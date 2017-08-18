Паулиньо сменил Неймара в «Барселоне». Таблица летних трансферов Примеры

Реал Мадрид

Пришли: з. Эрнандес (Атлетико), з. Вальехо (Айнтрахт, Германия, из аренды), п. Себальос (Реал Бетис), п. Льоренте (Алавес, из аренды), н. Майораль (Вольфсбург, Германия, из аренды)

Ушли: в. Янес (Хетафе), з. Льоренте (Реал Сосьедад), з. Пепе (Бешикташ, Турция), з. Коэнтрау (Спортинг, Португалия, в аренду), з. Данило (Манчестер Сити, Англия), п. Хамес Родригес (Бавария, Германия, в аренду), п. Бургуи (свободный агент), н. Диас (Лион, Франция), н. Мората (Челси, Англия)

Барселона

Пришли: з. Вермален (Рома, Италия, из аренды), з. Дуглас (Спортинг Хихон, из аренды), з. Семеду (Бенфика, Португалия), з. Марлон (Флуминенсе, Бразилия), п. Деулофеу (Эвертон, Англия), п. Сампер (Гранада, из аренды), п. Паулиньо (Гуанчжоу, Китай), н. Мунир (Валенсия, из аренды)

Ушли: в. Масип (свободный агент), з. Матье (Спортинг, Португалия, свободный агент), п. Тельо (Бетис), н. Неймар (ПСЖ, Франция)

Атлетико

Пришли: в. Вернер (Бока Хуниорс, Аргентина, из аренды), з. Сикейра (Валенсия, из аренды), н. Вьетто (Севилья, из аренды), п. Витоло (Севилья), н. Сантос Борре (Вильярреал, из аренды), н. Ндиайе (Тенерифе, из аренды)

Ушли: в. Морейра (Брага, Португалия, в аренду), з. Эрнандес (Реал), з. Манкильо (Ньюкасл, Англия), з. Веласкес (Хетафе, в аренду), п. Тиаго, н. Черчи (оба – свободные агенты), п. Витоло (Лас-Пальмас, в аренду), п. Оливер Торрес (Порту, Португалия), п. Краневиттер (Зенит, Россия), п. Жота (Вулверхэмптон, Англия, в аренду), п. Менса (Касымпаша, Турция, в аренду), н. Ндиай (Хетафе), н. Борре (Ривер Плейт, Аргентина)

Севилья

Пришли: з. Кьяер (Фенербахче, Турция), з. Корчиа (Лилль, Франция), п. Банега (Интер, Италия), п. Хесус Навас (Манчестер Сити, Англия, свободный агент), п. Писарро (Тигрес, Мексика), н. Нолито (Манчестер Сити, Англия), н. Муриэль (Сампдория, Италия), н. Муньос (Леванте, из аренды)

Ушли: з. Мариано (Галатасарай, Турция), з. Тремулинас (свободный агент), з. Рами (Марсель, Франция), п. Иборра (Лестер, Англия), п. Витоло (Атлетико), п. Кристофоро (Фиорентина, Италия), п. Насри (Манчестер Сити, Англия, из аренды), н. Вьетто (Атлетико, из аренды), н. Йоветич (Интер, Италия, из аренды), н. Коноплянка (Шальке, Германия), н. Муньос (Альмери, в аренду)

Вильярреал

Пришли: в. Фернандес (Порту, Португалия), з. Семеду (Спортинг, Португалия), з. Адриан Марин (Леганес, из аренды), п. Форнальс (Малага), п. Ндиайе (Халл Сити, Англия, из аренды), н. Унал (Манчестер Сити, Англия), н. Бакка (Милан, Италия)

