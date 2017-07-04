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  • «Ой, какие вы чувствительные». Станислав Черчесов дает очень странные интервью

«Ой, какие вы чувствительные». Станислав Черчесов дает очень странные интервью

– В чем причина быстрого пропущенного мяча во встрече с Португалией? Мандраж?

– У кого что болит, как говорится. У вас был мандраж, значит, раз спрашиваете. Гол? Была подача, мы прозевали игрока. И не только мы его зеваем, судя по «Золотым мячам». Португальцы хорошо играли и забили гол.

Примерно так Станислав Черчесов отвечает на каждый вопрос по игре сборной России. Высокомерие, сухость, закрытость – три медийных качества главного тренера российской команды, которые он выставляет напоказ. Во время любого интервью и при каждом ответе Черчесов может даже посмеяться, но делает это скорее для смены темы и отвода удара. Даже когда Черчесов оказался в студии «Матч ТВ», то больше чем за полчаса разговора не раскрыл фактически ничего. Ниже приведем семерку фраз Станислава Черчесова, после которых с ним хочется перестать общаться. Вот так он давит на журналистов и уходит от прямых ответов на конкретные вопросы.

1) Кто вам это сказал?

2) Дело не в этом.

3) Наверное, вы над этим не думали.

4) Такими категориями вы можете жонглировать, но не я.

5) Ой, какие вы чувствительные.

6) Еще раз повторяю.

7) Я бы не ставил это во главу угла.

Когда Черчесов работал в Польше, все его послематчевые интервью превращались в настоящее шоу. Он предлагал журналистам самим отвечать на вопросы, а весь их интерес сводил к шуткам. Польской публике это было смешно, в России тоже не воспринимали слова Черчесова всерьез. «Жизнь такая штука, где только на позитиве можно что-то делать. Не хочешь? Иди в темное царство тогда», – слова тренера с одной из пресс-конференций в «Легии». Он не стеснялся подкалывать журналистов на грани фола: «У тебя есть жена? Кто тебя разглядел?» Сейчас тренеру сборной приходится следить за словами, но лучше его ответы от этого не стали.

«Легия» отвечала за выходки Черчесова классным результатом. Сборная России не вышла из группы на Кубке конфедераций. Кому отвечать теперь?

Статистика сборной при Черчесове. Увольняем его?

Кубок конфедераций Россия
Комментарии (66)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bashnat013
1499183062
Его и футболисты понять не могут ,только Мутко понимает что он там говорит
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dimar
1499184242
Блин, а как ещё можно отвечать на такие тупые вопросы? Иногда кажется, что у журналистов мозг трёхлетнего ребёнка, такую ересь спрашивают. Хотя может быть у них мадраж?)
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vladik12
1499187590
Полагаю, ни один тренеришка сборной не вызывал такое отвращение, как Стас. Даже Адвокат, который приехал откровенно заработать лаве, более трепетно относился к фанатью и СМИ.
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VSt
1499188466
Да ладно, его не в краснобаи пригласили. Пусть тренирует, потрепаться и без него есть кому. Его косноязычие это проблема журналистов. Болельщикам нужен результат. Ждем!
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Диктор
1499191652
Коней на переправе не меняют.
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alex1951
1499192744
А что есть повод Черчеса хвалить? самовлюбленный .кавказский хамовитый индюк! Где результат? Его нет! Только результат является оценкой труда тренера, А Черчес уже нервничает,оттуда его быдловская реакция..
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grafff
1499196071
только Бердыев спасёт сборную
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alp
1499196748
черчес такими выражениями защищается.. а хер ли остается, если тренер сборной из него получился похожим на говно
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raritet
1499199280
Конечно, Черчесов далеко не Спалетти. Мистер умел общаться с прессой. Но от него и требуется в первую очередь результат , а остальное не так уж важно. В эпоху когда каждый мальчик еще не отрастивший себе усики с видом знатока ведет передачи о футболе и каждая домохозяйка начинает рулить МАТЧ ТВ, вполне можно понять человека , который не ляля-тополя, а жизнь свою связавший с футболом и вот ему приходиться отвечать на всякие вопросы прессы. А они , нужно сказать , не всегда бывают по теме. А о культуре некоторых журналистов можно судить по элементарному незнанию русского языка. Так что , это статья мало о чем говорит болельщику.
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Nesterenko
1499232099
Справедливая статья, Черчесов странно общается с журналистами.
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