Кавани на ворота Тер Штегена, который мог похоронить «Барсу», лишив ее шансов на исторический камбэк? Именно для конвертации подобных моментов в голы Париж и покупает Мбаппе.

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«Последствия 6:1: «ПСЖ» сходит с ума и покупает Неймара, Мбаппе и (вероятно) Облака. «Барса» проигрывает 0:3 в следующем раунде и теряет своего второго лучшего игрока».

Неймар, Дракслер, Кавани, Ди Мария, а теперь еще и Мбаппе – атакующий потенциал «ПСЖ» не просто зашкаливает, он аномален. Ребрендинг атакующих сил обойдется Парижу в безумные 380 миллионов. Зато теперь в гости к команде Эмери официально можно не ехать – все равно получишь три-четыре мяча в свои ворота.

12 главных звезд чемпионата Франции

Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Монако Мбаппе Килиан
Комментарии (25)
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giluxa1963
1502544140
и финансовый лимит им пофиг
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mikitka
1502549260
в ПСЖ больше хайпа, чем в Реале... Неймар и все дела
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mihail200606
1502550322
мир сходит с ума...
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КонтриК
1502552182
Походу Россия не обгонит Францию в ближайшие годы по коэффициенту, а так хотелось...
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STAFOR13
1502552506
и что это за бред? ПСЖ просто даёт деньги игрокам и они выкупают свои контракты, ффп не соблюдается, таким образом раз ФИФА наплевать, Зениту можно дать зелёный свет и закупаться так же, что бы догнать Францию в рейтинге ФИФА, то получается не честно, ведь щас для большинства игроков финансы на 1м месте, потом только уровень чемпионата и тд...
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сасас
1502555182
Когда лидер команды чемпиона переходит во вторую команду чемпионата, не как кроме как алчное ЧМО его не назвать
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сасас
1502555221
А ПыСыЖэ в любом случае отсосет в ЛЧ
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Almazovich
1502580515
Успехов Мбаппе! ПСЖ укрепляется!
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вместе с ЦСКА
1502603777
неймар + мбапе.... ПСЖ хочет лигу чемпионов взять... в защите то норм?
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Tsigan
1502698517
К сожалению и футбол стал развратным!!! Где та знаменитая школа АЯКСА? Она просто не выдержала финансовый беспредел устроенный сильными мира сего. Настоящий болельщик,настоящий ценитель футбола никогда не будет болеть за такие клубы как ПСЖ,МАН СИТИ,ЧЕЛСИ...... Футбол это НАПОЛИ БОРУССИЯ МОНАКО АТЛЕТИКО.......!
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