Ушли: з. Муссачио (Милан, Италия), з. Иньигес (Реус Депортиу, свободный агент), н. Адриан, з. Ангел (оба – Порту, Португалия, из аренды), п. Педраса (Алавес, в аренду), п. Дос Сантос (Лос-Анджелес Гэлакси, США), п. Эспиноза (Бока Хуниорс, Аргентина, в аренду), п. Афиф (Эйпен, Бельгия, в аренду), н. Борре (Атлетико, из аренды), н. Сольдадо (Фенербахче, Турция)

Реал Сосьедад

Пришли: з. Льоренте (Реал), п. Пардо (Бетис, из аренды), п. Янузай (Манчестер Юнайтед, Англия)

Ушли: з. Берчиче (ПСЖ, Франция), з. Залдуа (Леганес, в аренду), з. Эрнандес (Алавес, в аренду), з. Гонсалес (свободный агент), п. Пабло (Эйбар), н. Вела (Лос-Анджелес, США)

Атлетик Бильбао

Пришли: в. Эррерин, п. Лопес (оба – Леганес, из аренды), п. Весга (Спортинг Хихон, из аренды), п. Акетче (Кадис, из аренды), н. Кике (Нумансия, из аренды),

Ушли: в. Ираисос (Жирона), з. Ириондо (Гранада, в аренду), з. Жил, з. Элустондо, п. Эрасо (все – свободные агенты)

Эспаньол

Пришли: в. Лопес (Милан, Италия), в. Пау Лопес (Тоттенхэм, Англия, из аренды), з. Марио Эрмосо (Реал Мадрид Кастилья), з. Налдо (Краснодар, Россия), п. Гранеро (Реал Сосьедад, свободный агент), н. Пьятти (Валенсия), н. Гарсия (Аль-Райан, Катар)

Ушли: в. Роберто (Малага, в аренду), з. Дуарте (Алавес), з. Альварес (Арсенал, Россия, свободный агент), з. Корреа (Кадис), з. Рейес (Порту, Португалия, из аренды), п. Хордан (Эйбар), п. Пьятти (Валенсия, из аренды), п. Рейес, п. Сальва Севилья (оба – свободные агенты), н. Силла (Эйпен, Бельгия), н. Кайседо (Лацио, Италия), н. Монтаньес (Тенерифе)

Алавес

Пришли: в. Сивера (Валенсия Б), з. Дуарте (Эспаньол), з. Эли (Милан, Италия), з. Эрнандес (Реал Сосьедад в аренду), з. Марипан (Универсидад, Чили), п. Педраса (Вильярреал, в аренду), п. Бургуи (Реал), п. Э.Зидан (Реал), п. Сегадо (Атлетико Малагеньо, свободный агент), н. Демирович (РБ Лейпциг, Германия), н. Рубен Собрино (Манчестер Сити, Англия), н. Вакасо (Панатинаикос, Греция)

Ушли: з. Фемения (Уотфорд, Англия), з. Эрандес (Атлетико, из аренды), з. Феддаль (Реал Бетис), п. Мендес (Крус Асуль, Мексика), п. Сегадо (Рудеш, Хорватия), п. Гарсия (Леганес), п. Льоренте (Реал, из аренды), п. Камараса, н. Дейверсон (оба – Леванте, из аренды), н. Торкеро (Сарагоса)

Эйбар

Пришли: в. Дмитрович (Алькоркон), в. Йоэль (Валенсия), з. Оливейра (Спортинг, Португалия), з. Анхель (Порту, Португалия), п. Алехо (Алькоркон), п. Хордан (Эспаньол), н. Эрвиас (Реал Сосьедад), н. Чарлес (Малага)

Ушли: в. Фелипе (Толедо, свободный агент), з. Лежен (Ньюкасл, Англия), з. Луна (Леванте), з. Дос Сантос (свободный агент), п. Адриан (Малага), п. Серхио Гарсия (Баракальдо, свободный агент)

Малага

Пришли: в. Прието (Эспаньол, в аренду), в. Генен (Галатасарай, Турция), з. Хуанкар (Брага, Португалия), з. Д.Гонсалес (Севилья), з. Байсс (Ницца, Франция), п. Адриан (Эйбар), п. Чеккини (Банфилд, Аргентина), н. Бастон (Суонси, Англия, в аренду)

