«Ой, какие вы чувствительные». Станислав Черчесов дает очень странные интервью

– В чем причина быстрого пропущенного мяча во встрече с Португалией? Мандраж? – У кого что болит, как говорится. У вас был мандраж, значит, раз спрашиваете. Гол? Была подача, мы прозевали игрока. И не только мы его зеваем, судя по «Золотым мячам». Португальцы хорошо играли и забили гол.

Примерно так Станислав Черчесов отвечает на каждый вопрос по игре сборной России. Высокомерие, сухость, закрытость – три медийных качества главного тренера российской команды, которые он выставляет напоказ. Во время любого интервью и при каждом ответе Черчесов может даже посмеяться, но делает это скорее для смены темы и отвода удара. Даже когда Черчесов оказался в студии «Матч ТВ», то больше чем за полчаса разговора не раскрыл фактически ничего. Ниже приведем семерку фраз Станислава Черчесова, после которых с ним хочется перестать общаться. Вот так он давит на журналистов и уходит от прямых ответов на конкретные вопросы.

1) Кто вам это сказал?

2) Дело не в этом.

3) Наверное, вы над этим не думали.

4) Такими категориями вы можете жонглировать, но не я.

5) Ой, какие вы чувствительные.

6) Еще раз повторяю.

7) Я бы не ставил это во главу угла.

Когда Черчесов работал в Польше, все его послематчевые интервью превращались в настоящее шоу. Он предлагал журналистам самим отвечать на вопросы, а весь их интерес сводил к шуткам. Польской публике это было смешно, в России тоже не воспринимали слова Черчесова всерьез. «Жизнь такая штука, где только на позитиве можно что-то делать. Не хочешь? Иди в темное царство тогда», – слова тренера с одной из пресс-конференций в «Легии». Он не стеснялся подкалывать журналистов на грани фола: «У тебя есть жена? Кто тебя разглядел?» Сейчас тренеру сборной приходится следить за словами, но лучше его ответы от этого не стали.

«Легия» отвечала за выходки Черчесова классным результатом. Сборная России не вышла из группы на Кубке конфедераций. Кому отвечать теперь?

Статистика сборной при Черчесове. Увольняем его?