Ушли: в. Камени (Фенербахче, Турция), в. Очоа, п. Дуда (оба – свободные агенты), в. Бойко (Бешикташ, Турция, из аренды), з. Демикелис, з. Велигтон (оба завершили карьеру), з. Льоренте (Реал, из аренды), п. Камачо (Вольфсбург, Германия), п. Форнальс (Вильярреал), п. Орта (Брага, Португалия, свободный агент), н. Сандро (Эвертон, Англия), н. Чарлес (Эйбар)

Валенсия

Пришли: в. Нето (Ювентус, Италия), п. Орельяна (Сельта), п. Максимович (Астана, Казахстан), н. Негредо (Мидлсбро, Англия, из аренды), н. Дзадза (Ювентус, Италия, выкуп контракта)

Ушли: в. Райан (Брайтон, Англия), в. Йоэл (Эйбар), в. Диего Алвес (Фламенго, Бразилия), з. Мангала (Манчестер Сити, Англия, из аренды), з. Адерлан Сантос (Сан-Паулу, Бразилия, в аренду), з. Сикейра (Атлетико, из аренды), п. Перес (Ривер Плейт, Аргентина), п. Суарес (Уотфорд, Англия, из аренды), н. Негредо (Бешикташ, Турция), н. Мунир (Барселона, из аренды), н. Пьятти (Эспаньол)

Сельта

Пришли: з. Лоботка (Нордшелланд, Норвегия), п. Хозабед (Фулхэм, Англия), н. Гомес (Дефенсор, Уругвай)

Ушли: з. Лемос (Ланс, Франция), з. Планас (Жирона, свободный агент), п. Орельяна (Валенсия), п. Мадинда (Астерас, Греция), п. Диас (свободный агент), н. Росси (Фиорентина, Италия, из аренды), н. Педро Мартин (Реал Мурсия, свободный агент), н. Бонгонда (Трабзонспор, Турция, в аренду), н. Росси (Фиорентина, Италия, из аренды)

Лас-Пальмас

Пришли: в. Чичизола (Специя, Италия), з. Наварро (Альмерия), п. Витоло (Атлетико, в аренду), п. Толедо (Депортиво Мальдонадо, Уругвай, в аренду), н. Кальери (Депортиво Мальдонадо, Уругвай, в аренду), н. Араухо (АЕК, Греция, из аренды),

Ушли: в. Варас (Гранада), з. Лопес (АЕК, Греция), п. Меса (Суонси, Англия), п. Монторо (Гранада), п. Боатенг (свободный агент), н. Ливайя (АЕК, Греция, в аренду), н. Хесе (ПСЖ, Франция, из аренды), н. Фигероа (Толедо), н. Тирон (Тенерифе)

Бетис

Пришли: з. Барраган (Мидлсбро, Англия, в аренду), з. Феддаль (Алавес), з. Амат (Суонси, в аренду), п. Камараса (Леванте), п. Гуардадо (ПСВ, Голландия), п. Гарсия (Зенит, Россия), п. Тельо (Барселона), п. Будебуз (Монпелье, Франция), н. Леон (Осасуна),

Ушли: в. Эррера (Осасуна, свободный агент), з. Мартинес (Гранада), з. Пиччини (Спортинг, Португалия), з. Дани Себальос (Реал), п. Петрос (Сан Пауло, Бразилия), п. Портильо, п. Пачеко, з. Бруно (все – Хетафе), п. Пардо (Реал Сосьедад, из аренды), п. Жонас Мартен (Страсбур, Франция), п. Сехудо (Вестерн Сидней, Австралия, свободный агент), н. Алегрия (Леванте, в аренду)

Депортиво

Пришли: з. Шер (Хоффенхайм, Германия), з. Валентин (Химнастик), п. Гильерме (Удинезе, Италия), п. Вальверде (Реал, в аренду), п. Баккали (Валенсия, в аренду), н. Лопес (Порту, Португалия, в аренду)

Ушли: в. Люкс (Ривер Плейт, Аргентина), з. Лаур (Алькоркон), з. Инсуа (Шальке, Германия), з. Жиль (Астон Вилла, Англия, из аренды), з. Пьер (Леванте, в аренду), п. Алекс Бергантиньос (Спортинг Хихон, в аренду), п. Файсал Фаджр (Хетафе), п. Джон (Бенфика, Португалия, из аренды), н. Риера (Сидней, Австралия), н. Какута (ХБ Форчун, Китай, из аренды)

Леганес

Пришли: в. Шампань (Олимпо, Аргентина, в аренду), з. Муньос (Дженоа, Италия), з. Сиовас (Олимпиакос, Греция), з. Тито (Гранада), в. Куэльяр (Спортинг Хихон), з. Гарсия (Алавес), з. Залдуа (Реал Сосьедад, в аренду), з. Дос Сантос (Эйбар), п. Эрасо (Атлетик), п. Гумбау (Барселона Б)

Ушли: в. Эррерин (Атлетик, из аренды), з. Инсуа (Депортиво, из аренды), з. Диас (Гранада), п. Мартин (свободный агент), п. Саму (Рубин, Россия, из аренды), п. Буэно (Порту, Португалия, из аренды), н. Лусиано (Коринтианс, Бразилия, из аренды)

Леванте

Пришли: в. Ойер (Гранада), з. Луна (Эйбар), з. Пьер (Депортиво, в аренду), п. Барди (Уйпешт, Венгрия), п. Дукуре (Метц, Франция), п. Лукич (Торино, Италия, в аренду), н. Алегрия (Бетис, в аренду), н. Боатенг (Морейренсе, Португалия), н. Иви (Севилья)

Ушли: з. Савельич (Альбасете, в аренду), п. Камараса (Бетис), п. Инса (Джохор, Малайзия), п. Эспиноза (Гранада, в аренду), п. Рубен Гарсия (Спортинг Хихон, в аренду), н. Касадесус (Тенерифе), н. Дейверсон (Палмейрас, Бразилия)

Жирона

Пришли: в. Ираисос (Атлетик), в. Хосе Суарес (Барселона Б), з. Планас (Сельта), з. Эспиноза (Мидлсбро, Англия), п. Булайя (Бастия, Франция), п. Луис, п. Гарсия, н. Морено (все – Манчестер Сити, Англия, в аренду), н. Стуани (Мидлсбро, Англия)

Ушли: в. Рене (Альмерия), в. Оливерос (Ллейда), з. Мас (Олот), з. Мари, з. Ангелино (оба – Манчестер Сити, Англия, из аренды), п. Виванкос (Мурсия), п. Корис (Осасуна, в аренду), н. Луонго (Интер, Италия, из аренды), н. Санчон (Сабадель), н. Эррера (Луго)

Хетафе

Пришли: в. Манойлович (Црвена Звезда, Сербия), в. Янес (Реал), з. Оливера (Атлетико, Уругвай), з. Бруно (Бетис), з. Джене (Синт-Трюйден), п. Портильо, п. Пачеко (оба – Бетис), п. Файсал Фаджр (Депортиво), п. Хименес (Реал Мадрид Кастилья), п. Сибасаки (Тенерифе), н. Чули (Альмерия), н. Родригес (Сарагоса), н. Анхель Родригес (Сарагоса), н. Ндиайе (Атлетико, Испания)

Ушли: в. Гарсия (Райо Вальекано, в аренду), з. Пенья (Лорка), п. Фустер (завершил карьеру), п. Буэндиа (Культураль Леонеса, в аренду), н. Скепович (Спортинг Хихон, в аренду)